Лучшие заднеприводные седаны 2019
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И, все же, есть у заднего привода свои поклонники. Если вы в их числе, торопитесь приобрести заднеприводный седан, пока они еще есть в продаже. Лучшие из них — в нашем обзоре.
BMW 5 Series
Под капотом установлены дизельные и бензиновые двигатели на выбор, которые развивают от 184 до 462 л.с. Силовые установки трудятся совместно с 8-скоростной АКПП, полным или задним приводом. Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом.
Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника.
Mercedes-Benz E-Class
Для задних пассажиров предусмотрен пакет повышения безопасности, который включает в себя боковые подушки на крайних задних сиденьях для защиты при сильном боковом столкновении.
Cadillac CT6
В базовом исполнении седан имеет светодиодную оптику, систему кругового обзора, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с камеры заднего вида, систему ночного виденья с возможностью распознавания людей. В более дорогом исполнении Platinum в список оснащения входят четырехзонный климат-контроль, ионизатор воздуха, сидения с обивкой кожей Nappa и функцией массажа, а также акустическая система Bose Panaray с 34 динамиками и системой активного подавления шума в противофазе.
Lexus IS
На выбор покупателям предлагается четыре уровня оснащения. В базовую входят светодиодные фары, 10,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с навигацией, климат-контроль, а также подогрев передних сидений, руля, зеркал и зоны дворников. За дополнительную плату владельцы получают кожаный салон, круиз-контроль, двухзонный «климат», датчик дождя и парктроники по кругу.
Jaguar XE
В начальной комплектации автомобиль оснащается камерой заднего вида и парктрониками по кругу, а также 18-дюймовыми колесными дисками и кожаной отделкой салона. В качестве опции можно приобрести медиасистему Touch Pro Duo (как на электрокаре I-Pace) и интеллектуальную систему Smart Setting, которая автоматически настраивает кресла, зеркала и климатическую систему.
Kia Stinger
V6 семейства Lambda имеет рабочий объем 3,3 литра, оснащен непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. Такой вариант фастбека способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Все версии модели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.
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