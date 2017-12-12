12 декабря 2017, 10:22
Лучшим автомобилем 2017 года в Японии стал…. «швед»
В рамках конкурса «Японский автомобиль года-2017» (JCOTY) был выбран победитель, которым стал компактный кроссовер Volvo XC60. Отмечается, что шведская модель смогла обойти таких конкурентов как BMW 5 Series, Toyota Camry нового поколения и компактный хэтчбек Suzuki Swift.
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С результатом в 242 балла на втором месте расположился баварский седан BMW 5 Series, а третья строчка досталась седану Toyota Camry новой генерации, которому жюри присудило 232 балла. Не смог войти в «тройку» лидеров компактный хэтчбек Suzuki Swift с результатом в 210 баллов.
Замкнули ТОП-5 финалистов японский кей-кар Honda N-Box и версия N-Box Custom с результатом в 189 баллов.
Напомним, что новый Volvo XC60 2017 модельного года в базовом варианте исполнения оснащается полноприводной системой, а под капотом трудится 2-литровый бензиновый мотор мощностью в 190 л.с. Примечательно, что для участия в конкурсе «Японский автомобиль года» тираж проданных моделей за последние 12 месяцев должен был составить не менее 500 экземпляров.
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