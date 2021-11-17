Лучшие технические опции современных машин
Однако, не все новые функции оказываются востребованы. Представляем вам список самых современных опций, которые отличает максимальная утилитарность.
Опции безопасности: мониторинг слепых зон
По статистике в США ежегодно происходит 840 тысяч ДТП из-за отсутствия обзора в слепых зонах. Система мониторинга слепых зон обычно основана на использовании датчиков и радаров, которые определяют, есть ли поблизости автомобиль. Чаще всего при обнаружении помехи в слепой зоне, в боковом зеркале водителя вспыхнет оранжевый индикатор.
Некоторые производители пошли еще дальше, их машины не просто сигнализируют о наличие помехи, а позволяют вам видеть происходящее в слепой зоне при перестроении в другой ряд, благодаря трансляции на дисплее.
Удержание в полосе
Полезна как на ровных шоссе, так и на извилистых дорогах: опция удержания машины в полосе поможет вернуться на верный курс. В одних случаях это решается путем уведомления водителя о необходимости скорректировать курс, а в других машина сама вернет вас в центр полосы.
Опция реализована за счет камеры в верхней части лобового стекла, которая следит за линией разметки и положением машины относительно этой линии. По сути эта опция является начальной стадией полуавтономного вождения, так как в некоторых модификациях система сама осуществляет поворот, чтобы вернуть автомобиль на правильный курс.
Адаптивный круиз контроль
Это усовершенствованная форма круиз-контроля. Машины оснащенные данной опцией будут самостоятельно ускоряться и тормозить в потоке в зависимости от данных системы радиолокации, расположенной в районе решетки радиатора. Опция крайне полезна в условиях ограниченной видимости, например, во время тумана.
В случаях, когда вы движетесь в потоке машин, опция становится незаменима, особенно если речь о поездке на длинную дистанцию. Кроме того, в отличие от обычного круиз-контроля, адаптивный позволяет настроить точное расстояние, на котором вы предпочитаете оставаться от впереди идущей машины.
Активация электропривода багажника движением ноги
Особенно ценишь эту опцию, когда подходишь к машине с парой пакетов в каждой руке. Согласитесь, когда обе руки заняты, то сам по себе электропривод не особо полезен, вы все равно не можете нажать на кнопку, чтобы открыть или закрыть багажник. К счастью, инженеры тоже ездят за покупками, и проблема багажника не обошла их стороной!
Активация электропривода багажника движением ноги позволяет легко и просто открыть его, проведя ногой под определенной частью бампера. Кстати, тот же принцип уже реализуется в некоторых минивэнах для открытия откатных дверей с электроприводом.
Дистанционная парковка
Нашли парковочное место, но встав там вы сможете выйти разве что через багажник? В таких случаях на помощь придет опция дистанционной парковки. Машина сама, без вашего присутствия в салоне, припаркуется в тесном «кармане» или выберется с парковочного места и подъедет к вам.
Управление парковкой осуществляется со смартфона или брелока. BMW снабжает этой опции свои флагманские модели, так же подобную опцию стали добавлять Hyundai.
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