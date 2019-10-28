Лучшие электрические кроссоверы
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Jaguar I-Pace
Первый электрический кроссовер Jaguar приводится в движение двумя электромоторами суммарной отдачей 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. На разгон от нуля до 100 км/ч электромобиль тратит 4,8 секунды. Максимальную скорость искусственно ограничили электроникой до 200 км/ч. Запаса аккумуляторных батарей (90 кВт/ч) хватает на 470 километров пути по современному реалистичному циклу WLTP. Заряжать аккумуляторы можно от бытовой электросети за 10 часов. При помощи мощной 100-киловаттной системы зарядить батарею до 80% можно за 40 минут, а через станцию на 50 кВт — за 90 минут.
Audi e-tron
В состав силовой установки автомобиля входят два электромотора суммарной отдачей 306 л.с. и блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 82 кВт/ч. В обычных условиях тяга передается только на заднюю ось. Мощность двигателя на задней оси составляет 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Асинхронный электромотор на передней оси (102 л.с., 150 Нм) подключается при пробуксовке. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запаса хода должно хватать на 450 километров (WLTP). Восполнить заряд батарей на 80% можно от мощной станции за полчаса.
Tesla Model X
Разработчикам удалось довести запас хода Model X на одном заряде батарей до 381 км. Такие показатели характерны для базовой версии кроссовера. Что касается динамики, то с места до 96 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ее составляет 209 км/ч. Более мощная комплектация приводится в движение 259-сильным двигателем спереди и 503-сильным сзади. Разгон до 96 км/ч занимает 3,8 секунды, а с пакетом Ludicrous Speed Upgrade – 3,2 секунды.
Volvo XC40
По словам руководителя отделения безопасности Volvo Cars Малина Экхольма, электрический XC40 станет одним из самых безопасных автомобилей среди тех, что Volvo когда-либо производила. Для этого инженеры полностью перепроектировали переднюю часть кузова XC40, усилили конструкцию и защитили аккумулятор специальным каркасом из экструдированного алюминия. Сзади электрическую трансмиссию интегрировали в кузов, чтобы эффективнее распределять силу удара в случае столкновения и снизить нагрузку на людей, находящихся в салоне.
KIA Soul EV
Одного запаса батарей хватит на 130 -160 км в реальных дорожных условиях. Чтобы добиться максимальной эффективности и увеличить запас хода, на Soul EV устаналивается рекуперативная тормозная система. Она позволяет использовать для подзарядки батареи до 12% кинетической энергии электромобиля. При замедлении или торможении – система переключается в режим подзарядки. Время полного заряда батареи варьируется от 24 (при использовании сети 120 В) до 5 часов (при использовании 24-вольтовой розетки). При помощи внешнего 50-киловаттного зарядного устройства подзарядка до 80% емкости батареи занимает всего 33 минуты.
Renault Сity K-ZE
В состав «начинки» входят мотор мощностью 44 л. с. и аккумуляторная батарея, расположенная под полом. Такое сочетание обеспечивает кроссоверу запас хода в 271 километр по циклу NEDC. Восполнить заряд батарей на 80% на фирменной станции можно за полчаса, а аналогичная зарядка от обычной розетки займет 4 часа.
Mercedes-Benz EQC
Кроссовер оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей 480 л.с. и 760 Нм и батареей емкостью 80 кВт/ч. В результате автомобиль может проехать на одной зарядке до 471 км. Кстати, в компании планируют наладит продажи EQC и в России. В нашей стране вседорожник может появиться уже до конца года. Так что можно начинать копить деньги на премиальную экологичную новинку!
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