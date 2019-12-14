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14 декабря 2019, 16:15

Лучшие автомобили для российской зимы

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Аномально теплая погода в декабре, удивившая нынче многие регионы страны, не бесконечна. Впереди россиян ждет несколько снежных морозных месяцев, для которых нужен особенный автомобиль: надежный и проходимый.

На зиму вовсе необязательно выбирать дорогой полноприводный внедорожник, хотя, конечно, на таком передвигаться в мороз приятнее. Тем не менее, подобрать автомобиль для сурового времени года можно на любой бюджет. 

Lada 4x4

ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
От 1.7 л, 83 л.с
Новый от 503 900 до 766 900 Р
Недавно «АвтоВАЗ» оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный внедорожник Lada 4x4. В салоне автомобиля полностью пересмотрено торпедо с новой графикой приборов, увеличенными дефлекторами вентиляции и современной климатической установкой. Блок ЭРА-ГЛОНАСС войдет в базовое оснащение, его разместят на потолке, который теперь будет формованным, а не натяжным. В топовых комплектациях модели появятся боковые подушки безопасности.

Изменения не затронут техническую часть. Под капотом сохранится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Прежними останутся руль, дверные карты и рычаги коробки передач, раздаточной коробки и «понижайки».

УАЗ Hunter

УАЗ Hunter
От 2.7 л, 135 л.с
Новый от 742 000 до 994 900 Р
Весной этого года Ульяновский автозавод подготовил для внедорожника «Хантер» специальную версию «Экспедиция». Автомобиль отличается черно-оранжевым кузовом и дополнительными опциями. В список штатного оборудования входит большой багажник на крыше, лестница, лебедка, внедорожные покрышки BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16, защита рулевых тяг, силовые бамперы и пороги. В салоне появились сидения со специальной водоотталкивающей обивкой, а передние кресла обзавелись функцией обогрева.

Мотор остался прежним. Внедорожник оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ мощностью 134 л. с. и максимальным крутящим моментом в 217 Нм. Двигатель сочетается с механической коробкой передач корейской фирмы Dymos.

Hummer H2

Hummer H2
От 6.2 л, 398/5700 л.с
Автомобиль является во многом имиджевым, ведь его внушительные габариты плохо вписываются в городскую среду. Зато «Хаммер» привлекает к себе внимание огромными хромированными дисками, массивной фальшрадиаторной решеткой, хищными окнами-амбразурами. А еще он прекрасно справляется со снежными преградами, поэтому, если вы живете и ездите в основном за городом, можете сделать выбор в пользу американской легенды.

Правда, морально придется приготовиться к тому, что на «гражданскую» версию военного внедорожника ежегодно приходится тратить 211 900 рублей. В гамме моторов Н2 – 6,0-, 6,2-литровые бензиновые агрегаты с вариантами мощности 315, 325, 393, 409 л.с. В качестве трансмиссии выступают 4-, 6-диапазонные автоматические коробки передач.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail
От 1.6 л, 130 л.с
Новый от 1 601 000 до 2 272 000 Р
После обновления список электронных помощников японского кроссовера пополнился полезными для зимы функциями. Покупателям доступен ассистент при движении задним ходом (RCTA), система остановки перед препятствием (FEB), адаптивные фары (AFS) и система открывания багажника «без рук» - достаточно лишь провести ногой под задним бампером. Кроме того, вседорожник можно оснастить комплексом «Яндекс.Авто», который предлагает множество полезных функций от навигационной системы Яндекс.Навигатор до Яндекс.Музыки и прогноза погоды.

В моторную гамму вошли три агрегата: 1,6-литровый дизель dCi мощностью 130 л.с. и пара бензиновых двигателей объемом 2,0 литра (144 л.с.) и 2,5 литра (171 л.с.). Дизельный мотор сочетается только с 6-ступенчатой «механикой», бензиновый – с МКПП или с вариатором Xtronic.

Haval F7x

Haval F7x
От 2 л, 190 л.с
Новый от 1 549 000 до 1 819 000 Р
Въезжайте в зиму 19/20 на новинке от китайского автопроизводителя. Что важно: модель собирают на российском предприятии в Туле, поэтому она адаптирована под сложные климатические и дорожные условия.В базовое оснащение купе-кроссовера входят галогеновые фары, светодиодные задние фонари и «противотуманки», бесключевой доступ и парктроники сзади, круиз-контроль, простенький «климат», 9-дюймовый экран медиасистемы и кожаный руль с обогревом.

Максимальная же комплектация сможет похвастаться полностью светодиодной оптикой, отделкой салона кожзамом, 18-дюймовыми колесами, люком с электроприводом, парктрониками по кругу, а также адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора, системой предупреждения фронтальных столкновений и системой автоматического экстренного торможения. На первом этапе Haval F7x предложат с единственным доступным мотором объемом 2,0 литра и мощностью 190 л.с.

Mercedes-Benz G-Класс

Mercedes G
От 2.9 л, 249 л.с
Новый от 7 570 000 до 12 000 000 Р
Аутентичный немецкий внедорожник словно создан специально для российской суровой зимы. При этом автомобиль можно сделать более комфортным за счет пакетов опций. Например, приобрести набор вспомогательных систем: контроля слепых зон и поддержания дистанции. Также доступен парковочный пакет с камерой заднего вида, системой камер 360-градусного обзора. Салон внедорожника можно сделать более роскошным с помощью пакета, в который входят активные мультиконтурные сидения, обтянутые кожей Nappa, кожаная отделка приборной панели и обивка потолка материалом из микроволокна, а также безрамное внутрисалонное зеркало заднего вида и коврики designo.

Что касается «начинки», то, к примеру, версия G500 приводится в движение 4-литровым бензиновым битурбо V8, выдающим 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Renault Kaptur

Renault Kaptur
От 1.6 л, 114 л.с
Новый от 944 000 до 1 334 990 Р
В базовую комплектацию внедорожника входят системы ABS и ESP, две фронтальных подушки безопасности, легкосплавные диски R16, система дистанционного пуска двигателя. Согласитесь, все самое необходимое в зимний период.

В качестве силовых агрегатов для Kaptur предлагаются бензиновые моторы с рабочим объемом 1,6 или 2,0 литра и мощностью 114 или 143 л.с. соответственно. «Младший» двигатель комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач, а более мощный – «механикой» с 6 передачами. В базовом варианте автомобиль имеет передний привод, система подключаемого полного привода доступна, но в качестве дополнительного оборудования.


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Лучшие автомобили для российской зимы
На зиму вовсе необязательно выбирать дорогой полноприводный внедорожник, хотя, конечно, на таком передвигаться в мороз приятнее. Тем не менее, подобрать автомобиль для сурового времени года можно на любой бюджет.  Lada 4x4{{model_v2_1473}}Недавно «АвтоВАЗ» оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный внедорожник Lada 4x4. В салоне автомобиля полностью пересмотрено торпедо с новой графикой приборов, увеличенными дефлекторами вентиляции и современной климатической установкой. Блок ЭРА-ГЛОНАСС войдет в базовое оснащение, его разместят на потолке, который теперь будет формованным, а не натяжным. В топовых комплектациях модели появятся боковые подушки безопасности.Изменения не затронут техническую часть. Под капотом сохранится 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 83 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Прежними останутся руль, дверные карты и рычаги коробки передач, раздаточной коробки и «понижайки». УАЗ Hunter{{model_v2_3133}}Весной этого года Ульяновский автозавод подготовил для внедорожника «Хантер» специальную версию «Экспедиция». Автомобиль отличается черно-оранжевым кузовом и дополнительными опциями. В список штатного оборудования входит большой багажник на крыше, лестница, лебедка, внедорожные покрышки BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16, защита рулевых тяг, силовые бамперы и пороги. В салоне появились сидения со специальной водоотталкивающей обивкой, а передние кресла обзавелись функцией обогрева.Мотор остался прежним. Внедорожник оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ мощностью 134 л. с. и максимальным крутящим моментом в 217 Нм. Двигатель сочетается с механической коробкой передач корейской фирмы Dymos.Hummer H2{{model_v2_533}}Автомобиль является во многом имиджевым, ведь его внушительные габариты плохо вписываются в городскую среду. Зато «Хаммер» привлекает к себе внимание огромными хромированными дисками, массивной фальшрадиаторной решеткой, хищными окнами-амбразурами. А еще он прекрасно справляется со снежными преградами, поэтому, если вы живете и ездите в основном за городом, можете сделать выбор в пользу американской легенды.Правда, морально придется приготовиться к тому, что на «гражданскую» версию военного внедорожника ежегодно приходится тратить 211 900 рублей. В гамме моторов Н2 – 6,0-, 6,2-литровые бензиновые агрегаты с вариантами мощности 315, 325, 393, 409 л.с. В качестве трансмиссии выступают 4-, 6-диапазонные автоматические коробки передач.Nissan X-Trail{{model_v2_960}}После обновления список электронных помощников японского кроссовера пополнился полезными для зимы функциями. Покупателям доступен ассистент при движении задним ходом (RCTA), система остановки перед препятствием (FEB), адаптивные фары (AFS) и система открывания багажника «без рук» - достаточно лишь провести ногой под задним бампером. Кроме того, вседорожник можно оснастить комплексом «Яндекс.Авто», который предлагает множество полезных функций от навигационной системы Яндекс.Навигатор до Яндекс.Музыки и прогноза погоды. В моторную гамму вошли три агрегата: 1,6-литровый дизель dCi мощностью 130 л.с. и пара бензиновых двигателей объемом 2,0 литра (144 л.с.) и 2,5 литра (171 л.с.). Дизельный мотор сочетается только с 6-ступенчатой «механикой», бензиновый – с МКПП или с вариатором Xtronic.Haval F7x{{model_v2_6858}}Въезжайте в зиму 19/20 на новинке от китайского автопроизводителя. 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Renault Kaptur{{model_v2_6242}}В базовую комплектацию внедорожника входят системы ABS и ESP, две фронтальных подушки безопасности, легкосплавные диски R16, система дистанционного пуска двигателя. Согласитесь, все самое необходимое в зимний период.В качестве силовых агрегатов для Kaptur предлагаются бензиновые моторы с рабочим объемом 1,6 или 2,0 литра и мощностью 114 или 143 л.с. соответственно. «Младший» двигатель комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач, а более мощный – «механикой» с 6 передачами. В базовом варианте автомобиль имеет передний привод, система подключаемого полного привода доступна, но в качестве дополнительного оборудования.
2019-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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