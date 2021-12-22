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22 декабря 2021, 15:00

Лучшие машины для зимних дорог стоимостью до 2 млн рублей

Хорошая машина в России та, в которой вы проедете по любым сугробам, и не замерзнете даже в самый сильный мороз! А еще хотелось бы, чтобы машина вписывалась в бюджет… Предлагаем 12 моделей, которые обеспечат комфорт в условиях русской зимы. И будут стоить в пределах 2 млн рублей.
townsquare.media

Нива 4х4

Настоящий зимний вездеход! Постоянный полный привод и дорожный просвет в 200 мм позволяют этой машине проходить там, где застревают более навороченные импортные кроссоверы. Цены по данным на конец 2021 года на трехдверную модель стартуют с отметки 676 тыс. рублей, что делает ее самой бюджетной в нашем списке. Уровень комфорта тут куда ниже, чем у других участников рейтинга, но на подогрев передних сидений и даже обогрев боковых зеркал можно рассчитывать, правда уже за 692 тыс. А пятидверная Нива будет стоить от 755 тыс. рублей.

УАЗ Патриот

Обновленная модель 2021 года стоит от 1,13 млн рублей, но чтобы получить полный комплект «зимних опций» придется отдать 1,475 млн за комплектацию Люкс Премиум. За эти деньги вы получите: подогрев передних и задних сидений, подогрев рулевого колеса и лобового стекла, а также дополнительный отопитель салона. Машина оснащена полным приводом с подключаемым передним и обладает дорожным просветом 210 мм, что в сочетании с двигателем мощностью 149 л.с. делает ее одной из самых проходимых моделей в списке. Не радует только расход топлива – 12,5 л в смешанном цикле.

Renault Duster

Модель второго поколения, вышедшая в 2021 году, остается в числе самых любимых внедорожников россиян. Цена новинки от 1,04 млн рублей, но полный привод обойдется минимум в 1,23 млн (комплектация Life), а если с 2-литровым двигателем, то уже в 1,31 млн. При этом различные теплые опции, вроде подогрева лобового стекла или руля, придется докупать отдельно, как и многое другое. Зато дорожный просвет 205 мм и расход топлива в смешанном цикле 7,3 или 8 л (для 2-литрового двигателя).

Kia Sportage

Популярный южнокорейский внедорожник отличают не только приятный дизайн, хороший функционал и наличие пакета теплых опций, но еще и неплохая проходимость в условиях заснеженной России. Стоимость модели с полным приводом начинается с 2,09 млн рублей: это 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и МКПП. Зато в эту стоимость уже входит: подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал. Это комплектация Comfort, так что большого технического функционала ждать не стоит. Но даже то, что есть, значительно лучше, чем у первых трех моделей. Дорожный просвет только 182 мм, но для прохода по нечищеным улицам этого достаточно, а расход в смешанном цикле 8,2 л.

Kia Seltos

Компактный городской кроссовер 2022 модельного года отличают практичность и комфорт. Стоимость его от 1,36 млн рублей, но комплектация Comfort с полным приводом и пакетом теплых опций будет стоить 1,53 млн рублей. Это двигатель 1,6 л с МКПП и расходом бензина в смешанном цикле 7,8 л. В эту комплектацию входят стандартные подогрев передних сидений, руля, форсунок стеклоомывателей и боковых зеркал. Дорожный просвет 185 мм, но учитывайте просадку нагруженного автомобиля, в плане проходимости машина точно уступает «Патриоту», хотя и справляется с тестами на снежном бездорожье.

Hyundai Creta

Стоимость этого компактного кроссовера в России от 1,24 млн рублей, но нас интересует вариант с полным приводом, они дороже. Модель с двигателем 1,6 л и МКПП будет стоить от 1,39 млн, а за 2-литровый двигатель с АКПП придется еще доплатить –от 1,7 млн. Комплект теплых опций – пакет Winter – будет стоить еще 24 тыс. рублей, он включает в себя трехуровневый подогрев сидений и боковых зеркал. При внешней скромности машина с дорожным просветом 190 мм обладает довольно неплохой проходимостью, если у нее есть полный привод. Так что для российской зимы вариант неплохой, к тому же с двигателем 1,6 л расход топлива в смешанном цикле составляет 7,2 л.

Hyundai Tucson

Идеальный семейный внедорожник с полным приводом и множеством полезных опций, причем не только зимних. Это самая дорогая модель в списке, и ее ценник слегка выходит за рамки 2 млн – 2-литровый двигатель мощностью 149 л.с., 6-ступенчатая МКПП и полный привод + пакет Advanced обойдутся вам в 2,21 млн рублей. При этом вы получите не только подогрев лобового стекла, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателей, но также функцию антизапотевания стекол, теплозащиты лобового и передних боковых стекол, а также подогрев руля и передних сидений. Кроме теплых опций комплектация включает в себя ряд опций безопасности и помощи водителю, сенсорный 8-дюймовый экран и прочее, что сделает поездки комфортными для всей семьи. Расход топлива в смешанном цикле 8,1 л, дорожный просвет 181 мм, но это не мешает внедорожнику без проблем преодолевать снежную целину на полном приводе.

Nissan Terrano

Практичная и функциональная машина, которая отлично ведет себя на любой дороге и с легкостью справляется с бездорожьем. Комплектация Comfort с полным приводом и двигателем 1,6 л будет стоить от 1,32 млн рублей, за комплектацию Elegance с 2-литровым двигателем и МКПП придется отдать уже 1,5 млн рублей. Зато в эту комплектацию входят опции подогрева лобового и заднего стекла, а также подогрев передних сидений и дистанционный запуск двигателя.  Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,8 л, дорожный просвет 205 мм.

Nissan Qashqai

Нынешняя модель с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с., полным приводом и вариатором способно хорошо послужить на зимней дороге. Комплектация SE будет стоить 1,92 млн рублей и включает в себя пакет теплых опций: подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, а также подогрев лобового стекла. Хотя модель считается городским паркетником, но с полным приводом и дорожным просветом 200 мм она неплохо справляется со снежной кашей российских дорог. К тому же это самая экономичная модель в нашем списке, расход топлива в смешанном цикле всего 7,3 л.

Haval H7

Модель первого поколения, вышедшая в 2019 году, стоит от 1,73 млн рублей, но мы рассматриваем модель с полным приводом и максимальным набором теплых опций. Поэтому рассчитывать надо на комплектацию Elite с двигателем 1,5 л и ценой от 1,92 млн рублей. В число теплых опций входит: подогрев передних и задних сидений, лобового стекла в нижней его части, заднего стекла, боковых зеркал и руля. Еще в машине есть воздуховоды, подающие теплый воздух к задним сиденьям. Расход бензина в смешанном цикле 8,4 л, если предпочтете более мощный двигатель – 2-литровый мощностью 190 л.с. – то цена вырастет до 2,04 млн, а расход до 9,4 л. Дорожный просвет у модели 190 мм.

Volkswagen Taos

Многие считают его копией Skoda Karoq, поскольку оба построены на платформе MQB, но все же они отличаются. Стартовая цена обновленного Taos 1,75 млн рублей, но нас интересует версия с полным приводом, она есть уже в комплектации Respect, но стоить будет 2 млн рублей. В комплектацию входят опции подогрева руля, боковых зеркал и передних сидений, но доплатив 44 тыс. за пакет «Зимний» можно получить также климат-контроль Climatronic и теплоизоляцию и подогрев лобового стекла. Машина поставляется с двигателем 1,4 л 7-ступенчатой АКПП и системой полного привода 4Motion, такая же используется в модели Tiguan. Дорожный просвет всего 175 мм, так что это все же машина для преодоления городских сугробов или поездок на дачу после первого снега. Расход топлива в смешанном цикле – 8 л.

Skoda Karoq

Этот компактный кроссовер довольно популярен, не последнюю роль в этом играет соотношение цены и качества. Стартовая цена модели в России 1.64 млн, но нас интересует полный привод, а это уже 1,87 млн в комплектации Active и почти 2 млн в комплектации Ambition. Кстати, двигатель тут тот же, что в модели Volkswagen Taos. Обе комплектации включают в себя подогрев передних сидений и боковых зеркал, а у Ambition есть еще и двухзонный климат контроль. Также для комплектации Ambition доступно приобретение пакета «Зимний» за 22.7 тысяч, куда входит обогрев лобового стекла, руля и задних сидений. Машина с полным приводом уверенно чувствует себя на бездорожье, но вот глубокий снег для нее может оказаться непреодолимым препятствием, поскольку величина дорожного просвета всего 163 мм.

 

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р), УАЗ Патриот (от 731 500 Р), Renault Duster (от 699 000 Р), Nissan Terrano (от 980 000 Р), Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р), Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р), Hyundai Creta (от 879 900 Р), KIA Sportage (от 1 289 900 Р), KIA Seltos (от 1 099 900 Р), Haval H7
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