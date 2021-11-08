Лучшие машины, созданные ныне исчезнувшими компаниями
Pontiac GTO
Легенда американского рынка, когда-то о машинах этой компании мечтали многие американцы. В 60-е годы компания представила модель GTO, которую можно назвать одной из самых крутых машин в истории США.
Эта модель не была первой машиной с двигателем V8, но именно ее считают первым маслкаром. Всего было выпущено несколько модификаций, но лучшей был GTO Judge 1969 года выпуска. Его огнедышащее сердце выдавало 370 л.с.
DeLorean DMC-12
Благодаря фильму «Назад в будущее» эту машину знают во всем мире! Более того, она заслужено носит статус лучшего кино-автомобиля всех времен.
История самой компании не так радужна. Основанная в 1975 году DeLorean Motor Company сумела создать одну единственную машину, тот самый DeLorean DMC-12. Внешность его ошеломляла, двери «крылья чайки» были по-настоящему футуристичными. Но высокая стоимость, низкое качество сборки, слабый двигатель, на котором не то что в будущее, в соседний штат быстро не доедешь, все вместе обернулось коммерческим провалом. Компания разорилась, но ее автомобиль еще долго будет узнаваем по всему миру, что тоже можно считать достижением.
Plymouth Superbird
Компания Chrysler создала в 1928 году бренд Plymouth в надежде потеснить на рынке Ford и GM. Изначально это была марка семейных седанов и фургонов, но в 60-е старина Plymouth решил показать всем, что может создавать и крутые маслкары. Лучшим среди них и стал Superbird.
Создавался он с единственной целью – победа в гонках NASCAR. Для этого он обладал всем необходимым: скорость, аэродинамика, двигатель 426 Hemi V8 мощностью 425 л.с.
AMC AMX
Еще одно авто из 60-х, двухместный и быстрый AMX. Создатели рассчитывали, что он составит конкуренцию Chevy Corvette.
Несмотря на компактность, двигатель у машины был что надо – мощный V8 на 6,4 л и 325 л.с. Автомобиль брал разгон от нуля до сотни за 7 секунд, 60 лет назад это было довольно круто. Но, несмотря на то, что машина была дешевле Corvette на тысячу долларов и получила массу хвалебных отзывов в прессе, Corvette был слишком популярен. У AMX просто не было шансов конкурировать с ним по уровню продаж.
Saab 900
Шведская компания с 70 летней историей прекратила свое существование не так давно. Она была одним из популярнейших автопроизводителей Европы, ее передовые разработки многие ценили, а машины считались качественными и безопасными. Saab 900 как раз является наиболее ярким примером этого.
Вышла на рынок эта модель в конце 70-х годов, несмотря на средние размеры, машина была довольно мощной, особенно версии с турбонаддувом. За годы существования модель стала почти культовой.
Oldsmobile 442
Oldsmobile – еще одно ныне покойное детище гиганта GM. Компания была знаменита своими роскошными классическими авто, но спрос диктует предложение, поэтому пришлось Oldsmobile создать нечто более мощное, чем обычно. На базе своего седана Cutlass компания создала Oldsmobile 442, изначально это была просто эксклюзивная комплектация.
442 моментально стал хитом продаж! В нем привлекало все: сила, внешний вид, особенно хороши они были у модели 1970 года, которую снабдили двигателем V8 мощностью 370 л.с.
Mercury Cougar Eliminator
Еще одна мощная классика 60-х, хотя и не такая известная, как Mustang или модель GTO. Машина вышла на рынок в 1967 году, внешне он был почти копией знаменитого Ford Mustang. Также его отличал мощный двигатель и отличная динамика на дороге.
Модель шла в нескольких вариантах исполнения, но самой лучшей оказалась версия Eliminator 1969 года. У нее был двигатель V8 объемом 4,9 л, выдававший 290 л.с., так что за рулем этой машины вы могли в полной мере насладиться вождением.
Saturn Sky
Начало 2000-х стало не лучшим временем для большинства дочерних компаний GM, Saturn была в их числе. В итоге в 2010 GM ликвидировал эту компанию, но перед тем как исчезнуть, она успела выпустить величайшее свое творение – родстер Sky.
За три года Saturn продал более 32 тысяч этих родстеров. Их дизайн был создан Францем фон Хольцхаузеном, под капотом они прятали четырехцилиндровый двигатель 2,4 л мощностью 177 л.с. Со всех сторон потрясающий был автомобиль!
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