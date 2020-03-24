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24 марта 2020, 20:44

Лучшие автомобили для штурма продуктовых магазинов

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Пандемия COVID-19 в самом разгаре. Во многих городах мира уже ввели ограничения на передвижения, в России грозятся сделать тоже самое. Естественно, такая тенденция вызвала у соотечественников вполне логичное желание: скупить все гречку.

Если вы в списке тех, кто штурмует продуктовые магазины в поисках «царицы круп», риса, туалетной бумаги и тушенки, наш обзор будет для вас весьма актуален. Для масштабных закупок нужен правильных автомобиль.

Lada Largus

ВАЗ (Lada) Largus
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 615 000 до 769 900 Р
Отечественный универсал идеален для паникеров. Судите сами: трансформация салона позволяет превратить 7-местный универсал в 2-местный грузовичок. Третий ряд сидений и вовсе можно снять, а распашные двери задка фиксируются в нескольких положениях. В общем, закупиться крупой и консервами можно сполна. Еще 80 кг съестного можно разместить в багажнике на крыше.

Под капотом «Ларгуса» размещен добротный экономичный 1,6-литровый бензиновый мотор, который сочетается с механической трансмиссией. Шустро российский универсал вас не увезет, зато по части практичности ему нет равных.

Lada Kalina

ВАЗ (Lada) Kalina
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 460 600 до 599 800 Р
Перевозить картошку и репу в «Калине», согласитесь, не жалко. И хотя сам багажник не порадует слишком большим объемом (355 литров), при сложенных спинках сидений полезное пространство можно увеличить до 670 литров. Салон оснащен различными нишами для хранения вещей.

Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. позволяет выбрать автомобиль в соответствии со своим стилем вождения. В качестве трансмиссии предусмотрены 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат» Jatco.

Skoda Octavia Scout

Skoda Octavia Scout
От 1.8 л, 180 л.с
Новый 2 071 000 Р
Только вчитайтесь в эти цифры! Объем багажника «Скаута» составляет 588 литров, а при сложенных сидениях 1718 литров. Сколько же банок зеленого горошка сюда может вместиться. Хватит и на карантин, и на Новый Год.

Octavia Scout оснащается двигателем 1,8 TSI 180 л.с. Силовая установка сочетается с 6-ступенчатой коробкой DSG. Модернизация подвески позволила увеличить дорожный просвет чешского универсала до 171 мм. Автомобиль приспособлен для езды по пересеченной местности, оснащается полным приводом с электронно-управляемой гидравлической многодисковой муфтой и функцией электронной блокировки дифференциала EDL для передней и задней осей. Кроме того, в базу входит пакет для плохих дорог. Если наступит апокалипсис, сможете сбежать на этой машине в лес.

Datsun on-Do

Datsun on-DO
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 461 000 до 601 000 Р
Теперь давайте серьезно. Конечно, никакого апокалипсиса не будет, но вот продуктами лучше запастись. Хотя бы для того, чтобы реже выходить в места массового скопления людей. Объем полезного пространства у бюджетного седана заявлен на уровне 530 литров! С таким блоком хранения модель, безусловно, является лидером в своем классе и лучшим другом на парковке возле супермаркета. Кстати, в багажник on-DO помещается полноразмерная «запаска», которая доступна уже в базовом варианте оснащения. Но кому нужна «запаска», когда в «Пятерочке» акция на макароны?

В стартовом исполнении в движение седан приводит 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». В списке оснащения присутствуют ABS, усилитель экстренного торможения BAS, система электронного распределения тормозных усилий EBD, водительская подушка безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски.

Renault Logan

Renault Logan
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 544 000 до 802 990 Р
Любимец таксистов, дачников и особо практичных людей. Судите сами: 510 литров полезного пространства, задние сидения можно сложить в соотношении 60/40, что позволит создать еще большее места для перевозки продуктов и объемных пачек туалетной бумаги.

Помимо того, что модель обладает вместительным хозблоком, она вдобавок еще и экономична. Модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», к примеру, потребляет в смешанном цикле всего 6,6 л/100 км. Во все времена и на любые обстоятельства «Логан» — бестселлер.

Kia Mohave

KIA Mohave
От 3 л, 250 л.с
Новый от 2 619 900 до 3 049 900 Р
Внедорожник класса «люкс», претендующий на роль одного из ключевых игроков в сегменте, имеет массу преимуществ. Главное для любителей скупить все в магазине — объем багажника в 350 литров и просторный семиместный салон. Его можно доверху набить необходимым и спокойно готовить пару месяцев гречку во всех видах.

Моторов два: бензиновый V6 объемом 3,8 л мощностью 274 л.с. и V-образный дизель объемом 3 л (250 л.с). Дизельный двигатель обладает тягой 540 Нм, такой показатель доступен уже с 1800 об/мин. Бензиновый агрегат работает в паре с 5-ступенчатой АКПП, дизель агрегирован с новой 6-ступенчатой АКПП. Обе коробки передач имеют возможность ручного переключения.

Audi A6 allroad quattro

Audi A6 Allroad quattro
От 3 л, 333 л.с
Новый от 2 638 000 до 2 536 000 Р
Багажное отделение универсала обладает объемом 565 литров. Специальные кнопки в багажнике позволяют сложить задние сидения и увеличить объем багажника до 1680 литров. Впечатляет? В такой машине можно даже жить! Главное, готовой еды взять побольше, за неимением кухни — пригодится.

Зато в просторном салоне есть абсолютный комфорт. В систему управления мультимедийным интерфейсом MMI добавлена функция отображения угла наклона автомобиля. MMI входит в стандартную комплектацию, равно как и бортовой компьютер с программой efficiency, контролирующей расход топлива. Выдвижной 8-дюймовый монитор позволяет просматривать четкие изображения. Акустическая система The Bang & Olufsen Advanced Sound System включает 15 динамиков. В гамму моторов входят 3-литровый дизель, который выдает 190, 218, 272 или 320 л.с., а также 3-литровый бензиновый агрегат с отдачей 333 л.с.


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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Форум Skoda Octavia Scout
Купил себе после Nissan Otti Шкоду Октавия Скаут 2013 г.в. Может на фоне ниссана, на контрасте, но Шкода мне показалась очень удобным автомобилем. Салон просторный, всё, как говорится, под рукой. Семейный автомобиль в багажник умещается всё что нужно и не нужно. И на трассе отлично едет, легко идет на ...
Николай
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
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Лучшие автомобили для штурма продуктовых магазинов
Если вы в списке тех, кто штурмует продуктовые магазины в поисках «царицы круп», риса, туалетной бумаги и тушенки, наш обзор будет для вас весьма актуален. Для масштабных закупок нужен правильных автомобиль.Lada Largus{{model_v2_3048}}Отечественный универсал идеален для паникеров. Судите сами: трансформация салона позволяет превратить 7-местный универсал в 2-местный грузовичок. Третий ряд сидений и вовсе можно снять, а распашные двери задка фиксируются в нескольких положениях. В общем, закупиться крупой и консервами можно сполна. Еще 80 кг съестного можно разместить в багажнике на крыше.Под капотом «Ларгуса» размещен добротный экономичный 1,6-литровый бензиновый мотор, который сочетается с механической трансмиссией. Шустро российский универсал вас не увезет, зато по части практичности ему нет равных.Lada Kalina{{model_v2_1455}}Перевозить картошку и репу в «Калине», согласитесь, не жалко. И хотя сам багажник не порадует слишком большим объемом (355 литров), при сложенных спинках сидений полезное пространство можно увеличить до 670 литров. Салон оснащен различными нишами для хранения вещей.Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. позволяет выбрать автомобиль в соответствии со своим стилем вождения. В качестве трансмиссии предусмотрены 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат» Jatco. Skoda Octavia Scout{{model_v2_1949}}Только вчитайтесь в эти цифры! Объем багажника «Скаута» составляет 588 литров, а при сложенных сидениях 1718 литров. Сколько же банок зеленого горошка сюда может вместиться. Хватит и на карантин, и на Новый Год. Octavia Scout оснащается двигателем 1,8 TSI 180 л.с. Силовая установка сочетается с 6-ступенчатой коробкой DSG. Модернизация подвески позволила увеличить дорожный просвет чешского универсала до 171 мм. Автомобиль приспособлен для езды по пересеченной местности, оснащается полным приводом с электронно-управляемой гидравлической многодисковой муфтой и функцией электронной блокировки дифференциала EDL для передней и задней осей. Кроме того, в базу входит пакет для плохих дорог. Если наступит апокалипсис, сможете сбежать на этой машине в лес.Datsun on-Do{{model_v2_3408}}Теперь давайте серьезно. Конечно, никакого апокалипсиса не будет, но вот продуктами лучше запастись. Хотя бы для того, чтобы реже выходить в места массового скопления людей. Объем полезного пространства у бюджетного седана заявлен на уровне 530 литров! С таким блоком хранения модель, безусловно, является лидером в своем классе и лучшим другом на парковке возле супермаркета. Кстати, в багажник on-DO помещается полноразмерная «запаска», которая доступна уже в базовом варианте оснащения. Но кому нужна «запаска», когда в «Пятерочке» акция на макароны?В стартовом исполнении в движение седан приводит 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». В списке оснащения присутствуют ABS, усилитель экстренного торможения BAS, система электронного распределения тормозных усилий EBD, водительская подушка безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски.Renault Logan{{model_v2_1096}}Любимец таксистов, дачников и особо практичных людей. Судите сами: 510 литров полезного пространства, задние сидения можно сложить в соотношении 60/40, что позволит создать еще большее места для перевозки продуктов и объемных пачек туалетной бумаги.Помимо того, что модель обладает вместительным хозблоком, она вдобавок еще и экономична. Модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», к примеру, потребляет в смешанном цикле всего 6,6 л/100 км. Во все времена и на любые обстоятельства «Логан» — бестселлер.Kia Mohave{{model_v2_1836}}Внедорожник класса «люкс», претендующий на роль одного из ключевых игроков в сегменте, имеет массу преимуществ. Главное для любителей скупить все в магазине — объем багажника в 350 литров и просторный семиместный салон. Его можно доверху набить необходимым и спокойно готовить пару месяцев гречку во всех видах. Моторов два: бензиновый V6 объемом 3,8 л мощностью 274 л.с. и V-образный дизель объемом 3 л (250 л.с). Дизельный двигатель обладает тягой 540 Нм, такой показатель доступен уже с 1800 об/мин. Бензиновый агрегат работает в паре с 5-ступенчатой АКПП, дизель агрегирован с новой 6-ступенчатой АКПП. Обе коробки передач имеют возможность ручного переключения. Audi A6 allroad quattro{{model_v2_90}}Багажное отделение универсала обладает объемом 565 литров. Специальные кнопки в багажнике позволяют сложить задние сидения и увеличить объем багажника до 1680 литров. Впечатляет? В такой машине можно даже жить! Главное, готовой еды взять побольше, за неимением кухни — пригодится.Зато в просторном салоне есть абсолютный комфорт. В систему управления мультимедийным интерфейсом MMI добавлена функция отображения угла наклона автомобиля. MMI входит в стандартную комплектацию, равно как и бортовой компьютер с программой efficiency, контролирующей расход топлива. Выдвижной 8-дюймовый монитор позволяет просматривать четкие изображения. Акустическая система The Bang & Olufsen Advanced Sound System включает 15 динамиков. В гамму моторов входят 3-литровый дизель, который выдает 190, 218, 272 или 320 л.с., а также 3-литровый бензиновый агрегат с отдачей 333 л.с.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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