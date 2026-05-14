Лучшие недорогие кроссоверы 2025–2026 с максимальным комфортом и вместительностью

Лучшие бюджетные кроссоверы 2026: простор, комфорт и новые стандарты сегмента

Эксперты выделили кроссоверы 2025-2026 годов, которые удивляют сочетанием доступной цены и рекордного простора в салоне. В условиях роста цен и новых требований к комфорту эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ценит практичность. Почему именно сейчас выбор таких авто стал настоящим испытанием - в нашем материале.

В 2026 году рынок бюджетных кроссоверов переживает настоящую трансформацию: требования к комфорту и размещению выросли, а цены продолжают расти. Для семейных и прагматичных водителей вопрос выбора автомобиля с просторным салоном стал особенно острым. Именно поэтому эксперты составили свежий рейтинг моделей, которые не только соответствуют новому стандарту, но и способны удивить продуманным интерьером и функциональностью.

Лидером рейтинга стал Chevrolet Equinox 2025. Эта модель отличается не только доступной стоимостью, но и высочайшей практичностью. Широкий проём багажника и ровный пол позволяют перевозить крупные вещи без лишних усилий, а переднее сиденье обеспечивает комфорт даже для высоких водителей. Внутри действительно много места для ног и головы — редкость для этого класса.

Второе место занял Subaru Forester 2026. Здесь ощущение простора создаётся не только за счёт габаритов, но и благодаря архитектуре салона: большие стёкла и тонкие стойки крыши наполняют салон светом, визуально расширяя пространство и улучшая обзор. Пассажирам во всех рядах не тесно — это важный фактор для семейных и дальних поездок.

Третью позицию занял Kia Sportage 2026. Главная форма — современный и эргономичный интерьер. Дизайнеры сделали акцент на функциональности: множество удобных мелочей, собственная приборная панель и крупный медиаэкран создают ощущение открытости и простора. Каждый элемент интерьера работает на комфорт водителя и пассажиров.

В десятку лучших также входят Hyundai Tucson 2026, Honda CR-V 2025 и Ford Escape 2025. Эти кроссоверы продолжают расширять внутреннее пространство в компактном сегменте, обеспечивая больше места для пассажиров и багажа, чем можно ожидать от автомобилей этого класса. Кроме того, Mazda CX-5 2025, Nissan Rogue 2026, Toyota RAV4 2025 и Volkswagen Tiguan 2025 заняли место в рейтинге благодаря удачному балансу цены и вместимости.

Производители постоянно ищут новые решения для увеличения внутреннего пространства без роста внешних габаритов — конкуренция в сегменте становится особенно острой. Современный рынок кроссоверов — один из самых конкурентных. Для покупателей это означает возможность выбора автомобиля, который не только вписывается в бюджет, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для всей семьи. В условиях ограниченных средств такие модели становятся настоящей находкой для тех, кто ценит практичность и не готов жертвовать удобствами.