Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

9 июля 2026, 19:47

Лучшие автомобили для дачи: что важно знать о клиренсе, приводе и багажнике

Лучшие автомобили для дачи: что важно знать о клиренсе, приводе и багажнике

Шесть автомобилей для дачи, которые не застрянут в грязи: высокий клиренс, полный привод и вместительный багажник

Лучшие автомобили для дачи: что важно знать о клиренсе, приводе и багажнике

В непогоду дороги к даче становятся настоящим испытанием для машины. Эксперты выделяют параметры, которые делают автомобиль действительно пригодным для поездок за город. Разбираемся, какие модели отвечают этим требованиям и на что обратить внимание при выборе.

В непогоду дороги к даче становятся настоящим испытанием для машины. Эксперты выделяют параметры, которые делают автомобиль действительно пригодным для поездок за город. Разбираемся, какие модели отвечают этим требованиям и на что обратить внимание при выборе.

В России поездки на дачу давно стали неотъемлемой частью жизни, особенно весной и осенью, когда дороги превращаются в полосу препятствий. Большинство дачных участков расположены вдали от асфальта, и обычные легковые автомобили часто не справляются с лужами, ямами и рыхлым грунтом. В таких условиях на первый план выходят кроссоверы и внедорожники, способные преодолевать сложные участки и перевозить всё необходимое для загородной жизни.

Эксперты отмечают: для уверенных поездок за город важны высокий дорожный просвет, полный привод и вместительный багажник. Эти параметры позволяют не только проезжать по раскисшим дорогам, но и брать с собой инструменты, стройматериалы и урожай. Пластиковые накладки на кузове защищают от гравия и мелких повреждений, а современные системы полного привода обеспечивают проходимость даже в самых сложных условиях. При этом базовый комфорт — кондиционер, электростеклоподъёмники, мультимедиа — делает длительные поездки менее утомительными, хотя в бюджетных моделях оснащение часто ограничено.

Среди проверенных временем вариантов выделяются «Лада Нива Легенда» и «Лада Нива Бронто» — простые по конструкции, с высоким клиренсом, но минимальным уровнем комфорта. Более современная Lada Niva Travel отличается улучшенной эргономикой и оснащением. Renault Duster и Nissan Terrano — популярные кроссоверы с надёжной трансмиссией и вместительным багажником, подходящие как для города, так и для дачи. Hyundai Creta и Solaris HC — универсальные и экономичные решения, сочетающие городской комфорт с возможностью выезда на природу. Для тех, кто ищет максимальную проходимость, Mitsubishi Pajero IV остаётся классикой, хотя требует серьёзных вложений в обслуживание. УАЗ «Патриот» — отечественный внедорожник с отличной проходимостью, но посредственным уровнем комфорта. У каждой модели есть свои плюсы и минусы по цене, оснащению и надёжности, поэтому выбор зависит от конкретных потребностей и бюджета.

На рынке представлено множество новых и подержанных автомобилей, что позволяет подобрать вариант практически на любой кошелёк. Однако эксперты советуют не тратить все средства на покупку машины в ущерб обустройству самой дачи. Важно заранее оценить маршрут, особенности дорог и реальные потребности семьи. В российских условиях выбор автомобиля для дачи — это не только вопрос удобства, но и безопасности. Даже самый надёжный внедорожник не застрахован от непредсказуемой погоды или неожиданных препятствий. Опытные водители советуют регулярно проводить техническое обслуживание и не пренебрегать подготовкой к поездке.

Стоит отметить, что ситуация на рынке автомобилей тесно связана с изменениями в топливной сфере. Например, выбор подходящей модели может зависеть от доступности топлива и новых решений автопроизводителей, как это обсуждается в материале о влиянии дефицита топлива на выбор автомобилей.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р), Renault Duster (от 699 000 Р), Nissan Terrano (от 980 000 Р), Hyundai Creta (от 879 900 Р), Mitsubishi Pajero (от 2 829 000 Р)
Упомянутые марки: УАЗ, Renault, Nissan, Hyundai, Mitsubishi
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