23 июня 2019, 12:28

Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей

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При бюджете в 200 000 рублей на покупку машины можно рассмотреть как отечественные автомобили, так и иномарки. Нередко автолюбители отдают предпочтение более комфортным машинам зарубежных брендов. Посмотрим, на какие варианты имеет смысл обратить внимание в первую очередь.
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Выбрать иномарку за 200 тысяч рублей задача непростая. Все представленные в этой ценовой категории машины возрастные и зачастую непростой судьбы. Поэтому при покупке следует уделять особое внимание техническому состоянию каждого конкретного из рассматриваемых автомобилей. Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» выбрали пять самых оптимальных моделей в данном ценовом диапазоне.

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В качестве одного из вариантов можно рассмотреть Chevrolet Lanos 2007 - 2009 годов выпуска с пробегом около 100 000 километров. Ожидать особого комфорта и ходовых качеств здесь не стоит. Но это неприхотливая, дешевая в обслуживании и содержании машина, оснащенная 1,5-литровым двигателем (86 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой».

Еще одним интересным вариантом может стать Audi 80, именуемая в народе «бочка». В указанный бюджет попадают автомобили, выпущенные в 1990-х годах с пробегом 250 – 300 тысяч километров. Найти достойный автомобиль сложно, но вполне реально. Благодаря оцинкованному кузову у небитых машин даже сейчас нет и намека на ржавчину. Самым удачным вариантом может стать автомобиль с 1,8-литровым моновпрысковым мотором (90 л.с.), который без капитального ремонта может пройти до 500 000 километров.

Достойный Ford Focus первого поколения придется поискать. Машина без должного ухода весьма быстро ржавеет. Версии с «автоматом» тоже лучше не рассматривать – ремонт обойдется дороже самого автомобиля. Главные преимущества первого «Фокуса»: многорычажная задняя подвеска, плавный ход и неплохая шумоизоляция. Самая распространенная модификация: мотор 1,6 литра (105 л.с.) и МКПП.

Большинство Renault Logan в диапазоне до 200 000 рублей, это автомобили первого поколения с моторами 1,4 литра. Его плюсы: «неубиваемая» подвеска и крепкий кузов. Но с отсутствием комфорта и угловатым дизайном придется смириться. В наш бюджет попадают седаны 2006 – 2008 годов выпуска с пробегом 150 – 170 тысяч километром.

Завершается ТОП-5 иномарок на 200 тысяч рублей Hyundai Accent, который известен своей надежностью, недорогим обслуживанием и копеечной стоимостью запчастей. Выбирать придется из автомобилей 2006 – 2007 годов выпуска, которые прошли порядка 160 тысяч километров. Чаще всего на рынке встречаются машины с 1,5-литровыми моторами.

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Rutin
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Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Выбрать иномарку за 200 тысяч рублей задача непростая. Все представленные в этой ценовой категории машины возрастные и зачастую непростой судьбы. Поэтому при покупке следует уделять особое внимание техническому состоянию каждого конкретного из рассматриваемых автомобилей. Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» выбрали пять самых оптимальных моделей в данном ценовом диапазоне.{{material_122490}}В качестве одного из вариантов можно рассмотреть Chevrolet Lanos 2007 - 2009 годов выпуска с пробегом около 100 000 километров. Ожидать особого комфорта и ходовых качеств здесь не стоит. Но это неприхотливая, дешевая в обслуживании и содержании машина, оснащенная 1,5-литровым двигателем (86 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой».Еще одним интересным вариантом может стать Audi 80, именуемая в народе «бочка». В указанный бюджет попадают автомобили, выпущенные в 1990-х годах с пробегом 250 – 300 тысяч километров. Найти достойный автомобиль сложно, но вполне реально. Благодаря оцинкованному кузову у небитых машин даже сейчас нет и намека на ржавчину. Самым удачным вариантом может стать автомобиль с 1,8-литровым моновпрысковым мотором (90 л.с.), который без капитального ремонта может пройти до 500 000 километров.Достойный Ford Focus первого поколения придется поискать. Машина без должного ухода весьма быстро ржавеет. Версии с «автоматом» тоже лучше не рассматривать – ремонт обойдется дороже самого автомобиля. Главные преимущества первого «Фокуса»: многорычажная задняя подвеска, плавный ход и неплохая шумоизоляция. Самая распространенная модификация: мотор 1,6 литра (105 л.с.) и МКПП.Большинство Renault Logan в диапазоне до 200 000 рублей, это автомобили первого поколения с моторами 1,4 литра. Его плюсы: «неубиваемая» подвеска и крепкий кузов. Но с отсутствием комфорта и угловатым дизайном придется смириться. В наш бюджет попадают седаны 2006 – 2008 годов выпуска с пробегом 150 – 170 тысяч километром.Завершается ТОП-5 иномарок на 200 тысяч рублей Hyundai Accent, который известен своей надежностью, недорогим обслуживанием и копеечной стоимостью запчастей. Выбирать придется из автомобилей 2006 – 2007 годов выпуска, которые прошли порядка 160 тысяч километров. Чаще всего на рынке встречаются машины с 1,5-литровыми моторами.
2019-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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