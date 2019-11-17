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17 ноября 2019, 14:48

Лучшие заднеприводные седаны 2019

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Фото BMW
Задние ведущие колеса могут уйти в историю уже совсем скоро. На авторынке становится все меньше моделей с задним приводом. Причин этому много: заднеприводные машины дороже, их сложнее обслуживать, наконец, ими труднее управлять на скользкой дороге.

И, все же, есть у заднего привода свои поклонники. Если вы в их числе, торопитесь приобрести заднеприводный седан, пока они еще есть в продаже. Лучшие из них — в нашем обзоре.

BMW 5 Series

BMW 5
От 2 л, 190 л.с
Новый от 2 930 000 до 5 400 000 Р
Баварский автопроизводитель медленно, но уверенно идет к вытеснению из своей линейки заднеприводных моделей. Сегодня многие автомобили марки уже оснащаются полноприводной системой xDrive, есть и переднеприводные машины. И, все же, «пятерка» пока не потеряла фирменные задние ведущие колеса.

Под капотом установлены дизельные и бензиновые двигатели на выбор, которые развивают от 184 до 462 л.с. Силовые установки трудятся совместно с 8-скоростной АКПП, полным или задним приводом. Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом.

Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника.

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes E
От 2 л, 150 л.с
Новый от 2 970 000 до 4 720 000 Р
По умолчанию модель комплектуется 2-литровым 184-сильным бензиновым мотором. Для любителей быстрой езды предусмотрена версия с 4-литровым твин-турбированным агрегатом V8 мощностью 563 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатая автоматическая коробка AMG Speedshift с двумя сцеплениями. Привод — задний.

Для задних пассажиров предусмотрен пакет повышения безопасности, который включает в себя боковые подушки на крайних задних сиденьях для защиты при сильном боковом столкновении.

Cadillac CT6

Cadillac CT6
От 3.6 л, 335 л.с
Новый от 4 850 000 до 5 690 000 Р
В силовой линейке представлен безальтернативный 3,6-литровый атмосферник V6, мощность которого составляет 335 л. с. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат». Привод идет на задние колеса.

В базовом исполнении седан имеет светодиодную оптику, систему кругового обзора, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с камеры заднего вида, систему ночного виденья с возможностью распознавания людей. В более дорогом исполнении Platinum в список оснащения входят четырехзонный климат-контроль, ионизатор воздуха, сидения с обивкой кожей Nappa и функцией массажа, а также акустическая система Bose Panaray с 34 динамиками и системой активного подавления шума в противофазе.

Lexus IS

Lexus IS
От 2 л, 245 л.с
Новый от 2 299 000 до 2 959 000 Р
В прошлом году дилеры Lexus начали принимать заказы на седан IS, продажи которого были приостановлены в 2016 году. Автомобиль доступен с 2-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и системой заднего привода.

На выбор покупателям предлагается четыре уровня оснащения. В базовую входят светодиодные фары, 10,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с навигацией, климат-контроль, а также подогрев передних сидений, руля, зеркал и зоны дворников. За дополнительную плату владельцы получают кожаный салон, круиз-контроль, двухзонный «климат», датчик дождя и парктроники по кругу.

Jaguar XE

Jaguar XE
От 2 л, 249 л.с
Новый от 2 206 000 до 3 782 000 Р
Из моторной гаммы обновленного седана исчезли 6-цилиндровые агрегаты, уступив место турбированным 2,0-литровым «четверкам». Сегодня линейка доступных моторов представлена турбодизелем мощностью 180 л.с. и двумя бензиновыми наддувными агрегатами отдачей 249 и 300 сил. Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат», привод по умолчанию задний, но за доплату можно получить систему полного привода.

В начальной комплектации автомобиль оснащается камерой заднего вида и парктрониками по кругу, а также 18-дюймовыми колесными дисками и кожаной отделкой салона. В качестве опции можно приобрести медиасистему Touch Pro Duo (как на электрокаре I-Pace) и интеллектуальную систему Smart Setting, которая автоматически настраивает кресла, зеркала и климатическую систему.

Kia Stinger

KIA Stinger
От 2 л, 197 л.с
Новый от 2 074 900 до 3 404 900 Р
Одна из самых ожидаемых новинок прошлого года в 2 вариантах. Модификация 2.0 T-GDI оснащается двигателем Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Мощность - 247 л. с., максимальный крутящий момент – 353 Нм. Мотор обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6 секунд. Автомобиль будет предлагаться как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода.

V6 семейства Lambda имеет рабочий объем 3,3 литра, оснащен непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. Такой вариант фастбека способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Все версии модели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.


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Лучшие заднеприводные седаны 2019
И, все же, есть у заднего привода свои поклонники. Если вы в их числе, торопитесь приобрести заднеприводный седан, пока они еще есть в продаже. Лучшие из них — в нашем обзоре.BMW 5 Series{{model_v2_1545}}Баварский автопроизводитель медленно, но уверенно идет к вытеснению из своей линейки заднеприводных моделей. Сегодня многие автомобили марки уже оснащаются полноприводной системой xDrive, есть и переднеприводные машины. И, все же, «пятерка» пока не потеряла фирменные задние ведущие колеса.Под капотом установлены дизельные и бензиновые двигатели на выбор, которые развивают от 184 до 462 л.с. Силовые установки трудятся совместно с 8-скоростной АКПП, полным или задним приводом. Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом.Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника.Mercedes-Benz E-Class{{model_v2_812}}По умолчанию модель комплектуется 2-литровым 184-сильным бензиновым мотором. Для любителей быстрой езды предусмотрена версия с 4-литровым твин-турбированным агрегатом V8 мощностью 563 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатая автоматическая коробка AMG Speedshift с двумя сцеплениями. Привод — задний.Для задних пассажиров предусмотрен пакет повышения безопасности, который включает в себя боковые подушки на крайних задних сиденьях для защиты при сильном боковом столкновении. Cadillac CT6{{model_v2_6365}}В силовой линейке представлен безальтернативный 3,6-литровый атмосферник V6, мощность которого составляет 335 л. с. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат». Привод идет на задние колеса.В базовом исполнении седан имеет светодиодную оптику, систему кругового обзора, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с камеры заднего вида, систему ночного виденья с возможностью распознавания людей. В более дорогом исполнении Platinum в список оснащения входят четырехзонный климат-контроль, ионизатор воздуха, сидения с обивкой кожей Nappa и функцией массажа, а также акустическая система Bose Panaray с 34 динамиками и системой активного подавления шума в противофазе. Lexus IS{{model_v2_674}}В прошлом году дилеры Lexus начали принимать заказы на седан IS, продажи которого были приостановлены в 2016 году. Автомобиль доступен с 2-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и системой заднего привода.На выбор покупателям предлагается четыре уровня оснащения. В базовую входят светодиодные фары, 10,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с навигацией, климат-контроль, а также подогрев передних сидений, руля, зеркал и зоны дворников. За дополнительную плату владельцы получают кожаный салон, круиз-контроль, двухзонный «климат», датчик дождя и парктроники по кругу.Jaguar XE{{model_v2_6129}}Из моторной гаммы обновленного седана исчезли 6-цилиндровые агрегаты, уступив место турбированным 2,0-литровым «четверкам». Сегодня линейка доступных моторов представлена турбодизелем мощностью 180 л.с. и двумя бензиновыми наддувными агрегатами отдачей 249 и 300 сил. Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат», привод по умолчанию задний, но за доплату можно получить систему полного привода.В начальной комплектации автомобиль оснащается камерой заднего вида и парктрониками по кругу, а также 18-дюймовыми колесными дисками и кожаной отделкой салона. В качестве опции можно приобрести медиасистему Touch Pro Duo (как на электрокаре I-Pace) и интеллектуальную систему Smart Setting, которая автоматически настраивает кресла, зеркала и климатическую систему.Kia Stinger{{model_v2_6361}}Одна из самых ожидаемых новинок прошлого года в 2 вариантах. Модификация 2.0 T-GDI оснащается двигателем Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Мощность - 247 л. с., максимальный крутящий момент – 353 Нм. Мотор обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6 секунд. Автомобиль будет предлагаться как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода.V6 семейства Lambda имеет рабочий объем 3,3 литра, оснащен непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. Такой вариант фастбека способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Все версии модели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.
2019-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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