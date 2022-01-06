Лучшие в истории 4-цилиндровые двигатели: это настоящие моторы-мечты
Toyota 4A-GE
Двигатель объемом 1,6 л был представлен в модели Toyota MR2 первого поколения еще в 80-е годы. Версия с турбонаддувом выдавала 145 л.с. и 140 Нм, тогда это было круто для двигателя такого объема. Журнал Car and Driver проводил собственный тест на надежность двигателя. Спустя год более чем активной эксплуатации и почти 50 тыс. км пробега двигателю не потребовалось никакого ремонта.
Nissan SR20DET
Этот двигатель доказал, что большее, не всегда значит лучшее – японский силовой агрегат оказался способен выдавать 300 л.с. При небольшой модернизации некоторым удается выжать из него все 400! Впервые двигатель был представлен в модели Bluebird 2000SSS, а позже устанавливался во многих популярных моделях бренда, например, Pulsar GTI-R и Nissan NX Coupe. По отзывам, даже при ежедневном использовании машины с этим двигателем, проблем с ним не возникало ни разу, даже спустя много лет.
Subaru EJ20
Этот 2-литровый двигатель способен прослужить вам без проблем 200 и более тыс. км пробега. Subaru установили этот атмосферник на модель Impreza WRX STi, чтобы составить конкуренцию мощным автомобилям, в том числе моделям Mitsubishi. Помимо отличной производительности, этот двигатель является одним из самых надежных.
Kia 1.6 л
Впервые представленный в Soul 2018 модельного года этот 4-цилиндровый двигатель объемом 1,6 л выдает впечатляющие 201 л.с. По мнению J.D.Power надежность модели и двигателя достойна 84 баллов из 100 возможных.
SAAB B234R
Первое появление двигателя состоялось в 1993 году, работал он в паре с системой управление Trionic, для выверенной подачи топливо-воздушной смеси. При работе с МКПП двигатель выдавал до 225 л.с. и 300 Нм крутящего момента, для того времени это было почти фантастическим результатом. Чтобы вы понимали грандиозность события, единственным, кто смог тогда превзойти результат SAAB, была модель Porsche 993 (ее двигатель выдавал 275 л.с).
Volvo Redblock B230FT
Довольно много универсалов Volvo 80-х годов до сих пор ездят с оригинальными 4-цилиндровыми двигателями объемом 2,3 л. Причем их владельцы даже не сомневаются, что и машина, и ее двигатель самые надежные в мире. Учитывая возраст некоторых моделей Volvo 240, в это легко верится.
Ford Focus ST EcoBoost
Благодаря турбонаддуву компания Ford сумела добиться от своего 2-литрового двигателя мощности в 252 л.с. и крутящего момента 270 Нм. Focus ST с новым двигателем вышел в 2013 году, и хотя за это время было 10 отзывных кампаний, ни одна из них не была связана с двигателем. По отзывам владельцев, этот фордовский двигатель легко обеспечит пробег более 250 тыс. км без поломок, главное не забывать про обслуживание.
BMW S14
Немецкий производитель известен своими надежными 6-цилиндровыми двигателями, но, чтобы сделать свой гоночный E30 M3 более легким, они создали 4-цилиндровый S14. На сегодня его, может, и не самый лучший двигатель, но когда-то он позволил создать чемпионскую машину. Да и в принципе он отлично служит при регулярном сервисе – 200 тыс. км пробега для него плевое дело.
Honda K-Series
Три двигателя – K20, K23 и K24 – входят в серию К. Начнем с того, что срок службы К20 при своевременном ТО составляет не менее 320 тыс. пробега. Да и вообще, обсуждать надежные двигатели без этой троицы просто нелепо. Найти К20 можно в моделях Acura RSX 2006 года, другие двигатели серии К вы найдете в Honda CR-V 2002-09 годов, Honda Element 2003-11 годов и Acura TSX 2004-08 годов.
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