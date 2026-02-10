Какие авто до 160 л.с. из Китая сейчас выгоднее всего покупать в России и почему этот сегмент стал хитом

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 07:33

Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.

Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.

В последние годы российский рынок пережил настоящую трансформацию: автомобили из Китая мощностью до 160 л.с. стали не просто альтернативой, а зачастую и оптимальным выбором для многих автолюбителей. Причина проста - эти машины не только доступны по цене, но и требуют уплаты повышенных ставок утилизационного сбора. Такая балансовая характеристика и стоимость оказались особенно востребованными в условиях, когда привычные европейские и японские бренды либо ушли, либо сильно подорожали.

В подборке представлены модели 2015–2022 годов выпуска, которые можно приобрести без лишних хлопот и переплат. Здесь есть и кроссоверы, и седаны, и даже представители премиум-сегмента. Все они соответствуют критерию производительности до 160 л.с., что позволяет не только экономить на налогах, но и не сталкиваться с отраслевыми бюрократическими сложностями.

Кроссоверы и универсалы: практичность и комфорт

Среди кроссоверов особое место занимает Mazda CX-5 с бензиновым мотором 2,0 л (155 л.с.) — это сбалансированный вариант для семьи, где ценят управляемость и качество отделки. CX-30 хоть и компактнее, но не соответствует экономичности. Skoda Karoq и Volkswagen T-Roc — представители школ, которые приезжают из Китая и радуют практичностью, экономичными моторами и современным оснащением. Honda Vezel и Nissan X-Trail – выбор для тех, кто ищет надежность и комфорт в стандартных условиях, Subaru Forester – для любителей полного привода и выездов за город.

Не стоит забывать и о Kia Seltos – молодежном кроссовере с динамичным дизайном и высоким клиренсом, который отлично подходит для российских дорог. BMW X1 — редкий гость в этом сегменте, но его можно найти с моторами до 156 л.с., что делает его доступным по размерам и по универсальности оснащения.

Седаны и хэтчбеки: стиль и универсальность

Среди седанов и хэтчбеков популярны Mazda 3 и Hyundai Elantra — оба автомобиля обеспечивают отличную управляемость, современный интерьер и экономичный расход топлива. Skoda Superb и Octavia – это просторные и практичные машины, подходящие как для города, так и для дальних поездок. Volkswagen Passat и Jetta – классика немецкого автопрома, где сочетаются комфорт, надежность и умеренные расходы.

Toyota Corolla и Levin - долгожители, которые славятся своей выносливостью и минимальным затратам на обслуживание. Kia K3 - универсал для сложных задач, а Audi A3 - возможность прикоснуться к премиуму без лишней переплаты. Все эти модели доступны с моторами до 160 л.с., что позволяет не только экономить, но и не жертвовать динамикой.

Плюсы и минусы: на что обратить внимание

Каждая из представленных моделей имеет свои сильные и слабые стороны. Например, Mazda CX-5 и CX-30 радуют управляемостью. Skoda Karoq и Superb – практичны, но требуют внимательного отношения к коробке DSG. Honda Vezel и Nissan X-Trail — надежны, но не блещут динамикой. BMW X1 и Audi A3 — дарят ощущение премиальности, но обслуживание у них выше среднего.

Важный момент: большинство китайских автомобилей имеют богатое оснащение уже в базовых комплектациях. Это касается мультимедийных систем, климат-контроля, помощников водителя и других опций, которые в европейских или японских версиях часто доступны только за доплату. 

Почему сегмент до 160 л.с. стал хитом

Ограничение по мощности до 160 л.с. оказался не только формальностью для снижения налоговой нагрузки. Владельцы таких машин получают автомобили с современными технологиями, соответствующим уровнем безопасности и без дополнительных затрат. Кроме того, эти авто проще регистрировать и обслуживать, а их ликвидность на вторичном рынке остается высокой.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Skoda Karoq (от 1 705 000 Р), Volkswagen T-Roc, Honda Vezel, Hyundai Elantra (от 894 900 Р), Toyota Corolla (от 891 000 Р), KIA Seltos (от 1 099 900 Р), Audi A3 (от 1 304 000 Р), Subaru Forester (от 1 699 000 Р), BMW X1 (от 2 435 000 Р), Nissan X-Trail (от 1 464 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda, Skoda, Volkswagen, Honda, Hyundai, Toyota, KIA, Audi, Subaru, BMW, Nissan
