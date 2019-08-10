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10 августа 2019, 10:11

Лучшие модели Ford, которые могли бы быть в России

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Легковые автомобили Ford больше не будут продаваться на российском авторынке. Дилеры освобождают склады, после чего продолжат осуществлять продажу коммерческого транспорта и выполнять гарантийные обязательства.

Безусловно, эта новость стала шокирующей. «Форды» в России любили многие. Отдадим дань уважения американскому бренду и вспомним автомобили, по которым будем скучать.

Ford Focus

Ford Focus
От 1.6 л, 105 л.с
Новый от 889 000 до 1 293 000 Р
Семейство «Фокусов» в хорошие экономические времена занимало лидирующие позиции на рынке. Сейчас автомобили по-прежнему пользуются спросом на вторичке. Модели оснащаются 1,6-литровыми моторами Ti-VCT с вариантами отдачи 85, 105 и 125 л.с. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». А 1,5-литровые турбомоторы EcoBoost мощностью 150 л.с. сочетаются с классическим 6-диапазонным «автоматом».

Все автомобили максимально адаптированы к непростым российским условиям эксплуатации. В частности, имеют увеличенный на 20 мм дорожный просвет (до 160 мм), улучшенную шумоизоляцию, возможность заправлять АИ-92 и усиленную антикоррозионную обработку. Гарантия от сквозной коррозии составляет 12 лет.

Ford Mondeo

Ford Mondeo
От 2 л, 199 л.с
Новый от 1 425 000 до 2 150 000 Р
Седан, который для многих олицетворял жизненный рост. Хорошая стабильная работа, карьерная лестница и вот уже бюджетный «Фокус» можно поменять на более дорогой Mondeo. Привлекательный дизайн, улучшенный функционал, комфорт, но все та же необходимая адаптация к российским реалиями.
В последнее обновление седан получил существенно доработанные адаптивные светодиодные фары.

Благодаря модернизированному механизму коррекции света, линз и электронных блоков управления фары стали освещать дорогу на 25% дальше перед автомобилем. Новые парктроники стали доступными в виде опции уже в базовой комплектации. Они стали частью системы Cross Traffic Alert, которая предупреждает водителя при движении задним ходом о другом автомобиле, приближающемся в перпендикулярном направлении и попадающем в «слепую» зону водителя или камеры заднего вида. Седан всеволожской сборки приводится в движение 2,5-литровым мотором (149 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой».

Ford Galaxy

Ford Galaxy
От 1.5 л, 160 л.с
Помните, как в 2015 году американский автопроизводитель явил миру третье поколение этого удобного минивена? Автомобиль был построен на абсолютно новой платформе, используемой и на Mondeo.

Внешность выполнили в стилистике родственного S-Max, а в салоне установили современную информационно-развлекательную систему Sync 2 с 10-дюймовым цифровым дисплеем. К тому же, автомобиль получил 3-й ряд сидений, который легко было сложить при нажатии кнопки в багажнике.

В гамму моторов вошли бензиновые двигатели семейства EcoBoost объемом 1,5 и 2 литра мощностью 160 и 240 л.с. соответственно. Также в силовой линейке числились дизели мощностью от 120 до 178 сил. Вся линейка двигателей полностью отвечали стандарту «Евро-6». Минивен обожали семейные люди, ведь в него помещалось столько всего необходимого: от коляски и чемоданов до собаки. Правда, в России в последние годы Galaxy можно было найти только на вторичном авторынке.

Ford Fiesta

Ford Fiesta
От 1.6 л, 105 л.с
Новый от 830 000 до 1 025 000 Р
Женская половина почитателей Ford наверняка будет скучать по этому милому хэтчбеку. Его даже назвали одним из самых стильных в своем классе. Автомобиль имеет в подкапотном пространстве российский двигатель 1,6 л Duratec мощностью 105 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift.

В зависимости от комплектации «Фиеста» могла оснащаться пакетом зимних опций, включающий электрообогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Это было особенно актуально в условиях суровой зимы нашей страны. Также в список опций входили центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения, передние противотуманные фары, электростеклоподъемники задних дверей и кожаная отделка рулевого колеса.

Ford Explorer

Ford Explorer
От 3.5 л, 249 л.с
Новый от 2 719 000 до 3 297 000 Р
Флагман российской линейки Ford, который производился в Елабуге. Даже в кризисный 2018-й модель находилась в лидерах по темпам роста продаж среди остальных автомобилей бренда в России.

Под капотом всех российских Explorer трудится 249-сильный атмосферный V6 Cyclone объемом 3,5 литра, который адаптирован к АИ-92. Мотор сочетается с 6-диапазонным «автоматом» и системой полного привода Terrain Management.  списке оснащения - 8-дюймовый тачскрин медиасистемы SYNC 3, камера заднего вида, обогрев всех сидений, а также целый комплекс электронных систем активной безопасности (контроля рядности движения и слепых зон, парковочный ассистент, адаптивный круиз-контроль).

Ford Ranger

Ford Ranger
От 2.2 л, 130 л.с
В конце прошлого года на сайте Росстандарта появилось продленное на один год Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на этот пикап. Поклонники модели затаили дыхание и надеялись, что автомобиль, который ушел с рынка в 2015-м, вновь будет продаваться в России. Но в итоге Ford решил и вовсе покинуть нашу страну.

Судя по данным из ОТТС, российским покупателям хотели предложить только дизельные версии Ranger. Выбор был бы ограничен 2,2-литровой «турбочетверкой» в двух вариантах форсировки – 131 л.с. и 160 л.с., а также топовым 3,2-литровым мотором с отдачей 200 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона, привод – полный.

Ford Mustang

Ford Mustang
От 2.3 л, 317 л.с
Уже готовы облить слезами всю подушку по покинувшим нас «Фордам»? Тогда контрольный в голову. Если бы не сложная экономическая и политическая обстановка, по российским дорогам могли бы ездить «Мустанги».

Уже несколько лет подряд автомобиль признают самым популярным спорткаром в мире. Из любимых «примочек» автомобилистов - полностью цифровая приборная панель в виде 12-дюймового ЖК-дисплея, а также мультимедийная система Ford SYNC 3, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto.

Что касается «начинки», то особую любовь целевой аудитории заслужил 5-литровый атмосферный мотор V8 мощностью 450 «лошадей». А вот в базовом варианте новинка имеет весьма скромный 2,3-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом. Его отдача составляет всего 290 сил. В паре с агрегатами выступает 10-ступенчатая АКПП, в которой применяется адаптивная смена схем переключения в режиме реального времени для повышения эффективности использования топлива.


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у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
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Купил недавно второй свой Мондео 2011г. Дизель, хетчбек. До этого был также Мондео 2011г только бензин и седан. Бензиновым владел менее 2х лет, ничего с ним особо не делал по ремонту. Был один очень большой косяк (повсеместный у данного мотора) - жрал масло. Починка выходила где-то в штуку полторы ...
Timur
Форум Ford Galaxy
Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
я
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Лучшие модели Ford, которые могли бы быть в России
Безусловно, эта новость стала шокирующей. «Форды» в России любили многие. Отдадим дань уважения американскому бренду и вспомним автомобили, по которым будем скучать.Ford Focus{{model_v2_421}} Семейство «Фокусов» в хорошие экономические времена занимало лидирующие позиции на рынке. Сейчас автомобили по-прежнему пользуются спросом на вторичке. Модели оснащаются 1,6-литровыми моторами Ti-VCT с вариантами отдачи 85, 105 и 125 л.с. Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». А 1,5-литровые турбомоторы EcoBoost мощностью 150 л.с. сочетаются с классическим 6-диапазонным «автоматом».Все автомобили максимально адаптированы к непростым российским условиям эксплуатации. В частности, имеют увеличенный на 20 мм дорожный просвет (до 160 мм), улучшенную шумоизоляцию, возможность заправлять АИ-92 и усиленную антикоррозионную обработку. Гарантия от сквозной коррозии составляет 12 лет.Ford Mondeo{{model_v2_426}} Седан, который для многих олицетворял жизненный рост. Хорошая стабильная работа, карьерная лестница и вот уже бюджетный «Фокус» можно поменять на более дорогой Mondeo. Привлекательный дизайн, улучшенный функционал, комфорт, но все та же необходимая адаптация к российским реалиями.В последнее обновление седан получил существенно доработанные адаптивные светодиодные фары.Благодаря модернизированному механизму коррекции света, линз и электронных блоков управления фары стали освещать дорогу на 25% дальше перед автомобилем. Новые парктроники стали доступными в виде опции уже в базовой комплектации. Они стали частью системы Cross Traffic Alert, которая предупреждает водителя при движении задним ходом о другом автомобиле, приближающемся в перпендикулярном направлении и попадающем в «слепую» зону водителя или камеры заднего вида. Седан всеволожской сборки приводится в движение 2,5-литровым мотором (149 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». Ford Galaxy{{model_v2_423}} Помните, как в 2015 году американский автопроизводитель явил миру третье поколение этого удобного минивена? Автомобиль был построен на абсолютно новой платформе, используемой и на Mondeo.Внешность выполнили в стилистике родственного S-Max, а в салоне установили современную информационно-развлекательную систему Sync 2 с 10-дюймовым цифровым дисплеем. К тому же, автомобиль получил 3-й ряд сидений, который легко было сложить при нажатии кнопки в багажнике. В гамму моторов вошли бензиновые двигатели семейства EcoBoost объемом 1,5 и 2 литра мощностью 160 и 240 л.с. соответственно. Также в силовой линейке числились дизели мощностью от 120 до 178 сил. Вся линейка двигателей полностью отвечали стандарту «Евро-6». Минивен обожали семейные люди, ведь в него помещалось столько всего необходимого: от коляски и чемоданов до собаки. Правда, в России в последние годы Galaxy можно было найти только на вторичном авторынке.Ford Fiesta{{model_v2_420}} Женская половина почитателей Ford наверняка будет скучать по этому милому хэтчбеку. Его даже назвали одним из самых стильных в своем классе. Автомобиль имеет в подкапотном пространстве российский двигатель 1,6 л Duratec мощностью 105 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift.В зависимости от комплектации «Фиеста» могла оснащаться пакетом зимних опций, включающий электрообогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Это было особенно актуально в условиях суровой зимы нашей страны. Также в список опций входили центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения, передние противотуманные фары, электростеклоподъемники задних дверей и кожаная отделка рулевого колеса. Ford Explorer{{model_v2_419}} Флагман российской линейки Ford, который производился в Елабуге. Даже в кризисный 2018-й модель находилась в лидерах по темпам роста продаж среди остальных автомобилей бренда в России. Под капотом всех российских Explorer трудится 249-сильный атмосферный V6 Cyclone объемом 3,5 литра, который адаптирован к АИ-92. Мотор сочетается с 6-диапазонным «автоматом» и системой полного привода Terrain Management.  списке оснащения - 8-дюймовый тачскрин медиасистемы SYNC 3, камера заднего вида, обогрев всех сидений, а также целый комплекс электронных систем активной безопасности (контроля рядности движения и слепых зон, парковочный ассистент, адаптивный круиз-контроль).Ford Ranger{{model_v2_1787}} В конце прошлого года на сайте Росстандарта появилось продленное на один год Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на этот пикап. Поклонники модели затаили дыхание и надеялись, что автомобиль, который ушел с рынка в 2015-м, вновь будет продаваться в России. Но в итоге Ford решил и вовсе покинуть нашу страну.Судя по данным из ОТТС, российским покупателям хотели предложить только дизельные версии Ranger. Выбор был бы ограничен 2,2-литровой «турбочетверкой» в двух вариантах форсировки – 131 л.с. и 160 л.с., а также топовым 3,2-литровым мотором с отдачей 200 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона, привод – полный. Ford Mustang{{model_v2_2060}} Уже готовы облить слезами всю подушку по покинувшим нас «Фордам»? Тогда контрольный в голову. Если бы не сложная экономическая и политическая обстановка, по российским дорогам могли бы ездить «Мустанги».Уже несколько лет подряд автомобиль признают самым популярным спорткаром в мире. Из любимых «примочек» автомобилистов - полностью цифровая приборная панель в виде 12-дюймового ЖК-дисплея, а также мультимедийная система Ford SYNC 3, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto.Что касается «начинки», то особую любовь целевой аудитории заслужил 5-литровый атмосферный мотор V8 мощностью 450 «лошадей». А вот в базовом варианте новинка имеет весьма скромный 2,3-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом. Его отдача составляет всего 290 сил. В паре с агрегатами выступает 10-ступенчатая АКПП, в которой применяется адаптивная смена схем переключения в режиме реального времени для повышения эффективности использования топлива.
2019-08-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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