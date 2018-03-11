Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей
Массовые, надежные и доступные. Эксперты назвали три лучших кроссовера, стоимость которых в нашей стране на вторичном рынке составляет около 1 млн рублей.
|Mazda CX-5 2.2 AT
|2.2 л, 175 / 129 при 4500 л.с
|автомат 6
|0-100 - 9.4 с, 204 км/ч
|4555 x 1840 x 1670 мм
|полный
|ДТ, 5.9 л на 100 км
|Все характеристики
На втором месте Honda CR-V. За миллион можно купить автомобиль 2011 – 2012 годов выпуска в прекрасном состоянии. Это надежный кроссовер, с неплохой управляемостью и надежными двигателями. Правда, некоторые автовладельцы жалуются на недостаточную динамику 2-литрового агрегата. Но в указанный бюджет вполне может вписаться и комплектация с топовым 2,4-литровым мотором. В числе минусов можно назвать слабое лакокрасочное покрытие и своеобразный дизайн.
На третьем месте закрепились сразу две «родственные» модели – Kia Sportage и Hyundai ix35. За миллион рублей можно купить корейский кроссовер 2011 – 2014 годов выпуска. Основные преимущества – невысокая стоимость обслуживания, ликвидность и надежность. Единственный, но существенный недостаток кроссоверов – моторы от Mitsubishi, маркируемые индексами G4KD или 4B11. Проблемы с ними могут проявиться к 150 000 км пробега. Двигатели могут начать стучать, особенно при холодном пуске. Причина посторонних звуков – задиры в цилиндрах. Поэтому при покупке Kia Sportage и Hyundai ix35 есть шанс наткнуться именно на такой кроссовер – с уже «пролеченными» гильзованием цилиндрами.
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| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
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