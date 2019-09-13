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13 сентября 2019, 09:38

Лучшие спорткары мира 2019

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Фото wired.co.uk
Они вселяют чувство прекрасного одним своим видом. Динамика, обтекаемые линии кузова и мощь агрегатов — то, за что их любят ценители быстрой езды. Они дорогие. Они — предел мечтаний многих. Хотите спортивный автомобиль? Выбирайте лучший.

Nissan GT-R Track Edition

Nissan GT-R
От 3.8 л, 570 л.с
Новый от 7 499 000 до 7 599 000 Р
В этой версии спорткара применены некоторые решения от «заряженного» GT-R Nismo, а мотор новинки взят из модификации Premium. Автомобиль комплектуется битурбированным мотором V8 объемом 3,8 литра, мощность которого составляет 565 л.с. Мотор сочетается со спортивной роботизированной трансмиссией.

Чтобы справиться с дополнительной нагрузкой была доработана шестиступенчатая роботизированная коробка передач. Стоит отметить, что сборка мотора для Nissan GT-R Track Edition ведется только ручную.

Ferrari 458 Italia Mansory

Ferrari 458 Italia
От 4.5 л, 605 л.с
Один из самых желанных спортивных автомобилей в мире. Итальянское купе почитают так сильно, что многие тюнеры используют его в качестве палитры для своего творчества.

Так, например, Mansory добавили «Италии» оригинальный кузовной обвес, 20-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 255/30 спереди, а сзади – 21-дюймовые колеса с шинами размерности 325/25. Помимо этого, тюнеры занизили подвеску на 22 мм. Кузовной обвес состоит из множества карбоновых элементов.

В движение модель приводится 4,5-литровым V8 мощностью 605 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. С места до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3 секунды, а 200 км/ч покоряются ему за 9,1 секунды.

Bentley Continental GT

Bentley Continental GT
От 6 л, 635 л.с
Новый от 14 290 000 до 16 490 000 Р
Автомобиль способен набрать первую «сотню» за каких-то 3,6 секунды. При этом максимальная скорость достигает 333 км/ч. Такие показатели обеспечивает новый двигатель W12 TSI, который является усовершенствованным вариантом 6-литрового мотора, разработанного для Bentayga.

Агрегат развивает мощность в 626 л. с. и 900 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением и полным приводом.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye

Dodge Challenger
От 3.6 л, 309 л.с
Руководитель компании Стив Бим без ложной скромности считает новую модель лучшим серийным маслкаром. В общем-то, не поспоришь. Автомобиль получил мощный двигатель V8 с 797 л.с. и 958 Нм крутящего момента. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач имеет улучшенный гидротрансформатор. В двигателе V8 доработали 25 основных компонентов: нагнетатель, шатуны, поршни, высокоскоростной клапан, систему впрыска топлива и смазки. Также увеличено давление наддува до 14,5 psi, в то время как ограничитель теперь срабатывает при 6 500 об/мин вместо 6 200.

Это мощное сочетание обеспечивает ускорение до 96 км/час за 3,4 секунды. Максимальная скорость маслкара — 327 км/ч. При максимальных оборотах автомобиль потребляет 5,4 литра топлива в минуту, при такой нагрузке бак опустеет через 11 минут. При стандартных условиях эксплуатации, например, на шоссе расход топлива составит 13 л/100 км.

Ford GT

Ford GT
От 3.5 л, 655 л.с
Американский суперкар оснащен 3,5-литровым V-образным шестицилиндровым битурбо двигателем EcoBoost мощностью 647 л.с. и 745 Нм крутящего момента. Мотор позволяет ему разгоняться от нуля до «сотни» за 3 секунды. Максимальная скорость – 347 км/ч.

Автомобиль настолько полюбился фанатам быстрой езды, что компании пришлось решиться на выпуск дополнительного тиража. Первоначально заявлялось, что до 2021 года на свет появится лишь 1 000 экземпляров. Однако ажиотаж вокруг модели спровоцировал в итоге сборку еще 350 GT.

Lamborghini Huracan Evo

Lamborghini Huracan
От 5.2 л, 580 л.с
В начале года обновленный спорткар произвел большое впечатление на почитателей итальянской марки. Автомобиль может похвастать полноуправляемым шасси. Благодаря подруливающим задним колесам, он стал более маневренным на небольших скоростях и демонстрирует отличную устойчивость на высоких. Аналогичное шасси успешно опробовано на «старшей» модели Aventador S.

Но главная изюминка модели находится под капотом. Топовый 5,2-литровый двигатель V10 выдает 640 л.с. и 600 Нм. Агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода. Время разгона до первой «сотни» составляет всего 2,9 секунды. Чтобы набрать 200 км/ч, Evo требуется 9,0 секунд. Максимальная скорость — свыше 325 км/ч.

Aston Martin DBS Superleggera

Aston Martin DBS
От 5.9 л, 517/6500 л.с
Новый от 12 062 442 до 12 440 575 Р
Суперкар приводит в движение 5,2-литровый V12 с двойным турбонаддувом, который выдает 715 л. с. и разгоняет машину с места до 100 км/час всего за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.

Если этого недостаточно, чтобы возжелать британский спорткар, присмотритесь к спецверсии от подразделения Q by Aston Martin. Специалисты подготовили юбилейную серию купе DBS Superleggera, посвященную 60-летию победы Aston Martin DBR1 в 24-часовом марафоне Ле-Мана в 1959 году. Кузов автомобиля окрасили в особый изумрудно-зеленый цвет Racing Green с бронзовыми акцентами в виде окантовки радиаторной решетки, логотипов, тормозных суппортов и колесных дисков. В отделке салона используется сочетание черной и коричневой кожи с бронзовой контрастной прострочкой и вышитыми на креслах эмблемами юбилейной серии.


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Лучшие спорткары мира 2019
Nissan GT-R Track Edition{{model_v2_1820}}В этой версии спорткара применены некоторые решения от «заряженного» GT-R Nismo, а мотор новинки взят из модификации Premium. Автомобиль комплектуется битурбированным мотором V8 объемом 3,8 литра, мощность которого составляет 565 л.с. Мотор сочетается со спортивной роботизированной трансмиссией. Чтобы справиться с дополнительной нагрузкой была доработана шестиступенчатая роботизированная коробка передач. Стоит отметить, что сборка мотора для Nissan GT-R Track Edition ведется только ручную.Ferrari 458 Italia Mansory{{model_v2_3194}}Один из самых желанных спортивных автомобилей в мире. Итальянское купе почитают так сильно, что многие тюнеры используют его в качестве палитры для своего творчества.Так, например, Mansory добавили «Италии» оригинальный кузовной обвес, 20-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 255/30 спереди, а сзади – 21-дюймовые колеса с шинами размерности 325/25. Помимо этого, тюнеры занизили подвеску на 22 мм. Кузовной обвес состоит из множества карбоновых элементов.В движение модель приводится 4,5-литровым V8 мощностью 605 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. С места до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3 секунды, а 200 км/ч покоряются ему за 9,1 секунды.Bentley Continental GT{{model_v2_1572}}Автомобиль способен набрать первую «сотню» за каких-то 3,6 секунды. При этом максимальная скорость достигает 333 км/ч. Такие показатели обеспечивает новый двигатель W12 TSI, который является усовершенствованным вариантом 6-литрового мотора, разработанного для Bentayga. Агрегат развивает мощность в 626 л. с. и 900 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением и полным приводом.Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye{{model_v2_2602}}Руководитель компании Стив Бим без ложной скромности считает новую модель лучшим серийным маслкаром. В общем-то, не поспоришь. Автомобиль получил мощный двигатель V8 с 797 л.с. и 958 Нм крутящего момента. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач имеет улучшенный гидротрансформатор. В двигателе V8 доработали 25 основных компонентов: нагнетатель, шатуны, поршни, высокоскоростной клапан, систему впрыска топлива и смазки. Также увеличено давление наддува до 14,5 psi, в то время как ограничитель теперь срабатывает при 6 500 об/мин вместо 6 200.Это мощное сочетание обеспечивает ускорение до 96 км/час за 3,4 секунды. Максимальная скорость маслкара — 327 км/ч. При максимальных оборотах автомобиль потребляет 5,4 литра топлива в минуту, при такой нагрузке бак опустеет через 11 минут. При стандартных условиях эксплуатации, например, на шоссе расход топлива составит 13 л/100 км. Ford GT{{model_v2_2058}}Американский суперкар оснащен 3,5-литровым V-образным шестицилиндровым битурбо двигателем EcoBoost мощностью 647 л.с. и 745 Нм крутящего момента. Мотор позволяет ему разгоняться от нуля до «сотни» за 3 секунды. Максимальная скорость – 347 км/ч.Автомобиль настолько полюбился фанатам быстрой езды, что компании пришлось решиться на выпуск дополнительного тиража. Первоначально заявлялось, что до 2021 года на свет появится лишь 1 000 экземпляров. Однако ажиотаж вокруг модели спровоцировал в итоге сборку еще 350 GT.Lamborghini Huracan Evo{{model_v2_6132}}В начале года обновленный спорткар произвел большое впечатление на почитателей итальянской марки. Автомобиль может похвастать полноуправляемым шасси. Благодаря подруливающим задним колесам, он стал более маневренным на небольших скоростях и демонстрирует отличную устойчивость на высоких. Аналогичное шасси успешно опробовано на «старшей» модели Aventador S.Но главная изюминка модели находится под капотом. Топовый 5,2-литровый двигатель V10 выдает 640 л.с. и 600 Нм. Агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода. Время разгона до первой «сотни» составляет всего 2,9 секунды. Чтобы набрать 200 км/ч, Evo требуется 9,0 секунд. Максимальная скорость — свыше 325 км/ч. Aston Martin DBS Superleggera{{model_v2_1767}}Суперкар приводит в движение 5,2-литровый V12 с двойным турбонаддувом, который выдает 715 л. с. и разгоняет машину с места до 100 км/час всего за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Если этого недостаточно, чтобы возжелать британский спорткар, присмотритесь к спецверсии от подразделения Q by Aston Martin. Специалисты подготовили юбилейную серию купе DBS Superleggera, посвященную 60-летию победы Aston Martin DBR1 в 24-часовом марафоне Ле-Мана в 1959 году. Кузов автомобиля окрасили в особый изумрудно-зеленый цвет Racing Green с бронзовыми акцентами в виде окантовки радиаторной решетки, логотипов, тормозных суппортов и колесных дисков. В отделке салона используется сочетание черной и коричневой кожи с бронзовой контрастной прострочкой и вышитыми на креслах эмблемами юбилейной серии.
2019-09-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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