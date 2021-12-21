Лучшие модели машин 2021 года в США
Лучший спортивный автомобиль: Chevrolet Corvette
Мощный V8, отличный функционал и доступная цена – все это превращает новый «Корвет» в современную спортивную икону. Если участие в гонках не ваша цель, то модель станет отличной машиной на каждый день, к тому же у нее есть вместительный багажник в передней части, т.к. двигатель расположился за передними сиденьями.
Лучший внедорожник: Ford Expedition
Этот гигант – самый огромный в линейке Ford – все же вырвался в лидеры американского рынка по продажам в сегменте больших внедорожников. Он очень просторный, настолько что более идеальную машину для семьи сложно найти. Модель оснащается турбированным двигателем V6 объемом 3,5 л, который выдает до 400 л.с.
Лучший электромобиль: Tesla Model 3
Во-первых, Tesla уже стала именем нарицательным и буквально означает электромобиль, во-вторых, это первый бренд, чьи продажи электромобилей перешагнули отметку в 2 млн единиц. Самыми продаваемыми стали Model 3 и Model Y, что неудивительно, ведь они также самые доступные в линейке.
Лучший электрический внедорожник: Ford Mustang Mach-E
Модель не посрамила свое легендарное имя и доказала, что в мире электромобилей она истинный Mustang. Это первый полностью электрический внедорожник компании Ford, и он уже показал себя отлично. Всего у модели 4 комплектации и множество современных функций, которые делают машину не просто экологичной, но еще и очень технологичной и комфортной.
Лучший заряжаемый гибрид: Toyota RAV4 Prime
В 2020 году компания Toyota представила свой подзаряжаемый гибрид RAV4 Prime, и уже в 2021 он завоевал звание лучшего в своем сегменте. Использование 4-цилиндрового бензинового двигателя вместе с электромоторами позволяет получать 302 л.с. и разгоняться до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.
Лучший люксовый автомобиль: Mercedes-Benz S-Class
Новый Mercedes-Benz S-Class не изменил традициям и снова стал лучшим в своем сегменте. Потому что Mercedes знает, как делать по-настоящему шикарные автомобили. Речь тут не только о стильной внешности и удобном салоне – машина буквально нашпигована современными технологиями. Трехмерная приборная панель, огромный сенсорный OLED дисплей и прочие невероятные опции прекрасно сочетаются с этим роскошным автомобилем.
Лучший семейный седан: Honda Accord
И хотя семейные седаны потихоньку выходят из моды, обновленная Honda Accord стала намного привлекательнее и сумела завоевать любовь покупателей в уходящем году. А все потому, что у машины прекрасное соотношение цены и качеств. Седан получился не только мощным, но и весьма комфортным. В машине просторный салон, хороший функционал и она очень практична.
Лучший минивэн: Chrysler Pacifica
Несмотря на то, что минивэны в наши дни еще менее популярны чем седаны, Chrysler Pacifica это явно не волнует. Модель сумела стать одной из лучших в этом году. Она вместительна и способна с комфортом перевозить много людей и вещей сразу.
Лучший среднеразмерный пикап: Honda Ridgeline
Вообще, среднеразмерные пикапы не являются популярными машинами в США, но Honda Ridgeline явно стала исключением из правил. У нее нет версии с дизельным двигателем, и на бездорожье она не слишком хороша, но покоряет своей плавной ездой, а также просторным и комфортным салоном.
Лучший пикап: Ford F-150
Странно было бы видеть здесь кого-то еще, Ford F-150 не первый год является самым продаваемым автомобилем в США. Да и с чего бы ему сдавать позиции, имея в наличие 6 силовых установок на выбор, в том числе гибридную – у этой машины есть все и для каждого! Фактически это модульный пикап, тут каждый может выбрать все по своему вкусу и бюджету – длину грузовой платформы, стиль кузова, набор опций и стиль обивки.
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