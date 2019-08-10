Лучшие модели Ford, которые могли бы быть в России
- 88
- 0
Безусловно, эта новость стала шокирующей. «Форды» в России любили многие. Отдадим дань уважения американскому бренду и вспомним автомобили, по которым будем скучать.
Ford Focus
Все автомобили максимально адаптированы к непростым российским условиям эксплуатации. В частности, имеют увеличенный на 20 мм дорожный просвет (до 160 мм), улучшенную шумоизоляцию, возможность заправлять АИ-92 и усиленную антикоррозионную обработку. Гарантия от сквозной коррозии составляет 12 лет.
Ford Mondeo
В последнее обновление седан получил существенно доработанные адаптивные светодиодные фары.
Благодаря модернизированному механизму коррекции света, линз и электронных блоков управления фары стали освещать дорогу на 25% дальше перед автомобилем. Новые парктроники стали доступными в виде опции уже в базовой комплектации. Они стали частью системы Cross Traffic Alert, которая предупреждает водителя при движении задним ходом о другом автомобиле, приближающемся в перпендикулярном направлении и попадающем в «слепую» зону водителя или камеры заднего вида. Седан всеволожской сборки приводится в движение 2,5-литровым мотором (149 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой».
Ford Galaxy
Внешность выполнили в стилистике родственного S-Max, а в салоне установили современную информационно-развлекательную систему Sync 2 с 10-дюймовым цифровым дисплеем. К тому же, автомобиль получил 3-й ряд сидений, который легко было сложить при нажатии кнопки в багажнике.
В гамму моторов вошли бензиновые двигатели семейства EcoBoost объемом 1,5 и 2 литра мощностью 160 и 240 л.с. соответственно. Также в силовой линейке числились дизели мощностью от 120 до 178 сил. Вся линейка двигателей полностью отвечали стандарту «Евро-6». Минивен обожали семейные люди, ведь в него помещалось столько всего необходимого: от коляски и чемоданов до собаки. Правда, в России в последние годы Galaxy можно было найти только на вторичном авторынке.
Ford Fiesta
В зависимости от комплектации «Фиеста» могла оснащаться пакетом зимних опций, включающий электрообогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Это было особенно актуально в условиях суровой зимы нашей страны. Также в список опций входили центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения, передние противотуманные фары, электростеклоподъемники задних дверей и кожаная отделка рулевого колеса.
Ford Explorer
Под капотом всех российских Explorer трудится 249-сильный атмосферный V6 Cyclone объемом 3,5 литра, который адаптирован к АИ-92. Мотор сочетается с 6-диапазонным «автоматом» и системой полного привода Terrain Management. списке оснащения - 8-дюймовый тачскрин медиасистемы SYNC 3, камера заднего вида, обогрев всех сидений, а также целый комплекс электронных систем активной безопасности (контроля рядности движения и слепых зон, парковочный ассистент, адаптивный круиз-контроль).
Ford Ranger
Судя по данным из ОТТС, российским покупателям хотели предложить только дизельные версии Ranger. Выбор был бы ограничен 2,2-литровой «турбочетверкой» в двух вариантах форсировки – 131 л.с. и 160 л.с., а также топовым 3,2-литровым мотором с отдачей 200 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона, привод – полный.
Ford Mustang
Уже несколько лет подряд автомобиль признают самым популярным спорткаром в мире. Из любимых «примочек» автомобилистов - полностью цифровая приборная панель в виде 12-дюймового ЖК-дисплея, а также мультимедийная система Ford SYNC 3, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto.
Что касается «начинки», то особую любовь целевой аудитории заслужил 5-литровый атмосферный мотор V8 мощностью 450 «лошадей». А вот в базовом варианте новинка имеет весьма скромный 2,3-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом. Его отдача составляет всего 290 сил. В паре с агрегатами выступает 10-ступенчатая АКПП, в которой применяется адаптивная смена схем переключения в режиме реального времени для повышения эффективности использования топлива.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве