Лучшие изобретения 2021 года по версии Time: чем поразили автомобильные компании
Велошеринг нового поколения
С появление электровелосипедов такой городской сервис как велошеринг, стал особо популярен. Пока еще он не способен составить конкуренцию каршерингу, но, возможно, именно изобретение компании Lyft позволит электровелам вырваться в лидеры. В отличие от прошлых моделей, обновленная версия от Lyft позволит проехать на одном заряде почти 100 км! Это в два раза больше, чем могут старые электровелы, кроме того, более редкие зарядки снижают стоимость обслуживания велосипедов и, в конечном итоге, наносят меньше вреда окружающей среде.
Новые электровелы компании уже в скором времени появятся на улицах американских городов, первым станет Чикаго.
Беспилотные и экологичные грузоперевозки
По статистике на дизельные тяжеловозы приходится 7% мировых выбросов углекислого газа. Поэтому изобретение шведской компании Einride настолько впечатляет – она создала полностью электрические и автономные грузовики, способные перевозить до 16 тонн груза!
В них отсутствует кабина водителя, все управление осуществляется посредством системы удаленного мониторинга через интернет, в случае необходимости оператор способен удаленно принять управление машиной. По мнению исполнительного директора и основателя компании Роберта Флэка, эти машины являются транспортом нового поколения. Сейчас белые и гладкие грузовики колесят по общим дорогам Швеции в рамках тестовых поездок при сотрудничестве с такими гигантами, как Coca-Cola, Bridgestone и Lidl.
Самоходные доставщики
Компания Nuro из Сан-Франциско изобрела робота-доставщика R2, который уже скоро начнет привозить заказы из онлайн магазинов или ближайшего ресторана прямо к порогу дома.
Очень компактный самоходный робот оснащен массой всевозможных датчиков, камерой с обзором в 360 градусов, и может развивать скорость до 40 км/ч. Главная миссия создателей – обеспечить доставку заказов от логистического центра до двери клиента. У R2 не должно возникать проблем с многочасовыми пробками, а скорость доставки должна увеличиться. Сейчас Nuro проводит испытания своего доставщика совместно с FedEx, Domino’s и Kroger.
Беспроводная зарядка прямо на дорожном полотне
Представляете, насколько было бы удобно, если бы электромобили могли заряжаться прямо в пути? В израильской компании ElectReon представили и воплотили эту идею в жизнь! Они разработали систему индукционной зарядки прямо на дороге, а электромобили заряжаются за счет электрического поля, создаваемого индукционными катушками под дорожным покрытием. Процесс аналогичен беспроводной зарядке телефона.
Конечная цель состоит в создании инфраструктуры, которая позволит машинам иметь аккумуляторы меньшего объема, а может и вовсе отказаться от них, снизив нагрузку на окружающую среду.
Испытания технологии уже проходят в ряде стран Европы, а в октябре компания заключила свой первый договор с Тель-Авивом на создание заряжающей дороги для городских электроавтобусов.
Унифицированные батареи для электромобилей
Гигантский рост спроса на электромобили (+160% во всем мире за первое полугодие 2021 года), не привел к решению одной из главных проблем этого вида транспорта – срока подзарядки. Решение проблемы, кажется, нашли в компании Ample из Сан-Франциско. Там изобрели универсальные быстро заменяемые модульные батареи, которые совместимы с любыми моделями электромобилей.
В настоящее время компания уже обслуживает 6 станций по замене батарей в Сан-Франциско и сотрудничает с пятью крупными автопроизводителями.
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