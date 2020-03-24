Лучшие автомобили для штурма продуктовых магазинов
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Если вы в списке тех, кто штурмует продуктовые магазины в поисках «царицы круп», риса, туалетной бумаги и тушенки, наш обзор будет для вас весьма актуален. Для масштабных закупок нужен правильных автомобиль.
Lada Largus
Под капотом «Ларгуса» размещен добротный экономичный 1,6-литровый бензиновый мотор, который сочетается с механической трансмиссией. Шустро российский универсал вас не увезет, зато по части практичности ему нет равных.
Lada Kalina
Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. позволяет выбрать автомобиль в соответствии со своим стилем вождения. В качестве трансмиссии предусмотрены 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат» Jatco.
Skoda Octavia Scout
Octavia Scout оснащается двигателем 1,8 TSI 180 л.с. Силовая установка сочетается с 6-ступенчатой коробкой DSG. Модернизация подвески позволила увеличить дорожный просвет чешского универсала до 171 мм. Автомобиль приспособлен для езды по пересеченной местности, оснащается полным приводом с электронно-управляемой гидравлической многодисковой муфтой и функцией электронной блокировки дифференциала EDL для передней и задней осей. Кроме того, в базу входит пакет для плохих дорог. Если наступит апокалипсис, сможете сбежать на этой машине в лес.
Datsun on-Do
В стартовом исполнении в движение седан приводит 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». В списке оснащения присутствуют ABS, усилитель экстренного торможения BAS, система электронного распределения тормозных усилий EBD, водительская подушка безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски.
Renault Logan
Помимо того, что модель обладает вместительным хозблоком, она вдобавок еще и экономична. Модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», к примеру, потребляет в смешанном цикле всего 6,6 л/100 км. Во все времена и на любые обстоятельства «Логан» — бестселлер.
Kia Mohave
Моторов два: бензиновый V6 объемом 3,8 л мощностью 274 л.с. и V-образный дизель объемом 3 л (250 л.с). Дизельный двигатель обладает тягой 540 Нм, такой показатель доступен уже с 1800 об/мин. Бензиновый агрегат работает в паре с 5-ступенчатой АКПП, дизель агрегирован с новой 6-ступенчатой АКПП. Обе коробки передач имеют возможность ручного переключения.
Audi A6 allroad quattro
Зато в просторном салоне есть абсолютный комфорт. В систему управления мультимедийным интерфейсом MMI добавлена функция отображения угла наклона автомобиля. MMI входит в стандартную комплектацию, равно как и бортовой компьютер с программой efficiency, контролирующей расход топлива. Выдвижной 8-дюймовый монитор позволяет просматривать четкие изображения. Акустическая система The Bang & Olufsen Advanced Sound System включает 15 динамиков. В гамму моторов входят 3-литровый дизель, который выдает 190, 218, 272 или 320 л.с., а также 3-литровый бензиновый агрегат с отдачей 333 л.с.
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