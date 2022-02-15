Лучшие модели Cadillac за всю историю
Cadillac V16 1930-1940 годов
Самый роскошный автомобиль 30-х годов в США, его 16 цилиндров были одним из признаков роскоши, ведь все конкуренты предлагали максимум 12-цилиндровые двигатели. Топовой моделью был V16 Dual Cowl Sports Phaeton, его мотор объемом 7,4 л выдавал до 183 л.с. По сегодняшним меркам пустяки, но если учесть, что средняя мощность машин тех лет была 50 л.с., осознаешь степень ее недосягаемости для простых смертных.
Cadillac Eldorado 1953 года
Роскошный кабриолет с «пулями» на переднем бампере, призванном защитить его от повреждений. Имя свое он получил от испанского «позолоченный», ну и в честь легендарного города Эльдорадо, который долгие годы пытались отыскать в джунглях Амазонии. Изначально планировали выпустить ограниченную серию, но в итоге модель задержалась на целых 12 поколений.
Cadillac Eldorado Biarritz 1959 года
Эту машину хоть раз видел каждый, потому что король рок-н-рола Элвис Пресли сделал ее культовой и породил моду на розовые «Кадиллаки». В первом поколении Eldorado был только 2-дверным кабриолетом, а уже в 4-м выбор был из 2-дверного купе или кабриолета и 4-дверного варианта.
Cadillac De Ville 1971-1976 годы
Внешне машина мало чем отличалась от конкурентов, зато под капотом скрывалось феноменальное отличие – огромный двигатель V8 объемом 8,2 литра, это самый огромный V8 в дорожной машине серийного производства. Однако, несмотря на размеры, мощность у него была так себе, всего 190 л.с. Кстати, Cadillac установил рекорд продаж с этой машиной в 1972 году, реализовав 194 811 единиц.
Cadillac Seville 1992 года
Один из самых маленьких «Кадиллаков» в истории. Модель получила двигатель V8 объемом 4,6 л и мощностью до 300 л.с., у нее был только передний привод и 4-скоростная АКПП.
Cadillac Escalade 2001 года
Был создан в спешке, чтобы конкурировать с Lincoln Navigator. B в сущности это был переделанный GMC Yukon Denali. По этой причине продажи сперва шли очень плохо – никто не хотел платить много денег, когда GMC предлагал более дешевый автомобиль с тем же функционалом. Но уже во втором поколении Escalade обзавелся индивидуальностью и продажи устремились вверх.
Cadillac CTS-V Sport Wagon 2011 года
Спортивный универсал, получивший двигатель объемом 6,2 л, обладал мощностью до 556 л.с. и выдавал крутящий момент 551 Нм. В сравнении с моделью предыдущего поколения это было невероятным улучшением.
Cadillac CT5-V Blackwing 2022 года
Потрясающе мощный и роскошный седан, способный выдавать до 677 л.с. Он оснащается турбированным двигателем V8 объемом 6,2 л и 6-ступенчатой МКПП. Скорее всего этот наследник CTS-V станет последним среднеразмерным седаном, получившим столь большой и мощный двигатель и механическую трансмиссию.
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