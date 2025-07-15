Лучшие семейные автомобили до миллиона рублей по мнению эксперта
При ограниченном бюджете в районе одного миллиона рублей выбор семейного автомобиля с хорошими эксплуатационными качествами становится непростой задачей. Автоэксперт Александр Виноградов провел анализ вторичного рынка и назвал РГ четыре модели, которые оптимально подходят для семейных нужд в этом ценовом сегменте.
Первым в списке оказался Chevrolet Orlando — один из немногих семиместных минивэнов, доступных за такую сумму. Автомобиль оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 141 л.с., который в целом надежен, но требует регулярного контроля системы охлаждения и механизмов фаз газораспределения. Варианты трансмиссии включают механическую коробку, не рекомендованную для длительной езды на высоких передачах, и автоматическую, которая в поздних версиях отличается повышенной надежностью. Среди минусов — склонность к коррозии на дверце багажника и быстрое изнашивание кожуха рулевого колеса.
Второе место занимает универсал Lada Largus, включая рестайлинговые версии и Largus Cross. За миллион рублей можно найти свежие экземпляры с крепкой подвеской и неприхотливым обслуживанием. Основные преимущества — доступность запчастей и простота эксплуатации. Однако отсутствие автоматической коробки и жесткий пластик в салоне, который со временем начинает издавать скрипы, могут стать недостатками для некоторых владельцев.
Третью позицию занимает Kia Ceed второго поколения, собранный в Калининграде, с 1,6-литровым двигателем мощностью 129 л.с. У этих моторов выявлена проблема с износом цилиндров из-за попадания частиц нейтрализатора, поэтому при покупке рекомендуется эндоскопическая диагностика силового агрегата. Цепь газораспределительного механизма имеет ограниченный ресурс — около 150-160 тысяч километров. Автоматическая коробка передач A6GF1 показала высокую надежность при правильном обслуживании, в то время как механика часто страдает от проблем с сальником первичного вала.
Завершает подборку Nissan X-Trail второго поколения с 2-литровым двигателем. Мотор отличается надежностью, но свечные колодцы считаются уязвимым местом. Цепь ГРМ требует регулярного контроля, а вариатор нуждается в своевременной замене масла, иначе возможен дорогостоящий ремонт уже к пробегу в 150 тысяч километров.
Все четыре автомобиля заслуживают внимания как варианты для семейного использования в пределах одного миллиона рублей. Однако перед покупкой важно провести тщательную диагностику, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Ранее «Российская газета» публиковала рейтинг лучших седанов стоимостью до 2 млн рублей.
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Сколько сейчас стоят автомобили Lada 2022 года выпуска
В 2022 году АвтоВАЗ столкнулся с серьезными вызовами: расставание с Renault, сложности с поставками комплектующих, поиск новых партнеров и перезапуск производства ключевых моделей в упрощенных версиях. Тем не менее, по итогам годовых продаж пять моделей Lada вошли в ТОП-10 бестселлеров российского авторынка.Читать далее
-
13.02.2025, 15:18
Названы лучшие 3-летние автомобили: с годами они только дорожают
В Москве подвели итоги 11-й ежегодной премии «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value – 2025). В каждом из четырех популярных сегментов российского авторынка назвали лучшие модели.Читать далее
-
02.12.2024, 09:42
Названы самые дешевые новые автомобили в России в декабре 2024 года
Звание самого доступного нового автомобиля продолжает удерживать седан Lada Granta, который по официальному прайсу стоит от 700 тысяч рублей. В список из 10 самых дешевых моделей вошли только три иномарки.Читать далее
-
04.11.2024, 10:16
10 самых дешевых новых автомобилей в России в ноябре 2024 года
Цены на новые автомобили вновь вернулись к активному росту. Некоторые производители переписывают прайс-листы по два раза в месяц. Стабильность только в одном: 8 из 10 самых доступных новых автомобилей выпущены российскими брендами.Читать далее
-
22.05.2023, 14:46
Корпоративные автопарки стали чаще закупать подержанные машины
На фоне сокращения корпоративных продаж новых легковых автомобилей в первые четыре месяца 2023 года выросли продажи подержанных. Лидерами роста стали Volkswagen, Skoda и Nissan.Читать далее
-
12.04.2022, 13:50
5 машин с самой плохой шумоизоляцией (в списке только одна Lada)
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