Какие модели Mercedes-Benz стали иконами стиля при Вагенере — неожиданные решения и смелые формы

29 декабря 2025, 09:10
Лучшие автомобили Mercedes-Benz эпохи Гордена Вагенера - как изменился дизайн марки
Лучшие автомобили Mercedes-Benz эпохи Гордена Вагенера - как изменился дизайн марки
Горден Вагенер завершает почти 30-летний путь в Mercedes-Benz. Его уход ознаменует новую эру для дизайна бренда. Кто сменит легендарного главного дизайнера? Какие автомобили стали символами его эпохи? Вспоминаем самые яркие работы Вагенера и интригуем будущими переменами.
Почти три десятилетия Горден Вагенер определял внешний облик автомобилей Mercedes-Benz, задавая направление развития дизайна для одного из самых узнаваемых брендов мира. В январе 2026 года он покинет свой пост, а вместе с ним уйдет и сама должность главного дизайнера, которая была создана специально для него. На смену Вагенеру придет Бастиан Бауди, который сейчас возглавляет дизайн Mercedes-AMG.
За годы работы Вагенер стал не просто автором новых форм, но и человеком, который сумел изменить восприятие марки. Его подход к дизайну был смелым и даже провокационным: он не боялся экспериментировать с линиями, пропорциями и деталями, что позволило Mercedes-Benz выйти за рамки привычного и стать законодателем моды в премиум-сегменте.
Вспоминая эпоху Вагенера, невозможно не отметить, как изменились автомобили марки. Сдержанная элегантность уступила место динамике и экспрессивности. Именно при нем появились такие модели, как S-класс W222, который стал символом роскоши нового времени, и революционный CLS второго поколения, задавший тренд на четырехдверные купе. Не менее яркими стали и кроссоверы - GLE и GLC, которые получили узнаваемый облик и стали одними из самых популярных в своем классе.
Особое внимание Вагенер уделял деталям: фирменная решетка радиатора, светодиодная оптика сложной формы, плавные линии кузова - все это стало визитной карточкой Mercedes-Benz последних лет. Даже самые спорные решения, вроде минималистичных интерьеров с огромными экранами, со временем были приняты публикой и конкурентами.
С уходом Вагенера бренд стоит на пороге перемен. Новый руководитель дизайна, Бастиан Бауди, уже зарекомендовал себя как сторонник более агрессивного и спортивного стиля, что может привести к появлению совершенно новых образов. Однако наследие Вагенера останется с Mercedes-Benz надолго: его автомобили уже стали классикой и будут вдохновлять будущие поколения дизайнеров.
Как пишет autoevolution, несмотря на неоднозначную реакцию публики на некоторые эксперименты Вагенера, именно благодаря ему Mercedes-Benz смог сохранить лидерство в мире автомобильного дизайна. Его работы - это не просто красивые машины, а отражение духа времени и стремления к совершенству.
Похожие материалы Мерседес
-
29.12.2025, 12:42
CGI-визуализация Alfa Romeo Ferox превращает Stelvio в дерзкий внедорожник будущего
Alfa Romeo Stelvio уходит с рынка, но виртуальный Ferox удивляет новым взглядом на премиальный кроссовер. Дизайнеры кардинально изменили экстерьер, добавив внедорожные элементы. Неожиданные решения в деталях и смелый стиль интригуют поклонников марки. Каким мог бы быть Stelvio, если бы его создали для приключений?Читать далее
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
