Топ китайских дорожных мотоциклов для города и трассы – какой выбрать новичку и опытному райдеру

Лучшие китайские дорожные мотоциклы 2025 года: какие бренды заслуживают внимания

Китайские мотоциклы уверенно завоевывают рынок. В статье собраны самые интересные модели и бренды. Узнайте, какие дорожные байки из Поднебесной достойны внимания. Сравниваем характеристики и особенности популярных марок.

Китайские производители мотоциклов за последние годы сделали огромный рывок вперед. Если раньше к байкам из Поднебесной относились с опаской, то сегодня они уверенно конкурируют с именитыми марками. Ассортимент моделей постоянно расширяется, а качество сборки и технические решения уже не уступают многим европейским и японским аналогам. В 2025 году на российском рынке можно встретить десятки интересных дорожных мотоциклов из Китая, которые подходят как для города, так и для дальних поездок.

Среди лидеров выделяются такие бренды, как Loncin, Zongshen, Lifan, CFMOTO и Changjiang. Каждый из них предлагает свои уникальные решения, ориентируясь на разные категории райдеров. Рассмотрим, чем выделяются эти производители и какие модели заслуживают особого внимания.

Фото: vogemoto.ru

Loncin – один из крупнейших игроков на рынке мототехники Китая. Компания начинала с производства двигателей, а сегодня выпускает широкий спектр мотоциклов. Особое место занимает модель Voge 300AC. Этот дорожник оснащен современным 300-кубовым мотором с жидкостным охлаждением, дисковыми тормозами с ABS и стильной светодиодной оптикой. Байк способен разгоняться до 160 км/ч, а шестиступенчатая коробка передач обеспечивает плавное переключение скоростей. Voge 300AC отлично подходит для тех, кто ценит динамику и комфорт. Купить Voge 300AC можно по цене от 300 000 рублей.

Фото: Lifan

Lifan давно известен российским мотоциклистам. Модель LF 250-B – легкий и маневренный дорожный мотоцикл с двухцилиндровым двигателем и системой зажигания CDI. Максимальная скорость составляет 110 км/ч, что оптимально для городских условий. Мотоцикл отличается экономичностью и простотой обслуживания, а его надежность проверена временем.

Фото: Zongshen

Zongshen – еще один гигант китайской мотопромышленности. Дорожная модель ROADSTER RA-1 оснащена 250-кубовым мотором с балансирным валом, что минимизирует вибрации и делает поездку максимально комфортной. Внешний вид байка подчеркивают пластиковые элементы обвеса, придающие ему современный стиль. Этот мотоцикл подойдет тем, кто ищет сочетание практичности и оригинального дизайна.

CFMOTO заслуженно считается одним из самых инновационных брендов. Модель 250NK – это маневренный и динамичный дорожник, который легко справляется с городским трафиком. Два режима движения – «спорт» и «дождь» – позволяют адаптироваться к разным условиям. Максимальная скорость достигает 128 км/ч, а обслуживание не требует больших затрат. Такой мотоцикл подойдет как новичкам, так и опытным райдерам.

Changjiang – относительно новый бренд на российском рынке, но уже успел заявить о себе. Модель CJ Adept 700 Solo выполнена в стиле боббера и оснащена 700-кубовым двухцилиндровым мотором. Дисковые тормоза с ABS, вместительный бензобак на 15 литров и шестиступенчатая трансмиссия делают этот байк универсальным выбором для города и трассы. Аутентичный дизайн и отличные технические характеристики выделяют его среди конкурентов.

Выбирая китайский дорожный мотоцикл, стоит обратить внимание не только на технические параметры, но и на репутацию бренда, доступность сервисного обслуживания и стоимость запчастей. Современные модели из Китая способны приятно удивить как новичков, так и опытных мотоциклистов. В 2025 году они становятся все более популярными благодаря сочетанию цены, качества и широкого выбора.