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28 октября 2019, 09:17

Лучшие электрические кроссоверы

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Фото kp.ru
Мировые автопроизводители учитывают два главных тренда: популярность кроссоверов и заботу об окружающей среде. Именно этим объясняется желание брендов пополнить свою модельную линейку электрическими вседорожниками. На какие обратить внимание — в нашем обзоре.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace
400 л.с
Новый от 5 825 000 до 7 353 000 Р
Лучшим в своем сегменте эксперты и потребители признают британский «зеленый» SUV. Дизайн, технологии и мотор с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу делают его лидером нашего рейтинга.

Первый электрический кроссовер Jaguar приводится в движение двумя электромоторами суммарной отдачей 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. На разгон от нуля до 100 км/ч электромобиль тратит 4,8 секунды. Максимальную скорость искусственно ограничили электроникой до 200 км/ч. Запаса аккумуляторных батарей (90 кВт/ч) хватает на 470 километров пути по современному реалистичному циклу WLTP. Заряжать аккумуляторы можно от бытовой электросети за 10 часов. При помощи мощной 100-киловаттной системы зарядить батарею до 80% можно за 40 минут, а через станцию на 50 кВт — за 90 минут.

Audi e-tron

Audi e-tron
360 л.с
По результатам краш-тестов этот электромобиль заслужил высшую оценку за безопасность. Примечательно, что e-tron стал первым электрокаром, заслужившим высшую награду Top Safety Pick +. Поэтому модель также является достойным представителем электрических вседорожников.

В состав силовой установки автомобиля входят два электромотора суммарной отдачей 306 л.с. и блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 82 кВт/ч. В обычных условиях тяга передается только на заднюю ось. Мощность двигателя на задней оси составляет 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Асинхронный электромотор на передней оси (102 л.с., 150 Нм) подключается при пробуксовке. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запаса хода должно хватать на 450 километров (WLTP). Восполнить заряд батарей на 80% можно от мощной станции за полчаса.

Tesla Model X

Tesla Model X
333 л.с
Некогда лидер сегмента электрических SUV уступает по популярности вседорожнику «Ягуара», однако Model X по-прежнему считается одним из лучших в своем классе. В числе главных достоинств – просторный салон, солидная дальность хода и полный привод.

Разработчикам удалось довести запас хода Model X на одном заряде батарей до 381 км. Такие показатели характерны для базовой версии кроссовера. Что касается динамики, то с места до 96 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ее составляет 209 км/ч. Более мощная комплектация приводится в движение 259-сильным двигателем спереди и 503-сильным сзади. Разгон до 96 км/ч занимает 3,8 секунды, а с пакетом Ludicrous Speed Upgrade – 3,2 секунды.

Volvo XC40

Volvo XC40
От 2 л, 190 л.с
Новый от 2 160 000 до 3 045 000 Р
Первым серийным электрокаром Volvo станет кроссовер XC40. Автомобиль еще не появился в свободной продаже на мировом авторынке, однако спрос на него уже есть.

По словам руководителя отделения безопасности Volvo Cars Малина Экхольма, электрический XC40 станет одним из самых безопасных автомобилей среди тех, что Volvo когда-либо производила. Для этого инженеры полностью перепроектировали переднюю часть кузова XC40, усилили конструкцию и защитили аккумулятор специальным каркасом из экструдированного алюминия. Сзади электрическую трансмиссию интегрировали в кузов, чтобы эффективнее распределять силу удара в случае столкновения и снизить нагрузку на людей, находящихся в салоне.

KIA Soul EV

KIA Soul EV
110 л.с
Европейцы давно оценили преимущества электрического компактного вседорожника родом из Южной Кореи. Причем настолько, что производителю пришлось даже отказаться от продаж бензиновых версий модели. В России, правда, модификацию EV не продают, но европейское признание позволяет причислить электрический Soul к числу лучших.

Одного запаса батарей хватит на 130 -160 км в реальных дорожных условиях. Чтобы добиться максимальной эффективности и увеличить запас хода, на Soul EV устаналивается рекуперативная тормозная система. Она позволяет использовать для подзарядки батареи до 12% кинетической энергии электромобиля. При замедлении или торможении – система переключается в режим подзарядки. Время полного заряда батареи варьируется от 24 (при использовании сети 120 В) до 5 часов (при использовании 24-вольтовой розетки). При помощи внешнего 50-киловаттного зарядного устройства подзарядка до 80% емкости батареи занимает всего 33 минуты.

Renault Сity K-ZE

Renault City K-ZE
Новинка от французского призводителя представляет собой электрическую версию бюджетного субкомпактного кроссовера Kwid. В компании не сомневаются в успехе модели и даже пророчат ему место звание популярного в мире электрокара.

В состав «начинки» входят мотор мощностью 44 л. с. и аккумуляторная батарея, расположенная под полом. Такое сочетание обеспечивает кроссоверу запас хода в 271 километр по циклу NEDC. Восполнить заряд батарей на 80% на фирменной станции можно за полчаса, а аналогичная зарядка от обычной розетки займет 4 часа.

Mercedes-Benz EQC

Mercedes EQC
408 л.с
Не могли проигнорировать моду на электрические SUV и в Mercedes-Benz. Новый «зеленый» вседорожник уже продается в Европе, и спрос на него, по заверениям автопроизводителя, более чем достойный.

Кроссовер оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей 480 л.с. и 760 Нм и батареей емкостью 80 кВт/ч. В результате автомобиль может проехать на одной зарядке до 471 км. Кстати, в компании планируют наладит продажи EQC и в России. В нашей стране вседорожник может появиться уже до конца года. Так что можно начинать копить деньги на премиальную экологичную новинку!


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Отзывы по теме
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Лучшие электрические кроссоверы
Jaguar I-Pace{{model_v2_6377}}Лучшим в своем сегменте эксперты и потребители признают британский «зеленый» SUV. Дизайн, технологии и мотор с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу делают его лидером нашего рейтинга.Первый электрический кроссовер Jaguar приводится в движение двумя электромоторами суммарной отдачей 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. На разгон от нуля до 100 км/ч электромобиль тратит 4,8 секунды. Максимальную скорость искусственно ограничили электроникой до 200 км/ч. Запаса аккумуляторных батарей (90 кВт/ч) хватает на 470 километров пути по современному реалистичному циклу WLTP. Заряжать аккумуляторы можно от бытовой электросети за 10 часов. При помощи мощной 100-киловаттной системы зарядить батарею до 80% можно за 40 минут, а через станцию на 50 кВт — за 90 минут. Audi e-tron{{model_v2_6765}}По результатам краш-тестов этот электромобиль заслужил высшую оценку за безопасность. Примечательно, что e-tron стал первым электрокаром, заслужившим высшую награду Top Safety Pick +. Поэтому модель также является достойным представителем электрических вседорожников.В состав силовой установки автомобиля входят два электромотора суммарной отдачей 306 л.с. и блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 82 кВт/ч. В обычных условиях тяга передается только на заднюю ось. Мощность двигателя на задней оси составляет 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Асинхронный электромотор на передней оси (102 л.с., 150 Нм) подключается при пробуксовке. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запаса хода должно хватать на 450 километров (WLTP). Восполнить заряд батарей на 80% можно от мощной станции за полчаса.Tesla Model X{{model_v2_6214}}Некогда лидер сегмента электрических SUV уступает по популярности вседорожнику «Ягуара», однако Model X по-прежнему считается одним из лучших в своем классе. В числе главных достоинств – просторный салон, солидная дальность хода и полный привод.Разработчикам удалось довести запас хода Model X на одном заряде батарей до 381 км. Такие показатели характерны для базовой версии кроссовера. Что касается динамики, то с места до 96 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ее составляет 209 км/ч. Более мощная комплектация приводится в движение 259-сильным двигателем спереди и 503-сильным сзади. Разгон до 96 км/ч занимает 3,8 секунды, а с пакетом Ludicrous Speed Upgrade – 3,2 секунды.Volvo XC40{{model_v2_6364}}Первым серийным электрокаром Volvo станет кроссовер XC40. Автомобиль еще не появился в свободной продаже на мировом авторынке, однако спрос на него уже есть. По словам руководителя отделения безопасности Volvo Cars Малина Экхольма, электрический XC40 станет одним из самых безопасных автомобилей среди тех, что Volvo когда-либо производила. Для этого инженеры полностью перепроектировали переднюю часть кузова XC40, усилили конструкцию и защитили аккумулятор специальным каркасом из экструдированного алюминия. Сзади электрическую трансмиссию интегрировали в кузов, чтобы эффективнее распределять силу удара в случае столкновения и снизить нагрузку на людей, находящихся в салоне. KIA Soul EV{{model_v2_6853}}Европейцы давно оценили преимущества электрического компактного вседорожника родом из Южной Кореи. Причем настолько, что производителю пришлось даже отказаться от продаж бензиновых версий модели. В России, правда, модификацию EV не продают, но европейское признание позволяет причислить электрический Soul к числу лучших.Одного запаса батарей хватит на 130 -160 км в реальных дорожных условиях. Чтобы добиться максимальной эффективности и увеличить запас хода, на Soul EV устаналивается рекуперативная тормозная система. Она позволяет использовать для подзарядки батареи до 12% кинетической энергии электромобиля. При замедлении или торможении – система переключается в режим подзарядки. Время полного заряда батареи варьируется от 24 (при использовании сети 120 В) до 5 часов (при использовании 24-вольтовой розетки). При помощи внешнего 50-киловаттного зарядного устройства подзарядка до 80% емкости батареи занимает всего 33 минуты.Renault Сity K-ZE{{model_v2_6854}}Новинка от французского призводителя представляет собой электрическую версию бюджетного субкомпактного кроссовера Kwid. В компании не сомневаются в успехе модели и даже пророчат ему место звание популярного в мире электрокара.В состав «начинки» входят мотор мощностью 44 л. с. и аккумуляторная батарея, расположенная под полом. Такое сочетание обеспечивает кроссоверу запас хода в 271 километр по циклу NEDC. Восполнить заряд батарей на 80% на фирменной станции можно за полчаса, а аналогичная зарядка от обычной розетки займет 4 часа.Mercedes-Benz EQC{{model_v2_6852}}Не могли проигнорировать моду на электрические SUV и в Mercedes-Benz. Новый «зеленый» вседорожник уже продается в Европе, и спрос на него, по заверениям автопроизводителя, более чем достойный.Кроссовер оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей 480 л.с. и 760 Нм и батареей емкостью 80 кВт/ч. В результате автомобиль может проехать на одной зарядке до 471 км. Кстати, в компании планируют наладит продажи EQC и в России. В нашей стране вседорожник может появиться уже до конца года. Так что можно начинать копить деньги на премиальную экологичную новинку!
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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