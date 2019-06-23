23 июня 2019, 12:28
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
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При бюджете в 200 000 рублей на покупку машины можно рассмотреть как отечественные автомобили, так и иномарки. Нередко автолюбители отдают предпочтение более комфортным машинам зарубежных брендов. Посмотрим, на какие варианты имеет смысл обратить внимание в первую очередь.
Выбрать иномарку за 200 тысяч рублей задача непростая. Все представленные в этой ценовой категории машины возрастные и зачастую непростой судьбы. Поэтому при покупке следует уделять особое внимание техническому состоянию каждого конкретного из рассматриваемых автомобилей. Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» выбрали пять самых оптимальных моделей в данном ценовом диапазоне.
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Еще одним интересным вариантом может стать Audi 80, именуемая в народе «бочка». В указанный бюджет попадают автомобили, выпущенные в 1990-х годах с пробегом 250 – 300 тысяч километров. Найти достойный автомобиль сложно, но вполне реально. Благодаря оцинкованному кузову у небитых машин даже сейчас нет и намека на ржавчину. Самым удачным вариантом может стать автомобиль с 1,8-литровым моновпрысковым мотором (90 л.с.), который без капитального ремонта может пройти до 500 000 километров.
Достойный Ford Focus первого поколения придется поискать. Машина без должного ухода весьма быстро ржавеет. Версии с «автоматом» тоже лучше не рассматривать – ремонт обойдется дороже самого автомобиля. Главные преимущества первого «Фокуса»: многорычажная задняя подвеска, плавный ход и неплохая шумоизоляция. Самая распространенная модификация: мотор 1,6 литра (105 л.с.) и МКПП.
Большинство Renault Logan в диапазоне до 200 000 рублей, это автомобили первого поколения с моторами 1,4 литра. Его плюсы: «неубиваемая» подвеска и крепкий кузов. Но с отсутствием комфорта и угловатым дизайном придется смириться. В наш бюджет попадают седаны 2006 – 2008 годов выпуска с пробегом 150 – 170 тысяч километром.
Завершается ТОП-5 иномарок на 200 тысяч рублей Hyundai Accent, который известен своей надежностью, недорогим обслуживанием и копеечной стоимостью запчастей. Выбирать придется из автомобилей 2006 – 2007 годов выпуска, которые прошли порядка 160 тысяч километров. Чаще всего на рынке встречаются машины с 1,5-литровыми моторами.
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