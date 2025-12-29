Какие модели Mercedes-Benz стали иконами стиля при Вагенере — неожиданные решения и смелые формы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 09:10

Лучшие автомобили Mercedes-Benz эпохи Гордена Вагенера - как изменился дизайн марки

Горден Вагенер завершает почти 30-летний путь в Mercedes-Benz. Его уход ознаменует новую эру для дизайна бренда. Кто сменит легендарного главного дизайнера? Какие автомобили стали символами его эпохи? Вспоминаем самые яркие работы Вагенера и интригуем будущими переменами.

Горден Вагенер завершает почти 30-летний путь в Mercedes-Benz. Его уход ознаменует новую эру для дизайна бренда. Кто сменит легендарного главного дизайнера? Какие автомобили стали символами его эпохи? Вспоминаем самые яркие работы Вагенера и интригуем будущими переменами.

Почти три десятилетия Горден Вагенер определял внешний облик автомобилей Mercedes-Benz, задавая направление развития дизайна для одного из самых узнаваемых брендов мира. В январе 2026 года он покинет свой пост, а вместе с ним уйдет и сама должность главного дизайнера, которая была создана специально для него. На смену Вагенеру придет Бастиан Бауди, который сейчас возглавляет дизайн Mercedes-AMG.

За годы работы Вагенер стал не просто автором новых форм, но и человеком, который сумел изменить восприятие марки. Его подход к дизайну был смелым и даже провокационным: он не боялся экспериментировать с линиями, пропорциями и деталями, что позволило Mercedes-Benz выйти за рамки привычного и стать законодателем моды в премиум-сегменте.

Фото: Mercedes-Benz

Вспоминая эпоху Вагенера, невозможно не отметить, как изменились автомобили марки. Сдержанная элегантность уступила место динамике и экспрессивности. Именно при нем появились такие модели, как S-класс W222, который стал символом роскоши нового времени, и революционный CLS второго поколения, задавший тренд на четырехдверные купе. Не менее яркими стали и кроссоверы - GLE и GLC, которые получили узнаваемый облик и стали одними из самых популярных в своем классе.

Особое внимание Вагенер уделял деталям: фирменная решетка радиатора, светодиодная оптика сложной формы, плавные линии кузова - все это стало визитной карточкой Mercedes-Benz последних лет. Даже самые спорные решения, вроде минималистичных интерьеров с огромными экранами, со временем были приняты публикой и конкурентами.

С уходом Вагенера бренд стоит на пороге перемен. Новый руководитель дизайна, Бастиан Бауди, уже зарекомендовал себя как сторонник более агрессивного и спортивного стиля, что может привести к появлению совершенно новых образов. Однако наследие Вагенера останется с Mercedes-Benz надолго: его автомобили уже стали классикой и будут вдохновлять будущие поколения дизайнеров.

Как пишет autoevolution, несмотря на неоднозначную реакцию публики на некоторые эксперименты Вагенера, именно благодаря ему Mercedes-Benz смог сохранить лидерство в мире автомобильного дизайна. Его работы - это не просто красивые машины, а отражение духа времени и стремления к совершенству.

Упомянутые марки: Mercedes
