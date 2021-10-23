Лучшие изобретения Volvo для спасения жизней
Трехточечный ремень безопасности
Он есть в каждой машине, но не все знают, что изобрел ремень безопасности инженер Volvo Нильс Болин в 1959 году. До этого в машинах были ремни, но они работали по принципу тех, что используются сейчас в самолетах. То есть в случае столкновения верхняя часть тела оказывалась лишена фиксации. Трехточечный ремень безопасности все изменил.
Компания сознательно отказалась от патента на свое изобретение, чтобы как можно больше машин в мире получили эту опцию. Таким образом компания спасла миллионы человек от смерти и тяжелых травм, не получив за это никакого вознаграждения. Нам остается только благодарить Volvo за такую самоотверженность.
Каркас безопасности
Первым в мире серийным автомобилем с каркасом безопасности стала Volvo PV 444, которая появилась в 1947 году.
Детское кресло, повернутое против движения машины
Именно компания Volvo подумала о безопасности самых юных и беззащитных пассажирах – о детях. В конце 60-х годов было создано первое детское кресло, повернутое спиной по ходу движения машины. Такое кресло должно было свести к минимуму возможность травм при аварии. В основе изобретения лежало кресло астронавтов NASA, которое было сконструирована так, чтобы вес тела в момент перегрузок распределялся равномерно.
Детский бустер
Инженеры Volvo продолжили работать над проблемой детской безопасности и в конце 70-х годов был представлен первый детский бустер. Особое приспособление, позволяющее детям старше 4-х лет ехать лицом к дороге, будучи надежно пристегнутыми ремнем безопасности. Бустер позволил сделать путешествия для детей безопасными и комфортными, а их родителям подарил спокойствие.
12 лет спустя инженеры компании изобрели первое встроенное детское сиденье.
Система защиты при боковых и задних ударах в ДТП
Одним из самых страшных вариантов ДТП является лобовое столкновение, поэтому все автопроизводители создавали системы безопасности, призванные защитить водителя и пассажира при таком ударе. Но не меньшую опасность несут боковые удары, в результате которых люди могут получить серьезные травмы головы и шейного отдела позвоночника. В 1991 году компания представила свое изобретение – Side Impact Protection System. Особые материалы, поглощающие энергию, поперечные распорки в дверях и полу машины добавили эффективности к существующей защите. Технология пошла в серийный выпуск уже в 1995 году. А в 1998 году появились шторки безопасности, защищающие голову от удара о боковое стекло. Тогда же было представлено технологическое решение для защиты от ударов сзади – Whiplash Protection System (WHIP). Особая конструкция подголовника защищала голову и шейный отдел, что на 50% снижало риск травм с серьезными последствиями, в случае столкновения.
Инновации последних 20 лет
В 2003 году компания стала использовать в своих машинах систему контроля слепых зон (Blind Spot Information System). Система камер и радаров обеспечивает контроль над дорожной ситуацией охватывая все на 360 градусов вокруг.
В 2008 году появилась система безопасный город (City Safety), на скорости до 30 км/ч машина может сама экстренно затормозить, если вдруг заметит препятствие.
А в 2010 году машины Volvo стали оснащаться датчиками обнаружения пешехода, привязанными к системе экстренного торможения.
В 2014 году была запущена в производство технология препятствия случайному съезду с дороги.
Система смягчения возможного лобового столкновения Oncoming mitigation появилась в 2018 году. Если на встречке появится машина и ваш Volvo решит, что столкновение неизбежно, он сам затормозит, чтобы погасить удар от лобового столкновения.
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