Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 01:07

Лучшие автомобили для дачи и бездорожья: сравнение моделей по проходимости и вместимости

Лучшие автомобили для дачи и бездорожья: сравнение моделей по проходимости и вместимости

ТОП автомобилей для дачи, которые не застрянут в грязи: высокий клиренс, полный привод и вместительный багажник

Лучшие автомобили для дачи и бездорожья: сравнение моделей по проходимости и вместимости

Выбор автомобиля для поездок за город зависит не только от бюджета, но и от реальных дорожных условий. Важно учитывать клиренс, тип привода и вместимость, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. Разбираемся, какие модели подходят для российских дорог и почему.

Выбор автомобиля для поездок за город зависит не только от бюджета, но и от реальных дорожных условий. Важно учитывать клиренс, тип привода и вместимость, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. Разбираемся, какие модели подходят для российских дорог и почему.

В условиях российских дорог выбор автомобиля для поездок за город становится особенно актуальным. Не каждый кроссовер или внедорожник справится с разбитыми проселочными дорогами, глубокими колеями и грязью после дождя. Поэтому при покупке важно ориентироваться не только на цену, но и на реальные характеристики машины.

Среди проверенных вариантов для дачи и путешествий по бездорожью выделяются несколько моделей. Lada Niva Travel - один из лидеров по проходимости. Высокий клиренс в 220 мм, постоянный полный привод и блокировка дифференциала позволяют уверенно преодолевать сложные участки. Простая конструкция и доступность запчастей делают эту машину удобной для самостоятельного обслуживания. Однако, стоит учитывать небольшой багажник (320 л), который можно увеличить, сложив задние сиденья, и не самый мощный двигатель с расходом около 10,2 л на 100 км.

Renault Duster - универсальный вариант для тех, кто ищет баланс между комфортом и возможностями на бездорожье. Клиренс около 210 мм, энергоемкая подвеска и опциональный полный привод позволяют уверенно чувствовать себя на грунтовках. В базовой комплектации чаще встречается передний привод, а полный доступен за доплату. На особо сложных участках возможностей Duster может не хватить, но для большинства дачных дорог этого достаточно.

Skoda Kodiaq выделяется вместительным багажником - 835 л в стандартном положении и до 2065 л при сложенных сиденьях. Клиренс около 200 мм, просторный салон и высокий уровень комфорта делают его привлекательным для семейных поездок. Полный привод доступен не во всех комплектациях. 

Haval Jolion - еще один интересный вариант для поездок на дачу и по трассе. Клиренс 190 мм, мягкая подвеска, удобная посадка и вместительный багажник (430 л) сочетаются с доступной ценой и хорошим оснащением. Jolion подойдет тем, кто часто ездит между городом и дачей и хочет получить максимум комфорта за разумные деньги.

При выборе автомобиля для загородных поездок эксперты советуют обращать внимание на несколько ключевых параметров. Клиренс должен быть не менее 180-200 мм, чтобы не застрять в колее или на грунтовке. Для серьезного бездорожья необходим полный привод. Вместительность салона и багажника важна для перевозки вещей и пассажиров. Не стоит забывать о доступности запчастей и стоимости обслуживания - это особенно актуально для регионов, где сервисные центры встречаются нечасто. Качественная резина также играет важную роль: от нее зависит, насколько уверенно машина будет держаться на сложных покрытиях.

Если приоритет - максимальная проходимость, стоит рассмотреть Lada Niva Travel. Для тех, кто ищет компромисс между комфортом и возможностями на бездорожье, подойдет Renault Duster. Skoda Kodiaq и Haval Jolion - выбор для тех, кому важны комфорт и большой багажник. Перед покупкой рекомендуется провести тест-драйв, чтобы оценить поведение машины именно в ваших условиях. По данным рынка, спрос на такие автомобили стабильно высок, особенно в весенне-летний сезон, когда россияне массово выезжают за город. Важно помнить, что правильный выбор авто и подготовка к поездке позволяют избежать лишних затрат и неприятных сюрпризов на дороге.

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р), Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Renault, Skoda, Haval
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