Лучшие интерьеры японских моделей 2022 года
Toyota Avalon
5-местный седан получил стильный и элегантный интерьер, выполненный с большим вниманием к деталям. Здесь есть широкая приборная панель с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, который поднимается из центральной консоли, а также различные опции, призванные обеспечить максимальный комфорт водителя и переднего пассажира.
Lexus LX600
Обновленный Lexus LX600 стал еще удобнее и приятнее, благодаря своему просторному и элегантному салону. Если в базе модель получила только 2 ряда сидений, то более продвинутые комплектации имеют третий ряд, что позволит с комфортом путешествовать всемером. В салоне три дисплея, расположенных на передней консоли, плюс два дисплея у пассажиров.
Mazda 3
Новая Mazda сочетает в своем салоне все, что требуется современному автомобилю для комфортной и запоминающейся поездки. Оригинальное цветовое решение, передний подлокотник с отсеком для хранения, дисплей в центре консоли. При том, что салон очень комфортный и современный, можно сказать, что выполнен он в стиле минимализма – ничего лишнего, что отвлекало бы внимание.
Toyota Sienna
Трехрядный минивэн с очень комфортным и стильным салоном. В машине предусмотрен трех или четырех-зонный климат-контроль, дисплеи для задних пассажиров, аудиосистема JBL, встроенная точка доступа Wi-Fi и USB-порты на каждом ряду сидений.
Lexus LC500
Эта модель полностью соответствует статусу класса-люкс, в отделке ее просторного салона использованы премиальные материалы: кожа, алюминий, углеродное волокно. Приборная панель выглядит элегантно, кожа, использованная в отделке, мягкая и приятная на ощупь. Спортивные сиденья позволяют водителю принять максимально удобную позу за рулем, а на 8-дюймовом дисплее он может видеть все данные по производительности двигателя, скорости и т.д.
Acura MDX
В салоне этого кроссовера все продумано до мелочей, и создан он в первую очередь с учетом потребностей водителя. При этом всего в машине может разместиться до семи пассажиров, а каждый ряд сидений выполнен с особым мастерством. В интерьере использовано обилие натуральных материалов, благодаря которым легко ощутить роскошь первого класса, а техническое оснащение машины позволяет всем путешествовать с максимальным комфортом.
Honda e
Один из самых технически продвинутых и футуристических салонов среди японских новинок. Натуральное дерево в отделке сочетается здесь с обилием сенсорных дисплеев, они занимают центральное место во всем интерьере. Сиденья очень комфортные и эргономичные, особенно передние.
Infiniti QX60
У Infiniti всегда были крутые интерьеры, а у QX60 он стал еще более впечатляющим. Он роскошен и ультрасовременен. Производитель считает, что комфорт и роскошь должны быть доступны вне зависимости от того, где ты расположился на время поездки – на переднем сидении или в третьем ряду. Все элементы управления размещены очень продумано, чтобы вы могли быстро и интуитивно разобраться, что здесь к чему.
Toyota Mirai
Одного взгляда достаточно, чтобы понять – перед вами самый стильный и дорогой японский интерьер. Комфортные сиденья с подогревом и вентиляцией, причем для всех пассажиров, подсветка салона с возможностью настройки яркости и цвета, огромный сенсорный дисплей. Тут есть все, что нужно для комфортного путешествия в любое время года.
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