Самый подходящий китайский кроссовер для России: Какой китайский кроссовер выбрать в 2026 году, чтобы не разочароваться

10 августа 2026, 00:01
Лучшие китайские кроссоверы для России: сравнение моделей и цен в 2026 году
Лучшие китайские кроссоверы для России: сравнение моделей и цен в 2026 году
Китайские кроссоверы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке благодаря сочетанию цены, оснащения и надежности. В 2026 году выбор подходящей модели стал особенно актуален из-за изменений в доступности и предпочтениях покупателей. Разбираемся, какие автомобили действительно заслуживают внимания.
В 2026 году китайские кроссоверы окончательно закрепились в числе самых востребованных автомобилей на российском рынке. Причина проста: сочетание современного дизайна, богатого оснащения и доступной цены оказалось привлекательным для внешних условий. При этом каждая модель имеет свои особенности, которые могут стать решающими при выборе.
Haval Jolion стабильно входит в тройку лидеров по продажам. Его отличают актуальный внешний вид, широкий набор опций и возможность выбрать полный привод. Базовая версия с механической коробкой стоит от 1 799 000 рублей, что делает модель одной из самых доступных в сегменте.
Geely Monjaro представляет собой усовершенствованный уровень оснащения, который встречается у премиум-брендов. В салоне — натуральная кожа наппа, три экрана и адаптированная подвеска. Цена стартует с 4 850 000 рублей, что относит модель к более дорогому сегменту.
Chery Tiggo 7 Pro Max – выбор для тех, кто ценит мощность и комфорт. Турбированный двигатель на 150 л.с., шесть режимов движения и вариатор позволяют адаптироваться к различным условиям. Стоимость начинается от 2 820 000 рублей, полный привод делает Tiggo 7 Pro Max универсальным для российских дорог.
Танк 300 – рамный внедорожник, заслуживший репутацию благодаря надежности и высокой проходимости. Эта модель ориентирована на тех, кто часто сталкивается с тяжелыми условиями или предпочитает активный отдых. Высокое качество сборки и проверенная конструкция делают Танк 300 перспективным игроком среди внедорожников.
Geely Coolray – компактный кроссовер в современном дизайне и цифровом интерьере. Два дисплея, динамичный внешний вид и доступная цена от 2 609 990 рублей позволяют рассматривать Coolray как альтернативу модным Hyundai Creta и Kia Seltos.
Выбор подходящей машины зависит от ежедневных задач: для города подойдут компактные варианты вроде Haval Jolion или Chery Tiggo 4 Pro, а для трасс — более крупные и удобные кроссоверы, такие как Geely Monjaro. Если важен полный привод, стоит обратить внимание на Tiggo 7 Pro Max или Tank 300. В бюджете до 2 миллионов рублей можно рассмотреть Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro, а до 3 миллионов рублей — Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro. Более дорогие варианты — Geely Monjaro и Chery Tiggo 8 Pro Max — расширенный набор опций и высокий уровень комфорта.
Китайские производители продолжают усиливать свои позиции на российском рынке. По данным отраслевых аналитиков, доля китайских кроссоверов на авторынке России уже составляет 40%, спрос на них продолжает расти. Это позволяет предположить, что в ближайшие годы именно китайские бренды будут определять основные тенденции в сегменте внедорожников.
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