Лучшие рамные внедорожники 2019
- 10988
- 0
Рама имеет несложную конструкцию, поэтому при необходимости ремонта добраться до
деталей шасси можно без особых проблем. Сегодня на рынке существует достаточное количество рамных внедорожников. Но какие из них самые-самые?
Land Rover Defender
Внедорожник оснащается 2,4-литровым агрегатом, работающим на «тяжелом топливе». Мощность мотора составляет 122 л. с. и и 360 Нм крутящего момента. Уже в следующем году миру должен явиться новый «Деф». Автомобиль оснастят новым 2,0-литровым турбодизелем, а от моторов V8 откажутся. Будет у внедорожника и версия с гибридной силовой установкой. Остальные подробности модели пока засекречены.
SsangYong Rexton
В список оснащения машины входят мультимедийная система с 9,2-дюймовым дисплеем, камера кругового обзора, интеллектуальный электропривод двери багажника, система предотвращения опрокидывания автомобиля, система предупреждения о покидании полосы, функция распознавания дорожных знаков, ассистент контроля слепых зон и задние подушки безопасности.
Cadillac Escalade
Все версии модели - полноприводоные, оснащены 6,2-литровым V8 с увеличенной мощностью, системой прямого впрыска, технологией Active Fuel Management (деактивации цилиндров) и системой постоянного изменения фаз газораспределения. Двигатель работает в паре с новой «джиэмовской» 8-ступенчатой АКПП с системой ручного переключения передач TapShift. Трансмиссия обладает диапазоном передаточных чисел 7,0. В результате обеспечивается более высокое передаточное число первой передачи и, соответственно, облегчается начало движения груженого автомобиля и буксировки прицепа.
Mitsubishi Pajero
Машина с системой полного привода Super Select 4WD II обладает несимметричным межосевым дифференциалом с распределением крутящего момента 33:67, что может показаться необычным. На практике режим 4H, в котором и используется такое распределение, является выбором для динамичного движения по бездорожью. Он позволяет подруливать в поворотах, но оставляет машину стабильной при разгоне в грязи или сносе в повороте.
Toyota Land Cruiser 200
Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами технического оснащения. В первом случае внедорожник получил 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 309 «лошадей». Вторая версия, доступная отечественным покупателям, содержит в подкапотном пространстве дизельный твинтурбо двигатель V8 объемом 4,5 литра, мощность которого составляет 249 л. с.
Infiniti QX80
В базовую версию «проходимца» входят биксеноновые фары, оснащенные системой AFS, легкосплавные диски R22, датчики дождя и света, передний и задний парктроники, а также полный набор современных систем активной безопасности. Тем же, кому этот перечень опций покажется недостаточным, предлагается еще более богатая версия - Hi-tech.
Lexus GX
Под капотом модели установлен 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, который развивает мощность 296 л.с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с электронным управлением.
В базовом варианте предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары ближнего света, дневные ходовые огни и передние противотуманки, люк с электроприводом, боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания и автоматическим затемнением. В списке также имеются передние и задние датчики парковки, кожаные сиденья и рулевое колесо с электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией первого ряда, камера заднего вида.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве