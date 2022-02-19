Лучшие подержанные малолитражки за 500 - 600 тысяч рублей
Редакция портала «Тарантас Ньюс» изучила предложения на российском вторичном авторынке и назвала три компактных автомобиля, которые хорошо подойдут для эксплуатации в мегаполисе.
Кia Picanto
Открывает рейтинг популярный в нашей стране хэтчбек Кia Picanto второго поколения. Модель привлекает интересным дизайном и довольно просторным, для своего класса, салоном. В оговоренный бюджет укладываются автомобили 2012 – 2014 года выпуска с пробегом порядка 100 – 150 тыс. километров. На вторичном рынке представлены автомобили с 1,3-литровым «атмосферником» (85 л.с.) и «автоматом». Версия с «механикой» доступна с менее мощным 1,0-литровым агрегатом (69 л.с.).
Chevrolet Spark
Малолитражный 5-дверный хэтчбек Chevrolet Spark можно считать одним из лучших автомобилей для начинающего водителя. Он может похвастаться низким расходом топлива и невысокой стоимостью обслуживания. В бюджет до 600 тысяч рублей попадают автомобили 2012 – 2013 года выпуска с пробегом около 90 – 120 тыс. километров. Чаще всего встречаются автомобили, оснащенные 1,0-литровым бензиновым двигателем (67 л.с.) в сочетании с АКПП, но иногда попадаются и модели с МКПП. Если же нужен более мощный силовой агрегат, то можно рассмотреть версии с 1,2-литровым двигателем на 84 л.с.
Skoda Fabia
Замыкает рейтинг чешская Skoda Fabia. Второе поколение данной модели пользовалось отличным спросом на российском рынке и на дорогах по сей день можно встретить много таких автомобилей. Имея в распоряжении около 400 – 500 тыс. рублей можно подобрать модель 2012 – 2014 года выпуска с пробегом 120 – 150 тыс. километров. Чаще всего попадаются экземпляры с 1,4-литровым бензиновым двигателем (86 л.с.) в сочетании с механической коробкой передач. Но есть версии и с «роботом». Также можно найти Fabia с мотором мотором 1,2 литра (105 л.с.) или с 1,6 MPI.
- 850 000 РKIA Picanto 2014 в Москве
- 1 160 000 РKIA Picanto 2019 в Москве
- 277 000 РChevrolet Spark 2007 в Москве
- 310 000 РChevrolet Spark 2007 в Москве
- 950 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 799 000 РSkoda Fabia 2012 в Москве
- 530 000 РSkoda Fabia 2013 в Москве
- 1 440 000 РKIA Picanto 2019 в Москве
- 860 000 РKIA Picanto 2013 в Москве
- 600 000 РSkoda Fabia 2009 в Москве
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