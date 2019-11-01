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1 ноября 2019, 10:19

Лучшие автомобили за полтора миллиона рублей

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Фото Technocup
Cредневзвешенная цена нового автомобиля в России в этом году уже перевалила за 1,5 млн рублей. Купить достойный вариант машины за меньшие деньги — не так-то просто. Посмотрим, что же предлагают дилеры тем, кто готовит потратить в автосалоне не более полутора миллионов.

Toyota Corolla

Toyota Corolla
От 1.6 л, 122 л.с
Новый от 1 173 000 до 1 700 000 Р
Стартовая цена популярного седана составляет 1 173 000 рублей. Автомобиль имеет аудиосистему с 6 динамиками, обогрев руля и зоны дворников, кожаный «мультируль» и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более дорогих исполнениях предусмотрена полностью светодиодная оптика и 17-дюймовые колесные диски, бесключевой доступ в салон и кнопкой Старт/Стоп, обогрев всех сидений и парктроники по кругу.

Под капотом «Короллы» установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л. с. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая МКПП или вариатор.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 399 000 до 2 389 000 Р
Кроссовер в базовой комплектации стоит 1 499 000 рублей. Если делать выбор в его пользу, на дополнительное оборудование уже не хватит. Впрочем, и начальное исполнение «Тигуана» не бедное: подогрев передних сидений, легкосплавные колесные диски, система контроля дистанции с функцией экстренного торможения, трехзонная система климат-контроля с фильтром пыльцы и аудиосистема.

В движение вседорожник приводится бензиновым агрегатом TSI на 125 сил. В стартовом оснащении с двигателем работает исключительно 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
От 2 л, 146 л.с
Новый от 1 559 000 до 2 320 000 Р
Сегодня дилеры предлагают этот автомобиль с выгодой до 300 000 рублей, а значит, можно взять базовый вседорожник за 1 449 000 рублей. За эти деньги в подкапотном пространстве окажется 2-литровый двигатель мощностью 146 л. с. и вариатор. Привод — передний.

В ходе планового рестайлинга Mitsubishi Outlander обновили дизайн, улучшили шумоизоляцию, перенастроили рулевое управление и сделали кроссовер более устойчивым на дороге. В салоне появились новые кресла, а пассажиры второго ряда получили дополнительные воздуховоды и еще один USB-разъем.

Skoda Octavia

Skoda Octavia
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 019 000 до 2 162 000 Р
1 119 000 рублей — такова начальная стоимость седана чешского автопроизводителя. На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый – 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с. По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов.

Также на выбор потребителей предложено 3 аудиосистемы - Blues, Swing и Bolero (выбираемые FM-станции слегка грешат «плаванием» в эфире) и 2 системы навигации с цветным 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Системы читают все возможные форматы записи, а также оснащены USB, AUX и внутренним жестким диском объемом на 64 Гб.

Renault Arkana

Renault Arkana
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 999 000 до 1 499 990 Р
Новинка французского автопроизводителя предлагается в нашей стране минимум за 1 015 000 рублей. За эти деньги покупатели получат вседорожник с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». В начальное оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски.

На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 360 000 до 1 900 000 Р
Сейчас в салонах российских дилеров покупателям предлагают Sonata текущего поколения с двумя бензиновыми моторами на выбор: 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (188 л.с.) Оба агрегата работают в паре с 6-диапазонным «автоматом». Автомобиль доступен в пяти уровнях оснащения. Начальная цена седана составляет 1 380 000 рублей.

До конца текущего года на «Автоторе» обещают наладить сборку нового поколения «Сонаты». Автомобиль станет первым из всех Hyundai, кто получит функцию Digital Key. Открыть/закрыть автомобиль и запустить двигатель можно будет со смартфона, при помощи специального мобильного приложения.

Kia Sportage

KIA Sportage
От 2 л, 185 л.с
Новый от 1 329 900 до 2 244 900 Р
Корейский бестселлер — еще один достойный вариант для тех, кто ограничен бюджетом в полтора миллиона рублей. Его стоимость на российском рынке составляет 1 269 900 рублей за начальную версию. Такая комплектация предусматривает 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистему с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.

Базовым мотором является бензиновый «атмосферник» объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП. Такая комбинация пришла на смену версии с 1,6-литровым турбомотором (177 л.с.) + «робот».


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Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
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Лучшие автомобили за полтора миллиона рублей
Toyota Corolla{{model_v2_1278}}Стартовая цена популярного седана составляет 1 173 000 рублей. Автомобиль имеет аудиосистему с 6 динамиками, обогрев руля и зоны дворников, кожаный «мультируль» и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более дорогих исполнениях предусмотрена полностью светодиодная оптика и 17-дюймовые колесные диски, бесключевой доступ в салон и кнопкой Старт/Стоп, обогрев всех сидений и парктроники по кругу.Под капотом «Короллы» установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л. с. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая МКПП или вариатор.Volkswagen Tiguan{{model_v2_1731}}Кроссовер в базовой комплектации стоит 1 499 000 рублей. Если делать выбор в его пользу, на дополнительное оборудование уже не хватит. Впрочем, и начальное исполнение «Тигуана» не бедное: подогрев передних сидений, легкосплавные колесные диски, система контроля дистанции с функцией экстренного торможения, трехзонная система климат-контроля с фильтром пыльцы и аудиосистема.В движение вседорожник приводится бензиновым агрегатом TSI на 125 сил. В стартовом оснащении с двигателем работает исключительно 6-ступенчатая механическая коробка передач.Mitsubishi Outlander{{model_v2_884}}Сегодня дилеры предлагают этот автомобиль с выгодой до 300 000 рублей, а значит, можно взять базовый вседорожник за 1 449 000 рублей. За эти деньги в подкапотном пространстве окажется 2-литровый двигатель мощностью 146 л. с. и вариатор. Привод — передний.В ходе планового рестайлинга Mitsubishi Outlander обновили дизайн, улучшили шумоизоляцию, перенастроили рулевое управление и сделали кроссовер более устойчивым на дороге. В салоне появились новые кресла, а пассажиры второго ряда получили дополнительные воздуховоды и еще один USB-разъем. Skoda Octavia{{model_v2_1168}}1 119 000 рублей — такова начальная стоимость седана чешского автопроизводителя. На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый – 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с. По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов.Также на выбор потребителей предложено 3 аудиосистемы - Blues, Swing и Bolero (выбираемые FM-станции слегка грешат «плаванием» в эфире) и 2 системы навигации с цветным 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Системы читают все возможные форматы записи, а также оснащены USB, AUX и внутренним жестким диском объемом на 64 Гб.Renault Arkana{{model_v2_6732}}Новинка французского автопроизводителя предлагается в нашей стране минимум за 1 015 000 рублей. За эти деньги покупатели получат вседорожник с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». В начальное оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски.На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором.Hyundai Sonata{{model_v2_547}}Сейчас в салонах российских дилеров покупателям предлагают Sonata текущего поколения с двумя бензиновыми моторами на выбор: 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (188 л.с.) Оба агрегата работают в паре с 6-диапазонным «автоматом». Автомобиль доступен в пяти уровнях оснащения. Начальная цена седана составляет 1 380 000 рублей.До конца текущего года на «Автоторе» обещают наладить сборку нового поколения «Сонаты». Автомобиль станет первым из всех Hyundai, кто получит функцию Digital Key. Открыть/закрыть автомобиль и запустить двигатель можно будет со смартфона, при помощи специального мобильного приложения. Kia Sportage{{model_v2_627}}Корейский бестселлер — еще один достойный вариант для тех, кто ограничен бюджетом в полтора миллиона рублей. Его стоимость на российском рынке составляет 1 269 900 рублей за начальную версию. Такая комплектация предусматривает 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистему с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.Базовым мотором является бензиновый «атмосферник» объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП. Такая комбинация пришла на смену версии с 1,6-литровым турбомотором (177 л.с.) + «робот».
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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