12 декабря 2017, 10:22

Лучшим автомобилем 2017 года в Японии стал…. «швед»

В рамках конкурса «Японский автомобиль года-2017» (JCOTY) был выбран победитель, которым стал компактный кроссовер Volvo XC60. Отмечается, что шведская модель смогла обойти таких конкурентов как BMW 5 Series, Toyota Camry нового поколения и компактный хэтчбек Suzuki Swift.
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По данным европейских изданий, звание «Японского автомобиля года-2017» завоевал шведский компактный кроссовер Volvo XC60, который получил 294 балла от 60-ти японских автомобильных журналистов и технических экспертов. Жюри отметило, что SUV имеет современный и стильный дизайн, комфортабельный и функциональный салон, а также обилие современных систем безопасности и ассистентов.

С результатом в 242 балла на втором месте расположился баварский седан BMW 5 Series, а третья строчка досталась седану Toyota Camry новой генерации, которому жюри присудило 232 балла. Не смог войти в «тройку» лидеров компактный хэтчбек Suzuki Swift с результатом в 210 баллов.

Замкнули ТОП-5 финалистов японский кей-кар Honda N-Box и версия N-Box Custom с результатом в 189 баллов.

Напомним, что новый Volvo XC60 2017 модельного года в базовом варианте исполнения оснащается полноприводной системой, а под капотом трудится 2-литровый бензиновый мотор мощностью в 190 л.с. Примечательно, что для участия в конкурсе «Японский автомобиль года» тираж проданных моделей за последние 12 месяцев должен был составить не менее 500 экземпляров.

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Лучшим автомобилем 2017 года в Японии стал…. «швед»
{{material_117601}}По данным европейских изданий, звание «Японского автомобиля года-2017» завоевал шведский компактный кроссовер Volvo XC60, который получил 294 балла от 60-ти японских автомобильных журналистов и технических экспертов. Жюри отметило, что SUV имеет современный и стильный дизайн, комфортабельный и функциональный салон, а также обилие современных систем безопасности и ассистентов.С результатом в 242 балла на втором месте расположился баварский седан BMW 5 Series, а третья строчка досталась седану Toyota Camry новой генерации, которому жюри присудило 232 балла. Не смог войти в «тройку» лидеров компактный хэтчбек Suzuki Swift с результатом в 210 баллов.Замкнули ТОП-5 финалистов японский кей-кар Honda N-Box и версия N-Box Custom с результатом в 189 баллов.Напомним, что новый Volvo XC60 2017 модельного года в базовом варианте исполнения оснащается полноприводной системой, а под капотом трудится 2-литровый бензиновый мотор мощностью в 190 л.с. Примечательно, что для участия в конкурсе «Японский автомобиль года» тираж проданных моделей за последние 12 месяцев должен был составить не менее 500 экземпляров.
2017-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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