Лучшие автомобили для российской зимы

На зиму вовсе необязательно выбирать дорогой полноприводный внедорожник, хотя, конечно, на таком передвигаться в мороз приятнее. Тем не менее, подобрать автомобиль для сурового времени года можно на любой бюджет.
Lada 4x4
Недавно «АвтоВАЗ» оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный внедорожник Lada 4x4. В салоне автомобиля полностью пересмотрено торпедо с новой графикой приборов, увеличенными дефлекторами вентиляции и современной климатической установкой. Блок ЭРА-ГЛОНАСС войдет в базовое оснащение, его разместят на потолке, который теперь будет формованным, а не натяжным. В топовых комплектациях модели появятся боковые подушки безопасности.
Изменения не затронут техническую часть. Под капотом сохранится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Прежними останутся руль, дверные карты и рычаги коробки передач, раздаточной коробки и «понижайки».
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
От 2.7 л, 135 л.с
Новый от 742 000 до 994 900 Р
Весной этого года Ульяновский автозавод подготовил для внедорожника «Хантер» специальную версию «Экспедиция». Автомобиль отличается черно-оранжевым кузовом и дополнительными опциями. В список штатного оборудования входит большой багажник на крыше, лестница, лебедка, внедорожные покрышки BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16, защита рулевых тяг, силовые бамперы и пороги. В салоне появились сидения со специальной водоотталкивающей обивкой, а передние кресла обзавелись функцией обогрева.
Мотор остался прежним. Внедорожник оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ мощностью 134 л. с. и максимальным крутящим моментом в 217 Нм. Двигатель сочетается с механической коробкой передач корейской фирмы Dymos.
Hummer H2
Автомобиль является во многом имиджевым, ведь его внушительные габариты плохо вписываются в городскую среду. Зато «Хаммер» привлекает к себе внимание огромными хромированными дисками, массивной фальшрадиаторной решеткой, хищными окнами-амбразурами. А еще он прекрасно справляется со снежными преградами, поэтому, если вы живете и ездите в основном за городом, можете сделать выбор в пользу американской легенды.
Правда, морально придется приготовиться к тому, что на «гражданскую» версию военного внедорожника ежегодно приходится тратить 211 900 рублей. В гамме моторов Н2 – 6,0-, 6,2-литровые бензиновые агрегаты с вариантами мощности 315, 325, 393, 409 л.с. В качестве трансмиссии выступают 4-, 6-диапазонные автоматические коробки передач.
Nissan X-Trail
После обновления список электронных помощников японского кроссовера пополнился полезными для зимы функциями. Покупателям доступен ассистент при движении задним ходом (RCTA), система остановки перед препятствием (FEB), адаптивные фары (AFS) и система открывания багажника «без рук» - достаточно лишь провести ногой под задним бампером. Кроме того, вседорожник можно оснастить комплексом «Яндекс.Авто», который предлагает множество полезных функций от навигационной системы Яндекс.Навигатор до Яндекс.Музыки и прогноза погоды.
В моторную гамму вошли три агрегата: 1,6-литровый дизель dCi мощностью 130 л.с. и пара бензиновых двигателей объемом 2,0 литра (144 л.с.) и 2,5 литра (171 л.с.). Дизельный мотор сочетается только с 6-ступенчатой «механикой», бензиновый – с МКПП или с вариатором Xtronic.
Haval F7x
Haval F7x
От 2 л, 190 л.с
Новый от 1 549 000 до 1 819 000 Р
Въезжайте в зиму 19/20 на новинке от китайского автопроизводителя. Что важно: модель собирают на российском предприятии в Туле, поэтому она адаптирована под сложные климатические и дорожные условия.В базовое оснащение купе-кроссовера входят галогеновые фары, светодиодные задние фонари и «противотуманки», бесключевой доступ и парктроники сзади, круиз-контроль, простенький «климат», 9-дюймовый экран медиасистемы и кожаный руль с обогревом.
Максимальная же комплектация сможет похвастаться полностью светодиодной оптикой, отделкой салона кожзамом, 18-дюймовыми колесами, люком с электроприводом, парктрониками по кругу, а также адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора, системой предупреждения фронтальных столкновений и системой автоматического экстренного торможения. На первом этапе Haval F7x предложат с единственным доступным мотором объемом 2,0 литра и мощностью 190 л.с.
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes G
От 2.9 л, 249 л.с
Новый от 7 570 000 до 12 000 000 Р
Аутентичный немецкий внедорожник словно создан специально для российской суровой зимы. При этом автомобиль можно сделать более комфортным за счет пакетов опций. Например, приобрести набор вспомогательных систем: контроля слепых зон и поддержания дистанции. Также доступен парковочный пакет с камерой заднего вида, системой камер 360-градусного обзора. Салон внедорожника можно сделать более роскошным с помощью пакета, в который входят активные мультиконтурные сидения, обтянутые кожей Nappa, кожаная отделка приборной панели и обивка потолка материалом из микроволокна, а также безрамное внутрисалонное зеркало заднего вида и коврики designo.
Что касается «начинки», то, к примеру, версия G500 приводится в движение 4-литровым бензиновым битурбо V8, выдающим 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.
Renault Kaptur
В базовую комплектацию внедорожника входят системы ABS и ESP, две фронтальных подушки безопасности, легкосплавные диски R16, система дистанционного пуска двигателя. Согласитесь, все самое необходимое в зимний период.
В качестве силовых агрегатов для Kaptur предлагаются бензиновые моторы с рабочим объемом 1,6 или 2,0 литра и мощностью 114 или 143 л.с. соответственно. «Младший» двигатель комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач, а более мощный – «механикой» с 6 передачами. В базовом варианте автомобиль имеет передний привод, система подключаемого полного привода доступна, но в качестве дополнительного оборудования.