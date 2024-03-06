Лучшие автомобили за последние 5 лет по версии женщин. А какие машины выбрали мужчины?
В 2010 году женщины решили положить конец подобной несправедливости и учредили собственную премию – «Женский Всемирный автомобиль года» или Women's World Car Of The Year (WWCOTY). В 2024 году в жюри входят 75 женщин-журналистов, пишущих об автомобилях в 52 странах мира на 5 континентах. По аналогии с мужским WCOTY они выбирают лучшего в дополнительных номинациях и отдельно – обладателя Гран-при. Итоги, по традиции, оглашают 8 марта, в Международный женский день.
Редакция журнала 110km.ru решила вспомнить, какие автомобили за последние 5 лет женщины признавали лучшими и насколько их мнение совпадало с мнением преимущественно мужского жюри премии «Всемирный автомобиль года».
2019
Лучшим автомобилем 2019 года женщины выбрали Volvo XC40, который с минимальным перевесом обошел британский кроссовер Jaguar E-Pace, благодаря стильному дизайну и безопасности. Шведский кроссовер уже успел к тому моменту завоевать титул Лучшего автомобиля в Европе, жюри премии «Всемирный автомобиль года» не включило его даже в ТОП-3 лучших автомобилей мира. Победу мужчины присудили электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace. В дополнительных номинациях пересечения мнений женского и мужского жюри также не наблюдается.
2020
Гран-при WWCOTY-2020 досталось хэтчбеку Mazda3. Женщины оценили стильный дизайн, отличную динамику и практичный кузов. Его же признали лучшим семейным автомобилем. Мужчины поставили японский хэтчбек на второе место. Победу отдали большому корейскому кроссоверу Kia Tellirude, а Mazda3 довольствовалась премией за лучший дизайн.
2021
Наметившееся годом ранее единодушие в 2021 году вновь было нарушено. Женщины отдали победу внедорожнику Land Rover Defender. По версии мужчин он вновь не попал даже в список финалистов. Гран-при они присудили электрическому Volkswagen ID.4. В других номинациях тоже нет совпадений. Исключение можно сделать для электрического хэтчбека Honda e, который женщины назвали лучшим электрокаром, а мужчины, за неимением отдельной электрической номинации – лучшим автомобилем для города.
2022
Абсолютным победителем стал Peugeot 308, забрав заодно титул лучшего городского автомобиля. Мужчины этот автомобиль начисто проигнорировали и вновь присудили Гран-при электрокару – Hyundai Ioniq 5. Стоит отметить, мужчины значительно раньше и чаще женщин стал обращать внимание на электрокары. В 2022 году модели с полностью электрическими силовыми установками заняли все три первых места. Также мужчины и женщины в 2022 году впервые единогласно отдали победу в номинации «Лучший спорткар» электрическому Audi e-tron GT.
2023
Женщины присудили главный приз кроссоверу Kia Niro, назвав его стильным, технологичным и относительно недорогим. Он же стал лучшим городским автомобилем. Мужчины поставили его на второе место, а победу отдали электрокару Hyundai Ioniq 6, плюс он одержал верх еще в двух номинациях: «Лучший электрокар» и «Лучший дизайн».
2024
Кому достанется Гран-при WWCOTY в 2024 году узнаем буквально через пару дней. Имена финалистов уже известны. На наш взгляд, основная борьба развернется между Volvo EX30 и Kia EV9. Также в число претендентов вошли BMW 5-Series, Volkswagen Amarok и Aston Martin DB12. Наш прогноз – Volvo EX30, который женщины уже назвали лучшим семейным автомобилем. Мужчинам предстоит выбрать между BYD Seal, Kia EV9 и Volvo EX30. Наш прогноз – Kia EV9, он уже собрал восторженные отзывы и многочисленные награды в США.
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Каждый год эксперты авторитетного американского автомобильного портала Edmunds объединяют усилия, чтобы определить лучшие новинки года. Награды Edmunds Top Rated Awards вручаются в нескольких категориях на основе проведенных испытаний. Каждый победитель был протестирован на испытательном треке и тщательно оценен по опыту реального использования.Читать далее
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