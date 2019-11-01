Лучшие автомобили за полтора миллиона рублей

Toyota Corolla
Стартовая цена популярного седана составляет 1 173 000 рублей. Автомобиль имеет аудиосистему с 6 динамиками, обогрев руля и зоны дворников, кожаный «мультируль» и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более дорогих исполнениях предусмотрена полностью светодиодная оптика и 17-дюймовые колесные диски, бесключевой доступ в салон и кнопкой Старт/Стоп, обогрев всех сидений и парктроники по кругу.
Под капотом «Короллы» установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л. с. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая МКПП или вариатор.
Volkswagen Tiguan
Кроссовер в базовой комплектации стоит 1 499 000 рублей. Если делать выбор в его пользу, на дополнительное оборудование уже не хватит. Впрочем, и начальное исполнение «Тигуана» не бедное: подогрев передних сидений, легкосплавные колесные диски, система контроля дистанции с функцией экстренного торможения, трехзонная система климат-контроля с фильтром пыльцы и аудиосистема.
В движение вседорожник приводится бензиновым агрегатом TSI на 125 сил. В стартовом оснащении с двигателем работает исключительно 6-ступенчатая механическая коробка передач.
Mitsubishi Outlander
Сегодня дилеры предлагают этот автомобиль с выгодой до 300 000 рублей, а значит, можно взять базовый вседорожник за 1 449 000 рублей. За эти деньги в подкапотном пространстве окажется 2-литровый двигатель мощностью 146 л. с. и вариатор. Привод — передний.
В ходе планового рестайлинга Mitsubishi Outlander обновили дизайн, улучшили шумоизоляцию, перенастроили рулевое управление и сделали кроссовер более устойчивым на дороге. В салоне появились новые кресла, а пассажиры второго ряда получили дополнительные воздуховоды и еще один USB-разъем.
Skoda Octavia
Skoda Octavia
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 019 000 до 2 162 000 Р
1 119 000 рублей — такова начальная стоимость седана чешского автопроизводителя. На выбор покупателям предложены три бензиновых двигателя. Стартовый – 110-сильный, объемом 1,6 литра, 1,4-литровый TSI – с турбиной, мощностью 150 л.с. и «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей 180 л.с. По умолчанию все двигатели устанавливаются с переднеприводной трансмиссией, а для топового варианта за доплату предлагается полный привод с многодисковой муфтой Haldex, обеспечивающей поставку крутящего момента на задние колеса, и электронной имитацией межколесных дифференциалов.
Также на выбор потребителей предложено 3 аудиосистемы - Blues, Swing и Bolero (выбираемые FM-станции слегка грешат «плаванием» в эфире) и 2 системы навигации с цветным 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Системы читают все возможные форматы записи, а также оснащены USB, AUX и внутренним жестким диском объемом на 64 Гб.
Renault Arkana
Новинка французского автопроизводителя предлагается в нашей стране минимум за 1 015 000 рублей. За эти деньги покупатели получат вседорожник с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». В начальное оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски.
На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором.
Hyundai Sonata
Сейчас в салонах российских дилеров покупателям предлагают Sonata текущего поколения с двумя бензиновыми моторами на выбор: 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (188 л.с.) Оба агрегата работают в паре с 6-диапазонным «автоматом». Автомобиль доступен в пяти уровнях оснащения. Начальная цена седана составляет 1 380 000 рублей.
До конца текущего года на «Автоторе» обещают наладить сборку нового поколения «Сонаты». Автомобиль станет первым из всех Hyundai, кто получит функцию Digital Key. Открыть/закрыть автомобиль и запустить двигатель можно будет со смартфона, при помощи специального мобильного приложения.
Kia Sportage
KIA Sportage
От 2 л, 185 л.с
Новый от 1 329 900 до 2 244 900 Р
Корейский бестселлер — еще один достойный вариант для тех, кто ограничен бюджетом в полтора миллиона рублей. Его стоимость на российском рынке составляет 1 269 900 рублей за начальную версию. Такая комплектация предусматривает 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистему с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.
Базовым мотором является бензиновый «атмосферник» объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП. Такая комбинация пришла на смену версии с 1,6-литровым турбомотором (177 л.с.) + «робот».