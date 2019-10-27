Автопортал 110km.ru Автожурнал Mitsubishi Suzuki Subaru Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Тойота
27 октября 2019, 12:17
Лучшие новинки Токийского автосалона
- 420
- 0
На открывшемся на этой неделе мотор-шоу в Токио было представлено много интересных серийных моделей и футуристичных концепт-каров. Расскажем о пяти наиболее ярких из них.
Фото: Mitsubishi
Фото: Toyota
Фото: Suzuki Waku
Фото: Subaru
Фото: Lexus
Ранее мы писали
Компания Mitsubishi привезла на Токийский автосалон концепт-кар Mi-Tech, больше напоминающий футуристический ...Читать далее
Компания Mitsubishi показала концептуальный багги Mi-Tech. Это модель без крыши и дверей, с гигантскими колесными арками и массивной задней частью с вентиляторами неизвестного назначения. Концепт получил необычную гибридную силовую установку. Для подзарядки аккумуляторов используется компактный турбинный двигатель. В салоне царит минимализм: цифровая приборная панель и огромный проекционный экран с технологией дополненной реальности.
Спортивный электрический концепт Toyota E-Racer призван показать будущее японских электрокаров, в котором по-прежнему остается место для драйва. Автомобиль был представлен главой Toyota Акио Тойота, но никаких подробностей — в том числе технических характеристик — пока не сообщалось. Посетителям выставки предоставили возможность самостоятельно выбрать виртуальную гоночную трассу и прокатиться на новом концепте.
Двухместный концепт-кар Suzuki Waku Spo демонстрирует будущий семейный автомобиль для отдыха и развлечений. Автомобиль А-сегмента выполнен в ретро-стиле и оснащен гибридной силовой установкой. Изюминка концепта – трансформирующийся кузов. Нажатием кнопки задняя часть складывается, превращая автомобиль из универсала в купе и обратно.
Прототип Subaru Levorg довольно близок к серийной модели, которая должна появиться уже в следующем году. Как и в случае с большинством последних моделей Subaru со сменой поколения дизайн автомобиля мало изменился. Зато универсал переехал на новую платформу и получил современные электронные системы безопасности.
Концептуальное купе Lexus LF-30 Electrified демонстрирует недалекое будущее автомобилестроения, когда лет через 10 на дорогах появятся аналогичные беспилотные электрокары. Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами, каждый из которых встроен в колесо. Новая технология Lexus Advanced Posture Control обеспечивает идеальную управляемость. В зависимости от ситуации тяга передается на передние или задние колеса, или на обе оси. Суммарная отдача установки – 544 лошадиных сил и 700 Нм пикового момента. Среди других интересных особенностей концепта: поднимающиеся вверх двери, панорамное остекление вместо крыши, которое превращается в проекционный экран, отсутствие механической связи руля и колес, команды передает электроника.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
28.05.2017, 21:34
Тест-драйв Lexus ES: нужда или каприз
27.02.2017, 07:40
Тест-драйв Lexus LX450d: статус зашкаливает
10.07.2016, 20:33
Тест-драйв Lexus RX 200t: под граненым панцирем
19.06.2016, 22:46
Тест-драйв Lexus GS F: «колыхни атмосферу»!
11.04.2016, 11:11
Тест-драйв Lexus NX: граненый рубин
09.03.2015, 08:48
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
28.05.2017, 21:34
Тест-драйв Lexus ES: нужда или каприз
27.02.2017, 07:40
Тест-драйв Lexus LX450d: статус зашкаливает
10.07.2016, 20:33
Тест-драйв Lexus RX 200t: под граненым панцирем
19.06.2016, 22:46
Тест-драйв Lexus GS F: «колыхни атмосферу»!
11.04.2016, 11:11
Тест-драйв Lexus NX: граненый рубин
09.03.2015, 08:48
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
Приветствую всех недавно приобрел Mitsubishi Pajero IO. Машина нравится, особенно по городу, компактная меньше проблем с парковкой. Проблема такая - большой расход топлива (12-13 л) , двигатель работает чисто без огрехов, чек не горит, правда иногда ощущается запах бензина. Подскажите в чем проблема ...
Насчет смены двигателя на бензиновый у вагона тоже очень интересно, поделитесь опытом или мнением, пожалуйста. Какие подводные камни, может, есть?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве