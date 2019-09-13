Лучшие спорткары мира 2019
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Nissan GT-R Track Edition
Чтобы справиться с дополнительной нагрузкой была доработана шестиступенчатая роботизированная коробка передач. Стоит отметить, что сборка мотора для Nissan GT-R Track Edition ведется только ручную.
Ferrari 458 Italia Mansory
Так, например, Mansory добавили «Италии» оригинальный кузовной обвес, 20-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 255/30 спереди, а сзади – 21-дюймовые колеса с шинами размерности 325/25. Помимо этого, тюнеры занизили подвеску на 22 мм. Кузовной обвес состоит из множества карбоновых элементов.
В движение модель приводится 4,5-литровым V8 мощностью 605 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. С места до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3 секунды, а 200 км/ч покоряются ему за 9,1 секунды.
Bentley Continental GT
Агрегат развивает мощность в 626 л. с. и 900 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением и полным приводом.
Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye
Это мощное сочетание обеспечивает ускорение до 96 км/час за 3,4 секунды. Максимальная скорость маслкара — 327 км/ч. При максимальных оборотах автомобиль потребляет 5,4 литра топлива в минуту, при такой нагрузке бак опустеет через 11 минут. При стандартных условиях эксплуатации, например, на шоссе расход топлива составит 13 л/100 км.
Ford GT
Автомобиль настолько полюбился фанатам быстрой езды, что компании пришлось решиться на выпуск дополнительного тиража. Первоначально заявлялось, что до 2021 года на свет появится лишь 1 000 экземпляров. Однако ажиотаж вокруг модели спровоцировал в итоге сборку еще 350 GT.
Lamborghini Huracan Evo
Но главная изюминка модели находится под капотом. Топовый 5,2-литровый двигатель V10 выдает 640 л.с. и 600 Нм. Агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода. Время разгона до первой «сотни» составляет всего 2,9 секунды. Чтобы набрать 200 км/ч, Evo требуется 9,0 секунд. Максимальная скорость — свыше 325 км/ч.
Aston Martin DBS Superleggera
Если этого недостаточно, чтобы возжелать британский спорткар, присмотритесь к спецверсии от подразделения Q by Aston Martin. Специалисты подготовили юбилейную серию купе DBS Superleggera, посвященную 60-летию победы Aston Martin DBR1 в 24-часовом марафоне Ле-Мана в 1959 году. Кузов автомобиля окрасили в особый изумрудно-зеленый цвет Racing Green с бронзовыми акцентами в виде окантовки радиаторной решетки, логотипов, тормозных суппортов и колесных дисков. В отделке салона используется сочетание черной и коричневой кожи с бронзовой контрастной прострочкой и вышитыми на креслах эмблемами юбилейной серии.
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