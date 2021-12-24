Лучшие рождественские видео от автомобильных брендов: выбираем самое крутое
Audi
Audi делает ставку на классическую тему новых саней для Санты. Реклама начинается с того, что мужчина средних лет, одетый в щеголеватый костюм задумчиво смотрит в окно. К нему подходит молодой помощник и сообщает, что все готово. Они идут в огромный секретный гараж, который выглядит, прямо как гараж Бэтмена из фильмов Кристофера Нолана. Новый автомобиль Санты – красный Audi RS E-Tron GT с подарками в багажнике. Олени теперь могут спокойно отдохнуть.
BMW
BMW привлекает к съемкам в своей рекламе звездного актера. Видео начинается с того, что обаятельный Кристоф Вальц прибывает в штаб-квартиру бренда в Мюнхене. Но по какой-то причине он не хочет присутствовать там на рождественской вечеринке. Эта ситуация вызывает погоню по всему зданию, поскольку Вальц наотрез отказывается участвовать в празднике. В конце концов, актер все-таки попадает на вечеринку и выглядит несчастным. Но все меняется, когда за ним приезжает красный BMW iX.
Chevrolet
В Chevrolet пошли еще дальше и наняли для создания своей трогательной рекламы британского режиссера Тома Хупера, получившего Оскар за драму «Король говорит», а также оператора Клаудио Миранду, удостоенного Оскара за ленту «Жизнь Пи». Дочь помогает отремонтировать кабриолет Chevrolet Impala 1966 года своей покойной матери и дарит машину отцу на Рождество.
Lamborghini
Видео Lamborghini заставляет нас позавидовать ребенку. Все начинается с того, что семья празднует Рождество. Малыш открывает свои подарки и получает скейтборд и гитару. Его третий подарок – пульт с запиской, в которой говорится подойти к окну. На подъездной дорожке стоит красный Lamborghini Huracan, и ребенок начинает управлять им при помощи пульта. Но в конце малыша ждет подвох.
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