Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

30 декабря 2025, 17:47

Рейтинг топовых китайских эндуро и кросс-байков — какие модели выбрать?

Обзор самых интересных китайских кросс и эндуро мотоциклов. Узнайте, какие модели попали в рейтинг, чем они отличаются и на что обратить внимание при выборе. В статье рассмотрены плюсы и минусы разных комплектаций, а также особенности двигателей. Не пропустите советы по покупке и важные нюансы.

Китайские кроссы и эндуро мотоциклы в последние годы заметно прибавили в качестве и разнообразии. В 2026 году рынок предложит широкий выбор моделей на любой кошелек — от бюджетных до премиальных. При этом производители постоянно обновляют динамику, а цены и комплектации меняются буквально каждый сезон.

Для удобства выбора все модели можно условно разделить на три уровня: базовые, средние и топовые. Они отличаются не только ценой, но и качеством подвесок, тормозов, материалами рамы и колес, а также доступностью запчастей. Важно помнить, что даже в одной ценовой категории встречаются как удачные, так и спорные варианты.

Особое внимание стоит уделить двигателям. Наиболее популярные моторы Zongshen и Loncin, которые входят в состав большинства китайских эндуро и кросс-байков. Они различаются по производительности и надежности, а также по наличию комплектующих на российском рынке.

Мотоциклы ценой до 100-150 тысяч рублей — это короткобазные и среднеразмерные модели с простыми комплектующими, идеально подходящие для новичков и райдеров ростом до 170 см. Запчасти на них обычно доступны, хотя могут быть сложности с некоторыми консервативными моторами. Среди самых доступных моделей выделяются: ROCKOT R5L Foxfire, Racer Enduro RC200GY-C2, Motoland RZ200, KAYO K1-J 150 ROCKOT R5S Pride, C.moto KXD 613, Regulmoto Allroad.

В диапазоне 150-220 тысяч рублей встречаются модели с двигателями 172FMM и 175FMN, предлагаемые как в базовой, так и в средней комплектации. Это уже полноразмерные мотоциклы с более качественными подвесками и тормозами, но для отдельных моторов Loncin возможны трудности с поиском деталей.

Следующий сегмент — 220–300 тысяч рублей — представлен полноразмерными эндуро с современными рамами и подвесками. Здесь используются двигатели PR300, CB300RL, NB300 и Loncin YBS300. Эти байки демонстрируют хороший баланс цены и качества, а запчасти для них в основном доступны, за исключением некоторых моделей Loncin. Среди моделей выделяются: XGZ CQR-CB250, BRZ Z7 CB250, KAYO T1-L 250, Motoland XR250 Lite.

В категории 300-400 тысяч рублей собраны мотоциклы с топовой комплектацией: полностью регулируемые подвески, мощные тормоза и рамы из современных сплавов. Динамику обеспечивают двигатели CB300RL, NB300, NC300S и двухтактный MT250 от Loncin. Запчасти для данной группы найти достаточно легко.

Самые дорогие китайские эндуро, от 400 тысяч рублей, оснащаются моторами: двухтактным 300 см³ (реплика KTM), четырехтактным 250 см³ (реплика KTM) и NC300S (182MN). В них используются лучшие комплектующие, а их мощность и технологичность не уступают аналогам. Однако двухтактные реплики двигателей KTM все еще имеют "детские болезни", и с запчастями для них могут возникнуть проблемы. Модели на базе NC300S отличаются прочным пластиком.

В целом китайские производители уверенно сокращают отставание от европейских брендов в качестве и технологиях. Однако по надежности и уровню сервисного обслуживания разрыв пока сохраняется. Для любительского эндуро в своем ценовом диапазоне китайские мотоциклы — разумный выбор. Главное — подходить к покупке осознанно, не гнаться за самой низкой ценой и учитывать возможные риски, включая отсутствие гарантий и сервисной поддержки на более бюджетных моделях.

