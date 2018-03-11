11 марта 2018, 17:49

Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей

Массовые, надежные и доступные. Эксперты назвали три лучших кроссовера, стоимость которых в нашей стране на вторичном рынке составляет около 1 млн рублей.
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  Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai ix35 Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей
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Mazda CX-5 2.2 AT
2.2 л, 175 / 129 при 4500 л.с
автомат 6
0-100 - 9.4 с, 204 км/ч
4555 x 1840 x 1670 мм
полный
ДТ, 5.9 л на 100 км
Все характеристики
Первое место досталось кроссоверу Mazda CX-5. За миллион рублей сейчас на вторичном рынке России можно купить автомобиль 2011 – 2013 годов выпуска. Безопасность Mazda CX-5 в свое время отметили пятью звездами в краш-тестах NCAP. Кроссовер отличается богатством комплектаций, отличной управляемостью и надежностью моторов. К недостаткам модели можно отнести высокую стоимость ремонта и запчастей, а также популярность у автоугонщиков.

На втором месте Honda CR-V. За миллион можно купить автомобиль 2011 – 2012 годов выпуска в прекрасном состоянии. Это надежный кроссовер, с неплохой управляемостью и надежными двигателями. Правда, некоторые автовладельцы жалуются на недостаточную динамику 2-литрового агрегата. Но в указанный бюджет вполне может вписаться и комплектация с топовым 2,4-литровым мотором. В числе минусов можно назвать слабое лакокрасочное покрытие и своеобразный дизайн.

На третьем месте закрепились сразу две «родственные» модели – Kia Sportage и Hyundai ix35. За миллион рублей можно купить корейский кроссовер 2011 – 2014 годов выпуска. Основные преимущества – невысокая стоимость обслуживания, ликвидность и надежность. Единственный, но существенный недостаток кроссоверов – моторы от Mitsubishi, маркируемые индексами G4KD или 4B11. Проблемы с ними могут проявиться к 150 000 км пробега. Двигатели могут начать стучать, особенно при холодном пуске. Причина посторонних звуков – задиры в цилиндрах. Поэтому при покупке Kia Sportage и Hyundai ix35 есть шанс наткнуться именно на такой кроссовер – с уже «пролеченными» гильзованием цилиндрами.
Новости Мазда, Хонда, Хундай, Хендай Ц Икс 5, СРВ, CRV, ix 35
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Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Антон
Форум Hyundai ix35
Спасибо за рекламный трюк, но в любом случае не верю этой херне - мне предыдущий бенз. туссан три раза прошивать пытались и толку ноль - единственное сказали крутить до 7 тыс об в мин- тогда типа поедит - нах цирк то при моей манере до 3 тыс. Т. Е. Без замены железа бенз никогда не поедит лучше завода- ...
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Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей
{{params_42085}}Первое место досталось кроссоверу Mazda CX-5. За миллион рублей сейчас на вторичном рынке России можно купить автомобиль 2011 – 2013 годов выпуска. Безопасность Mazda CX-5 в свое время отметили пятью звездами в краш-тестах NCAP. Кроссовер отличается богатством комплектаций, отличной управляемостью и надежностью моторов. К недостаткам модели можно отнести высокую стоимость ремонта и запчастей, а также популярность у автоугонщиков.На втором месте Honda CR-V. За миллион можно купить автомобиль 2011 – 2012 годов выпуска в прекрасном состоянии. Это надежный кроссовер, с неплохой управляемостью и надежными двигателями. Правда, некоторые автовладельцы жалуются на недостаточную динамику 2-литрового агрегата. Но в указанный бюджет вполне может вписаться и комплектация с топовым 2,4-литровым мотором. В числе минусов можно назвать слабое лакокрасочное покрытие и своеобразный дизайн.На третьем месте закрепились сразу две «родственные» модели – Kia Sportage и Hyundai ix35. За миллион рублей можно купить корейский кроссовер 2011 – 2014 годов выпуска. Основные преимущества – невысокая стоимость обслуживания, ликвидность и надежность. Единственный, но существенный недостаток кроссоверов – моторы от Mitsubishi, маркируемые индексами G4KD или 4B11. Проблемы с ними могут проявиться к 150 000 км пробега. Двигатели могут начать стучать, особенно при холодном пуске. Причина посторонних звуков – задиры в цилиндрах. Поэтому при покупке Kia Sportage и Hyundai ix35 есть шанс наткнуться именно на такой кроссовер – с уже «пролеченными» гильзованием цилиндрами.
2018-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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