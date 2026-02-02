Рейтинг премиальных кроссоверов EXEED из Китая: какой автомобиль лучше адаптирован для России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 19:11

Лучшие модели EXEED: что выбрать для российских условий

Китайские автомобили EXEED становятся все популярнее среди российских покупателей благодаря сочетанию премиального уровня и доступной цены. В материале - свежий рейтинг моделей, нюансы покупки и важные детали для тех, кто рассматривает параллельный импорт.

Китайские автомобили EXEED становятся все популярнее среди российских покупателей благодаря сочетанию премиального уровня и доступной цены. В материале - свежий рейтинг моделей, нюансы покупки и важные детали для тех, кто рассматривает параллельный импорт.

Премиальные автомобили из Китая уже не редкость на российских дорогах, а бренд EXEED уверенно занимает одну из лидирующих позиций среди тех, кто ищет сочетание статуса, технологий и разумной цены. В 2026 году интерес к этим машинам только усилился: параллельный импорт позволяет получить не только экономию, но и доступ к версиям, которые официально в России не представлены. Однако за привлекательной картинкой скрываются нюансы, которые важно знать заранее.

Покупка EXEED напрямую из Китая - это не просто способ сэкономить, а целая стратегия, требующая внимательности и понимания процесса. Здесь важны не только выбор модели и комплектации, но и грамотная организация сделки, учет всех расходов и готовность к дополнительным доработкам. Для тех, кто рассматривает такой вариант, важно понимать, какие модели действительно заслуживают внимания, как правильно организовать процесс покупки и на что обратить особое внимание при эксплуатации.

Рейтинг EXEED: какие модели заслуживают внимания

Линейка EXEED в 2026 году охватывает сразу несколько сегментов, что позволяет подобрать автомобиль под разные задачи. Самым универсальным и сбалансированным вариантом остается EXEED TXL - кроссовер, который сочетает в себе продуманный дизайн, качественные материалы и достойную динамику. Особенно интересна версия с 2.0-литровым турбомотором, которая заметно превосходит базовые комплектации по уровню оснащения и возможностям.

Для тех, кто ищет простор и максимальный комфорт, EXEED VX - безусловный флагман. Семиместный салон, богатое оснащение и акцент на удобстве пассажиров делают его оптимальным выбором для больших семей и дальних поездок. Китайские версии часто отличаются более роскошной отделкой и расширенным списком опций, что становится весомым аргументом в пользу параллельного импорта.

EXEED RX (на внутреннем рынке известен как Yaoguang) - это ставка на технологии и современный дизайн. Здесь и адаптивная подвеска, и огромный мультимедийный экран, и продвинутые системы помощи водителю. Такой автомобиль подойдет тем, кто ценит инновации и не боится выделяться на дороге.

EXEED LX - младшая модель, но не по уровню оснащения. Компактные размеры, премиальный интерьер и возможность найти богатую комплектацию по цене базовой версии в России делают LX отличным вариантом для города или в качестве второго автомобиля в семье.

Преимущества и подводные камни: что важно знать

Главный плюс покупки EXEED из Китая - ощутимая экономия. Итоговая стоимость может быть на 15–25% ниже, чем у официальных дилеров, особенно если речь идет о топовых комплектациях. Кроме того, покупатель получает доступ к версиям с опциями, которые в России недоступны, а также к самым свежим моделям, появляющимся на китайском рынке раньше, чем на экспортных.

Однако есть и минусы. Главная сложность - русификация мультимедийной системы и приборной панели: изначально все меню на китайском языке, и для комфортной эксплуатации потребуется прошивка. Кроме того, автомобили, предназначенные для китайского рынка, требуют дополнительной антикоррозийной обработки и адаптации к российским условиям эксплуатации.

Еще один момент - гарантия. Официальная поддержка в России на такие автомобили не распространяется, поэтому все вопросы по ремонту и обслуживанию придется решать самостоятельно или через неофициальные сервисы.

EXEED и конкуренты: чем выделяется китайский премиум

На фоне других китайских брендов EXEED делает ставку на классический премиальный комфорт, качество материалов и плавность хода. В то время как Geely Monjaro привлекает технологичностью и динамикой, а Chery Tiggo - утилитарностью и выгодной ценой, EXEED ориентирован на тех, кто ценит статус и внимание к деталям.

Параллельный импорт позволяет получить не только экономию, но и доступ к эксклюзивным версиям, которые официально в России не продаются. Однако такой путь подходит не всем: он требует внимательности, готовности к дополнительным расходам и самостоятельному решению возникающих вопросов.

В 2026 году рынок параллельного импорта продолжает расти, а интерес к премиальным китайским автомобилям только усиливается. Для тех, кто готов разобраться в деталях и не боится сложностей, покупка EXEED из Китая может стать действительно выгодным и интересным решением.

Упомянутые модели: EXEED TXL (от 3 199 900 Р), EXEED RX, EXEED LX
Упомянутые марки: EXEED
