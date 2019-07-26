Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 июля 2019, 00:20

Лучшие рамные внедорожники 2019

  • 10988
  • 0
Если внедорожник, то рамный! Именно так считают поклонники такого типа конструкции авто. «Раму» выбирают за хорошую шумоизоляцию, надежность, отсутствие кренов на бездорожье и возможность без проблем вносить изменения, например, ставить колеса увеличенного диаметра.

Рама имеет несложную конструкцию, поэтому при необходимости ремонта добраться до
деталей шасси можно без особых проблем. Сегодня на рынке существует достаточное количество рамных внедорожников. Но какие из них самые-самые?

Land Rover Defender

Land Rover Defender
От 2.4 л, 122 л.с
Легендарный внедорожник прекрасно подходит для любого испытания - будь то пески, заснеженные поля, тайга или болота. Алюминиевый корпус, рамная конструкция, надежный дизель и спартанский континентальный комфорт - все это отличает Defender в своем классе.

Внедорожник оснащается 2,4-литровым агрегатом, работающим на «тяжелом топливе». Мощность мотора составляет 122 л. с. и и 360 Нм крутящего момента.  Уже в следующем году миру должен явиться новый «Деф». Автомобиль оснастят новым 2,0-литровым турбодизелем, а от моторов V8 откажутся. Будет у внедорожника и версия с гибридной силовой установкой. Остальные подробности модели пока засекречены.

SsangYong Rexton

SsangYong Rexton
От 2 л, 155 л.с
Новый от 1 579 000 до 2 329 990 Р
Инженерам удалось сохранить рамную конструкцию, но сама рама была переработана под нужды нового поколения и стала усиленной. В движение автомобиль приводится дизельным 2,2-литровым двигателем, выдающим 181 л.с. с максимальным крутящим моментом в 420 Нм. Парой мотору выступает 6-скоростная механическая коробка передач или 7-ступенчатый «автомат». Привод – задний или полный.

В список оснащения машины входят мультимедийная система с 9,2-дюймовым дисплеем, камера кругового обзора, интеллектуальный электропривод двери багажника, система предотвращения опрокидывания автомобиля, система предупреждения о покидании полосы, функция распознавания дорожных знаков, ассистент контроля слепых зон и задние подушки безопасности.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
От 6.2 л, 426 л.с
Новый от 4 990 000 до 6 990 000 Р
Самый огромный автомобиль в линейке премиум-производителя из США по праву считается одним из лучших рамных внедорожников. Рама изготовлена из полого прямоугольного профиля, на 75 % состоит из высокопрочной стали. Жесткостью подвески управляет быстродействующая система Magnetic Ride Control, которая обеспечивает максимально точное управление на дороге и комфорт.

Все версии модели - полноприводоные, оснащены 6,2-литровым V8 с увеличенной мощностью, системой прямого впрыска, технологией Active Fuel Management (деактивации цилиндров) и системой постоянного изменения фаз газораспределения. Двигатель работает в паре с новой «джиэмовской» 8-ступенчатой АКПП с системой ручного переключения передач TapShift. Трансмиссия обладает диапазоном передаточных чисел 7,0. В результате обеспечивается более высокое передаточное число первой передачи и, соответственно, облегчается начало движения груженого автомобиля и буксировки прицепа.

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero
От 3 л, 174 л.с
Новый от 2 829 000 до 3 039 000 Р
Внедорожник «трех бриллиантов» любят в России уже несколько десятков лет. Под капотом модели располагается 3-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 174 л. с. В паре с ним выступает 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Машина с системой полного привода Super Select 4WD II обладает несимметричным межосевым дифференциалом с распределением крутящего момента 33:67, что может показаться необычным. На практике режим 4H, в котором и используется такое распределение, является выбором для динамичного движения по бездорожью. Он позволяет подруливать в поворотах, но оставляет машину стабильной при разгоне в грязи или сносе в повороте.

Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser
От 4.5 л, 249 л.с
Новый от 3 799 000 до 5 694 000 Р
Автомобили семейства Land Cruiser всегда славились «тойотовской» надежностью, отличными внедорожными способностями и завидным уровнем оснащения. Для любителей особенных комплектаций разработана версия Excalibur. Она отличается видоизмененными бамперами, иной радиаторной решеткой, окантовкой передних противотуманных фар, легкосплавными колесными дисками на 20 дюймов, затемненной головной светодиодной оптикой, а также шильдиками спецверсии. Салон выполнен из перфорированной кожи Semi-aniline с ромбовидной строчкой.

Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами технического оснащения. В первом случае внедорожник получил 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 309 «лошадей». Вторая версия, доступная отечественным покупателям, содержит в подкапотном пространстве дизельный твинтурбо двигатель V8 объемом 4,5 литра, мощность которого составляет 249 л. с.

Infiniti QX80

Infiniti QX80
От 5.6 л, 405 л.с
Новый от 4 855 000 до 5 200 000 Р
Под капотом этого рамного внедорожника находится безальтернативный бензиновый двигатель V8 рабочим объемом 5,6 литров. В пару к нему предлагается 7-ступенчатый «автомат» с возможностью ручного переключения. Все машины, продающиеся в России, имеют полный привод.

В базовую версию «проходимца» входят биксеноновые фары, оснащенные системой AFS, легкосплавные диски R22, датчики дождя и света, передний и задний парктроники, а также полный набор современных систем активной безопасности. Тем же, кому этот перечень опций покажется недостаточным, предлагается еще более богатая версия - Hi-tech.

Lexus GX

Lexus GX
От 4.6 л, 296 л.с
Новый от 4 096 000 до 4 725 000 Р
Продажи японского премиального вседорожника на раме в России большими объемами никогда не отличались. Тем не менее, он занимает место в нашем рейтинге, потому что со своими внедорожными задачами стравляется на «ура».

Под капотом модели установлен 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, который развивает мощность 296 л.с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с электронным управлением.
В базовом варианте предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары ближнего света, дневные ходовые огни и передние противотуманки, люк с электроприводом, боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания и автоматическим затемнением. В списке также имеются передние и задние датчики парковки, кожаные сиденья и рулевое колесо с электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией первого ряда, камера заднего вида.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Форум SsangYong Rexton II
Санг Янг Рексон я купил, потому что мне очень хотелось внедорожник, но на более дорогой вариант у меня не было средств. Но, как показала практика, с данным автомобилем большого расстройства я не испытал, потому что машина действительно очень классная и, что не характерно для джипов, абсолютно не много ...
Александр Пан
Форум Cadillac Escalade
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Gleb Zuyakov
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лексус
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие рамные внедорожники 2019
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Land Rover Defender
Объявления о продаже Land Rover Defender
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Лучшие рамные внедорожники 2019
Рама имеет несложную конструкцию, поэтому при необходимости ремонта добраться до деталей шасси можно без особых проблем. Сегодня на рынке существует достаточное количество рамных внедорожников. Но какие из них самые-самые?Land Rover Defender {{model_v2_663}}Легендарный внедорожник прекрасно подходит для любого испытания - будь то пески, заснеженные поля, тайга или болота. Алюминиевый корпус, рамная конструкция, надежный дизель и спартанский континентальный комфорт - все это отличает Defender в своем классе. Внедорожник оснащается 2,4-литровым агрегатом, работающим на «тяжелом топливе». Мощность мотора составляет 122 л. с. и и 360 Нм крутящего момента.  Уже в следующем году миру должен явиться новый «Деф». Автомобиль оснастят новым 2,0-литровым турбодизелем, а от моторов V8 откажутся. Будет у внедорожника и версия с гибридной силовой установкой. Остальные подробности модели пока засекречены. SsangYong Rexton{{model_v2_1646}} Инженерам удалось сохранить рамную конструкцию, но сама рама была переработана под нужды нового поколения и стала усиленной. В движение автомобиль приводится дизельным 2,2-литровым двигателем, выдающим 181 л.с. с максимальным крутящим моментом в 420 Нм. Парой мотору выступает 6-скоростная механическая коробка передач или 7-ступенчатый «автомат». Привод – задний или полный.В список оснащения машины входят мультимедийная система с 9,2-дюймовым дисплеем, камера кругового обзора, интеллектуальный электропривод двери багажника, система предотвращения опрокидывания автомобиля, система предупреждения о покидании полосы, функция распознавания дорожных знаков, ассистент контроля слепых зон и задние подушки безопасности. Cadillac Escalade{{model_v2_171}} Самый огромный автомобиль в линейке премиум-производителя из США по праву считается одним из лучших рамных внедорожников. Рама изготовлена из полого прямоугольного профиля, на 75 % состоит из высокопрочной стали. Жесткостью подвески управляет быстродействующая система Magnetic Ride Control, которая обеспечивает максимально точное управление на дороге и комфорт.Все версии модели - полноприводоные, оснащены 6,2-литровым V8 с увеличенной мощностью, системой прямого впрыска, технологией Active Fuel Management (деактивации цилиндров) и системой постоянного изменения фаз газораспределения. Двигатель работает в паре с новой «джиэмовской» 8-ступенчатой АКПП с системой ручного переключения передач TapShift. Трансмиссия обладает диапазоном передаточных чисел 7,0. В результате обеспечивается более высокое передаточное число первой передачи и, соответственно, облегчается начало движения груженого автомобиля и буксировки прицепа.Mitsubishi Pajero{{model_v2_854}} Внедорожник «трех бриллиантов» любят в России уже несколько десятков лет. Под капотом модели располагается 3-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 174 л. с. В паре с ним выступает 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия.Машина с системой полного привода Super Select 4WD II обладает несимметричным межосевым дифференциалом с распределением крутящего момента 33:67, что может показаться необычным. На практике режим 4H, в котором и используется такое распределение, является выбором для динамичного движения по бездорожью. Он позволяет подруливать в поворотах, но оставляет машину стабильной при разгоне в грязи или сносе в повороте.Toyota Land Cruiser 200{{model_v2_1734}} Автомобили семейства Land Cruiser всегда славились «тойотовской» надежностью, отличными внедорожными способностями и завидным уровнем оснащения. Для любителей особенных комплектаций разработана версия Excalibur. Она отличается видоизмененными бамперами, иной радиаторной решеткой, окантовкой передних противотуманных фар, легкосплавными колесными дисками на 20 дюймов, затемненной головной светодиодной оптикой, а также шильдиками спецверсии. Салон выполнен из перфорированной кожи Semi-aniline с ромбовидной строчкой.Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами технического оснащения. В первом случае внедорожник получил 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 309 «лошадей». Вторая версия, доступная отечественным покупателям, содержит в подкапотном пространстве дизельный твинтурбо двигатель V8 объемом 4,5 литра, мощность которого составляет 249 л. с. Infiniti QX80{{model_v2_3335}} Под капотом этого рамного внедорожника находится безальтернативный бензиновый двигатель V8 рабочим объемом 5,6 литров. В пару к нему предлагается 7-ступенчатый «автомат» с возможностью ручного переключения. Все машины, продающиеся в России, имеют полный привод.В базовую версию «проходимца» входят биксеноновые фары, оснащенные системой AFS, легкосплавные диски R22, датчики дождя и света, передний и задний парктроники, а также полный набор современных систем активной безопасности. Тем же, кому этот перечень опций покажется недостаточным, предлагается еще более богатая версия - Hi-tech. Lexus GX{{model_v2_2185}} Продажи японского премиального вседорожника на раме в России большими объемами никогда не отличались. Тем не менее, он занимает место в нашем рейтинге, потому что со своими внедорожными задачами стравляется на «ура».Под капотом модели установлен 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, который развивает мощность 296 л.с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с электронным управлением.В базовом варианте предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары ближнего света, дневные ходовые огни и передние противотуманки, люк с электроприводом, боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания и автоматическим затемнением. В списке также имеются передние и задние датчики парковки, кожаные сиденья и рулевое колесо с электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией первого ряда, камера заднего вида.
2019-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ставропольский край Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.