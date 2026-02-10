Какие авто до 160 л.с. из Китая сейчас выгоднее всего покупать в России и почему этот сегмент стал хитом

10 февраля 2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.
В последние годы российский рынок пережил настоящую трансформацию: автомобили из Китая мощностью до 160 л.с. стали не просто альтернативой, а зачастую и оптимальным выбором для многих автолюбителей. Причина проста - эти машины не только доступны по цене, но и требуют уплаты повышенных ставок утилизационного сбора. Такая балансовая характеристика и стоимость оказались особенно востребованными в условиях, когда привычные европейские и японские бренды либо ушли, либо сильно подорожали.
В подборке представлены модели 2015–2022 годов выпуска, которые можно приобрести без лишних хлопот и переплат. Здесь есть и кроссоверы, и седаны, и даже представители премиум-сегмента. Все они соответствуют критерию производительности до 160 л.с., что позволяет не только экономить на налогах, но и не сталкиваться с отраслевыми бюрократическими сложностями.
Кроссоверы и универсалы: практичность и комфорт
Среди кроссоверов особое место занимает Mazda CX-5 с бензиновым мотором 2,0 л (155 л.с.) — это сбалансированный вариант для семьи, где ценят управляемость и качество отделки. CX-30 хоть и компактнее, но не соответствует экономичности. Skoda Karoq и Volkswagen T-Roc — представители школ, которые приезжают из Китая и радуют практичностью, экономичными моторами и современным оснащением. Honda Vezel и Nissan X-Trail – выбор для тех, кто ищет надежность и комфорт в стандартных условиях, Subaru Forester – для любителей полного привода и выездов за город.
Не стоит забывать и о Kia Seltos – молодежном кроссовере с динамичным дизайном и высоким клиренсом, который отлично подходит для российских дорог. BMW X1 — редкий гость в этом сегменте, но его можно найти с моторами до 156 л.с., что делает его доступным по размерам и по универсальности оснащения.
Седаны и хэтчбеки: стиль и универсальность
Среди седанов и хэтчбеков популярны Mazda 3 и Hyundai Elantra — оба автомобиля обеспечивают отличную управляемость, современный интерьер и экономичный расход топлива. Skoda Superb и Octavia – это просторные и практичные машины, подходящие как для города, так и для дальних поездок. Volkswagen Passat и Jetta – классика немецкого автопрома, где сочетаются комфорт, надежность и умеренные расходы.
Toyota Corolla и Levin - долгожители, которые славятся своей выносливостью и минимальным затратам на обслуживание. Kia K3 - универсал для сложных задач, а Audi A3 - возможность прикоснуться к премиуму без лишней переплаты. Все эти модели доступны с моторами до 160 л.с., что позволяет не только экономить, но и не жертвовать динамикой.
Плюсы и минусы: на что обратить внимание
Каждая из представленных моделей имеет свои сильные и слабые стороны. Например, Mazda CX-5 и CX-30 радуют управляемостью. Skoda Karoq и Superb – практичны, но требуют внимательного отношения к коробке DSG. Honda Vezel и Nissan X-Trail — надежны, но не блещут динамикой. BMW X1 и Audi A3 — дарят ощущение премиальности, но обслуживание у них выше среднего.
Важный момент: большинство китайских автомобилей имеют богатое оснащение уже в базовых комплектациях. Это касается мультимедийных систем, климат-контроля, помощников водителя и других опций, которые в европейских или японских версиях часто доступны только за доплату.
Почему сегмент до 160 л.с. стал хитом
Ограничение по мощности до 160 л.с. оказался не только формальностью для снижения налоговой нагрузки. Владельцы таких машин получают автомобили с современными технологиями, соответствующим уровнем безопасности и без дополнительных затрат. Кроме того, эти авто проще регистрировать и обслуживать, а их ликвидность на вторичном рынке остается высокой.
Похожие материалы Мазда, Шкода, Фольксваген, Хонда, Хендай, Тойота, Киа, Ауди, Субару, БМВ, Ниссан
-
10.02.2026, 10:40
Три японских кроссовера, которые сохраняют ресурс даже при больших пробегах
Эксперты выделили три модели из Японии, которые остаются востребованными на вторичном рынке благодаря надежности и низким расходам на обслуживание. Почему именно эти кроссоверы выдерживают испытание временем - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 08:45
Mazda CX-5: опыт владельца после четырех лет и причины повторной покупки
Владелец Mazda CX-5 из Екатеринбурга делится личным опытом: почему спустя четыре года он снова выбрал этот кроссовер, на что стоит обратить внимание при покупке и какие нюансы эксплуатации могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
09.02.2026, 15:01
Haval M6 против Mazda CX-5: сравнение характеристик, комфорта и цен на рынке
Два популярных кроссовера - Haval M6 и Mazda CX-5 - оказались в центре внимания благодаря разнице в оснащении, расходе топлива и стоимости обслуживания. Мы разобрали реальные отзывы, технические параметры и актуальные цены, чтобы понять, какой из них выгоднее и удобнее для российских дорог.Читать далее
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 07:38
Subaru Forester снова в России: цены, комплектации и неожиданные нюансы поставок
В Россию вернулись новые Subaru Forester - кроссоверы, которые не раз признавались самыми надежными в мире. Цены на разные поколения и комплектации удивляют разбросом, а некоторые версии уже доступны без ожидания. Что изменилось и почему это важно - в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 06:31
Jetta VS5 с пробегом до 100 тысяч км: что скрывает кроссовер за 1,5 млн рублей
Jetta VS5 с европейскими корнями и классическим автоматом выделяется на фоне конкурентов в сегменте до 1,5 млн рублей. Эксперт разобрал его плюсы и слабые места, чтобы понять, стоит ли рассматривать этот кроссовер.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 10:57
Проблемы и нюансы Subaru Forester и XV на вторичном рынке: что важно знать при покупке
Subaru Forester и XV часто воспринимаются как сложные автомобили, но при грамотном обслуживании они способны удивить надежностью. В материале - разбор типичных проблем, советы по выбору и нюансы эксплуатации этих моделей.Читать далее
-
08.02.2026, 08:53
Exeed LX против Mazda CX-5: сравнение эргономики, подвески и расхода топлива
В этом материале разбираются ключевые отличия Exeed LX и Mazda CX-5: от удобства салона до поведения на дороге и затрат на топливо. Почему китайский кроссовер вызывает вопросы у экспертов, и чем Mazda удерживает лидерство в классе - подробности в нашем обзоре.Читать далее
-
07.02.2026, 07:21
Toyota Corolla 2026 года поступила в продажу в России: сроки ожидания и нюансы покупки
В России стартовали продажи Toyota Corolla 2026 года выпуска, произведенных в Китае. Автомобиль сохраняет привлекательную цену, но покупателям придется запастись терпением: сроки доставки могут затянуться до семи месяцев. Разбираемся, что еще важно учесть при покупке.Читать далее
Похожие материалы Мазда, Шкода, Фольксваген, Хонда, Хендай, Тойота, Киа, Ауди, Субару, БМВ, Ниссан
-
10.02.2026, 10:40
Три японских кроссовера, которые сохраняют ресурс даже при больших пробегах
Эксперты выделили три модели из Японии, которые остаются востребованными на вторичном рынке благодаря надежности и низким расходам на обслуживание. Почему именно эти кроссоверы выдерживают испытание временем - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 08:45
Mazda CX-5: опыт владельца после четырех лет и причины повторной покупки
Владелец Mazda CX-5 из Екатеринбурга делится личным опытом: почему спустя четыре года он снова выбрал этот кроссовер, на что стоит обратить внимание при покупке и какие нюансы эксплуатации могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
09.02.2026, 15:01
Haval M6 против Mazda CX-5: сравнение характеристик, комфорта и цен на рынке
Два популярных кроссовера - Haval M6 и Mazda CX-5 - оказались в центре внимания благодаря разнице в оснащении, расходе топлива и стоимости обслуживания. Мы разобрали реальные отзывы, технические параметры и актуальные цены, чтобы понять, какой из них выгоднее и удобнее для российских дорог.Читать далее
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 07:38
Subaru Forester снова в России: цены, комплектации и неожиданные нюансы поставок
В Россию вернулись новые Subaru Forester - кроссоверы, которые не раз признавались самыми надежными в мире. Цены на разные поколения и комплектации удивляют разбросом, а некоторые версии уже доступны без ожидания. Что изменилось и почему это важно - в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 06:31
Jetta VS5 с пробегом до 100 тысяч км: что скрывает кроссовер за 1,5 млн рублей
Jetta VS5 с европейскими корнями и классическим автоматом выделяется на фоне конкурентов в сегменте до 1,5 млн рублей. Эксперт разобрал его плюсы и слабые места, чтобы понять, стоит ли рассматривать этот кроссовер.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 10:57
Проблемы и нюансы Subaru Forester и XV на вторичном рынке: что важно знать при покупке
Subaru Forester и XV часто воспринимаются как сложные автомобили, но при грамотном обслуживании они способны удивить надежностью. В материале - разбор типичных проблем, советы по выбору и нюансы эксплуатации этих моделей.Читать далее
-
08.02.2026, 08:53
Exeed LX против Mazda CX-5: сравнение эргономики, подвески и расхода топлива
В этом материале разбираются ключевые отличия Exeed LX и Mazda CX-5: от удобства салона до поведения на дороге и затрат на топливо. Почему китайский кроссовер вызывает вопросы у экспертов, и чем Mazda удерживает лидерство в классе - подробности в нашем обзоре.Читать далее
-
07.02.2026, 07:21
Toyota Corolla 2026 года поступила в продажу в России: сроки ожидания и нюансы покупки
В России стартовали продажи Toyota Corolla 2026 года выпуска, произведенных в Китае. Автомобиль сохраняет привлекательную цену, но покупателям придется запастись терпением: сроки доставки могут затянуться до семи месяцев. Разбираемся, что еще важно учесть при покупке.Читать далее