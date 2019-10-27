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27 октября 2019, 12:17

Лучшие новинки Токийского автосалона

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На открывшемся на этой неделе мотор-шоу в Токио было представлено много интересных серийных моделей и футуристичных концепт-каров. Расскажем о пяти наиболее ярких из них.
Лучшие новинки Токийского автосалона

Фото: Mitsubishi

Лучшие новинки Токийского автосалона

Фото: Toyota

Лучшие новинки Токийского автосалона

Фото: Suzuki Waku

Лучшие новинки Токийского автосалона

Фото: Subaru

Лучшие новинки Токийского автосалона

Фото: Lexus

Лучшие новинки Токийского автосалона
Лучшие новинки Токийского автосалона
Лучшие новинки Токийского автосалона
Лучшие новинки Токийского автосалона
Лучшие новинки Токийского автосалона
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Компания Mitsubishi привезла на Токийский автосалон концепт-кар Mi-Tech, больше напоминающий футуристический ...
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Международная автомобильная выставка проходит в Токио осенью один раз в два года, начиная с 1954-го. По сложившейся традиции здесь чаще представляют концепт-кары и прототипы, нежели серийные модели. Журналисты издания SpeedMe.Ru выбрали пять самых интересных премьер этого года.

Компания Mitsubishi показала концептуальный багги Mi-Tech. Это модель без крыши и дверей, с гигантскими колесными арками и массивной задней частью с вентиляторами неизвестного назначения. Концепт получил необычную гибридную силовую установку. Для подзарядки аккумуляторов используется компактный турбинный двигатель. В салоне царит минимализм: цифровая приборная панель и огромный проекционный экран с технологией дополненной реальности.

Спортивный электрический концепт Toyota E-Racer призван показать будущее японских электрокаров, в котором по-прежнему остается место для драйва. Автомобиль был представлен главой Toyota Акио Тойота, но никаких подробностей — в том числе технических характеристик — пока не сообщалось. Посетителям выставки предоставили возможность самостоятельно выбрать виртуальную гоночную трассу и прокатиться на новом концепте. 

Двухместный концепт-кар Suzuki Waku Spo демонстрирует будущий семейный автомобиль для отдыха и развлечений. Автомобиль А-сегмента выполнен в ретро-стиле и оснащен гибридной силовой установкой. Изюминка концепта – трансформирующийся кузов. Нажатием кнопки задняя часть складывается, превращая автомобиль из универсала в купе и обратно.

Прототип Subaru Levorg довольно близок к серийной модели, которая должна появиться уже в следующем году. Как и в случае с большинством последних моделей Subaru со сменой поколения дизайн автомобиля мало изменился. Зато универсал переехал на новую платформу и получил современные электронные системы безопасности.

Концептуальное купе Lexus LF-30 Electrified демонстрирует недалекое будущее автомобилестроения, когда лет через 10 на дорогах появятся аналогичные беспилотные электрокары. Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами, каждый из которых встроен в колесо. Новая технология Lexus Advanced Posture Control обеспечивает идеальную управляемость. В зависимости от ситуации тяга передается на передние или задние колеса, или на обе оси. Суммарная отдача установки – 544 лошадиных сил и 700 Нм пикового момента. Среди других интересных особенностей концепта: поднимающиеся вверх двери, панорамное остекление вместо крыши, которое превращается в проекционный экран, отсутствие механической связи руля и колес, команды передает электроника.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Форум Mitsubishi Pajero IO
Приветствую всех недавно приобрел Mitsubishi Pajero IO. Машина нравится, особенно по городу, компактная меньше проблем с парковкой. Проблема такая - большой расход топлива (12-13 л) , двигатель работает чисто без огрехов, чек не горит, правда иногда ощущается запах бензина. Подскажите в чем проблема ...
Марат
Форум Mitsubishi Space Wagon
Насчет смены двигателя на бензиновый у вагона тоже очень интересно, поделитесь опытом или мнением, пожалуйста. Какие подводные камни, может, есть?
КсенияС
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Лучшие новинки Токийского автосалона
{{material_127924}}Международная автомобильная выставка проходит в Токио осенью один раз в два года, начиная с 1954-го. По сложившейся традиции здесь чаще представляют концепт-кары и прототипы, нежели серийные модели. Журналисты издания SpeedMe.Ru выбрали пять самых интересных премьер этого года.Компания Mitsubishi показала концептуальный багги Mi-Tech. Это модель без крыши и дверей, с гигантскими колесными арками и массивной задней частью с вентиляторами неизвестного назначения. Концепт получил необычную гибридную силовую установку. Для подзарядки аккумуляторов используется компактный турбинный двигатель. В салоне царит минимализм: цифровая приборная панель и огромный проекционный экран с технологией дополненной реальности.Спортивный электрический концепт Toyota E-Racer призван показать будущее японских электрокаров, в котором по-прежнему остается место для драйва. Автомобиль был представлен главой Toyota Акио Тойота, но никаких подробностей — в том числе технических характеристик — пока не сообщалось. Посетителям выставки предоставили возможность самостоятельно выбрать виртуальную гоночную трассу и прокатиться на новом концепте. Двухместный концепт-кар Suzuki Waku Spo демонстрирует будущий семейный автомобиль для отдыха и развлечений. Автомобиль А-сегмента выполнен в ретро-стиле и оснащен гибридной силовой установкой. Изюминка концепта – трансформирующийся кузов. Нажатием кнопки задняя часть складывается, превращая автомобиль из универсала в купе и обратно.Прототип Subaru Levorg довольно близок к серийной модели, которая должна появиться уже в следующем году. Как и в случае с большинством последних моделей Subaru со сменой поколения дизайн автомобиля мало изменился. Зато универсал переехал на новую платформу и получил современные электронные системы безопасности.Концептуальное купе Lexus LF-30 Electrified демонстрирует недалекое будущее автомобилестроения, когда лет через 10 на дорогах появятся аналогичные беспилотные электрокары. Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами, каждый из которых встроен в колесо. Новая технология Lexus Advanced Posture Control обеспечивает идеальную управляемость. В зависимости от ситуации тяга передается на передние или задние колеса, или на обе оси. Суммарная отдача установки – 544 лошадиных сил и 700 Нм пикового момента. Среди других интересных особенностей концепта: поднимающиеся вверх двери, панорамное остекление вместо крыши, которое превращается в проекционный экран, отсутствие механической связи руля и колес, команды передает электроника.
2019-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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