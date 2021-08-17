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17 августа 2021, 16:04

Лучшие предложения на вторичном рынке по цене Lada Vesta

В обозримой перспективе базовые версии грядущих моделей Lada будут стоить дороже 1 млн рублей. Это, как уже информировал портал 110km.ru, не наши прогнозы, а июньское заявление президента «АвтоВАЗа» Николя Мора.
Фото: Kia
Лучшие предложения на вторичном рынке по цене Lada Vesta
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Фото: Skoda

К чему, спросите, повторяемся? А к тому, что та «черная» для потребителей продукции завода дата может наступить куда раньше озвученного 2023 года – с нашим нынешним галопом по ценам еще и не то возможно.

Пока же малолитражки Lada еще не дотягивают до миллиона. Про «Гранту» не говорим, возьмем более современную «Весту». Согласно данным официального сайта Lada, стартовая стоимость седана составляет около 760 тыс. рублей. Да, за эти деньги много чего не достает в плане комфорта, но цена все же налицо. А вот с хорошим уровнем оборудования «Весты» уже давно имеют 7-значный ценник. И мы даже не говорим о Lada Vesta Sport за 1 185 000 рублей, это особая машина. Взять, к примеру, универсал Lada Vesta SW Cross – его 113-сильная модификация на вариаторе обойдется сегодня в 1 175 000 рублей.

KIA Sportage
От 1.6 л, 177 л.с
Новый от 1 534 900 до 2 841 265 Р

При таком раскладе многие из тех, кто еще вчера готов был довольствоваться новым шильдиком с ладьей в овале, начинают всерьез присматриваться к рынку подержанных иномарок. Дескать, в ценовой вилке 800 тыс. – 1 млн рублей можно при усердном поиске подобрать что-то вполне приемлемое и интересное. А что именно?

Кроссоверы

Покопаемся в стане SUV, как в наиболее популярном сегодня сегменте. В указанной нам вилке можно подобрать Kia Sportage III поколения (рестайлинг). Машины 2014-2016 годов выпуска с 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором имеют пробег 77 000 – 160 000 км и находятся, согласно данным продавцов, в неплохом техническом состоянии. 

Длина кузова этого Sportage - 4440 мм, длина колесной базы - 2640 мм, дорожный просвет - 167 мм для версий с 17-дюймовыми дисками и 172 мм для модификаций, оснащенных 18-дюймовыми дисками. Снаряженная масса, в зависимости от комплектации, варьируется в диапазоне от 1980 до 2140 кг.

У автомобиля в РФ было 5 комплектаций, в базовом списке значились 16-дюймовые легкосплавные диски, фронтальные подушки безопасности, полноразмерная «запаска», «противотуманки», иммобилайзер, сигнализация, датчик дождя, полный электропакет, регулируемое по высоте кресло водителя, «музыка» с 6-ю динамиками и поддержкой CD/MP3/USB/AUX, тканевый салон, кожаный руль и рычаг КПП, кондиционер. 6 лет назад за новый Sportage III просили от 1 044 900 до 1 624 900 рублей.

Hyundai Creta
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 854 000 до 1 929 000 Р

Как альтернатива – Hyundai Creta I поколения. Машины 2016 – 2018 годов выпуска четко «ложатся в нашу ценовую корзину», при этом за свою жизнь они набегали от 30 000 до 120 000 км. Выбор из предлагаемых версий, как правило, ограничен 16-литровым 123-сильным двигателем на «механике», модификации с АКП в объявлениях встречаются редко.

Напомним, что «Крету», как глобальную версию кроссовера ix25, явили миру летом 2015 года, а на следующий год автомобиль стали выпускать на сборочном предприятии под Петербургом. Длина SUV от бампера до бампера – 4 270 мм, колесная база - 2 590 мм, дорожный просвет – 190 мм. Помимо 123-сильного мотора россиянам предложили и 2-литровую 149-сильную модификацию, которая продавалась слабее. Изначально было 4 комплектации – Start, Active, Comfort и Travel, ценовое предложение на 2018 год – от 799 900 до 1 039 900 рублей.

Легковые модели

Toyota Camry
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 794 000 до 3 979 380 Р

Toyota Camry. Почему бы и нет? Да, автомобиль куда крупнее всех выше озвученных машин, но он в РФ очень популярен, и предложений о продаже пруд пруди. Правда, сразу оговоримся: выбирать придется из числа тех, что были выпущены в период с 2009 – 2011 г.г. (XV40). Автомобили на одно поколение свежее даже за 1 млн рублей не найти, не говоря уже о 800 тысячах.

Пробеги здесь уже серьезные – 130 000 – 270 000 км, поэтому к техническому состоянию машин присматриваться следует внимательнее. На продажу выставлены как 2,4-литровые 167-сильные модификации, так и 3,5-литровые 277-сильные: и те, и другие пользовались у нас стабильным спросом. Для примера можно сказать, что в 2011 году Camry обеспечила 18% общих продаж Toyota (а это 119 505 ед.).

«Камри» тех лет – это 4 815 мм в длину, 1 480 мм в высоту и 1 820 мм в ширину. Колесная база, равная 2 775 мм, обеспечивает достаточный запас пространства для седоков, а 160-миллиметровый клиренс вполне подходит для отечественных дорог. Багажник вмещает в свое нутро 535 литров поклажи. 2,4-литровый мотор способен работать как с 5МКП, так и с 5АКП. Разгон до «сотни» - 9,1-9,3 секунды, максимальная скорость - 205-210 км/ч, расход горючего в смешанном цикле – 8,5-9,9 литра.

Skoda Octavia
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 190 000 до 2 900 000 Р

Можно абстрагироваться от бизнес-класса и обратить взор на Skoda Octavia. Что называется, чуть ниже, но тоже достойно. В нашем случае это будет автомобиль III поколения (A7), который выпускался в 2013 – 2017 г.г. Выбор тут большой, причем, есть предложения, особенно среди восьмилеток, которые реально взять за 650-750 тысяч. Правда, такие машины с хорошим пробегом (120 000-150 000 км), и потому они не так интересны.

В секторе 800 000-950 000 рублей преобладают «Октавии» 2014-2016 годов выпуска. На их одометре, как правило, меньше пройденного пути, и они, как хочется верить, в чуть лучшем техническом состоянии. Цена зависит, как обычно, от разных факторов, включая тип силового агрегата. И здесь разнообразие: 1,2 литра (105 сил), 1,6 литра (110 сил), 1,4 литра (150 сил), 1,8 литра (180 сил) – выбирай не хочу.

5-7 лет назад Octavia продавалась куда лучше, чем сегодня. Скажем, в 2016-м она разошлась тиражом около 22 тыс. ед., этого машине хватило, чтобы занять в ТОП-25 теплое 16 место. Напомним, что по умолчанию все двигатели Octavia A7 устанавливались вместе с переднеприводной трансмиссией, но для «топового» варианта (опция) предлагался полный привод с многодисковой муфтой Haldex, за который приходилось доплачивать порядка 90 000 рублей.

На 4 659 мм общей длины лифтбека 2 680 мм приходилось на колесную базу. Дорожный просвет – 155 мм, зато грузовой отсек выше всяких похвал - 568 литров с полноразмерной «запаской» в подполье. В плане динамики автомобиль неплох: «максималка» - 188-231 км/ч, в зависимости от мотора, разгон до 100 км/ч – 7,3-12,2 секунды.

Мы рассмотрели лишь малую часть «бэушных» машин, которые могли бы выступить в плане цены альтернативой новой Lada Vesta. Если у вас свои взгляды, можете высказать их в комментариях, нам это будет интересно.

Упомянутые модели: Hyundai Creta (от 879 900 Р), KIA Sportage (от 1 289 900 Р), Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Skoda Octavia (от 887 000 Р)
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