2 марта 2020, 23:15
Лучшим автомобилем в Европе признан Peugeot 208
- 144
- 0
Фото: zrkuban.ru
Оргкомитет конкурса «Европейский автомобиль года» огласил итоги. Гран-при в 2020 году авторитетное жюри присудило французскому хэтчбеку Peugeot 208. Отрыв от ближайшего преследователя составил почти 40 баллов.
Фото: Peugeot
Ранее мы писали
Компания Peugeot рассекретила хэтчбек Peugeot 208 нового поколения. Автомобиль, построенный на новой платформе ...Читать далее
Второе место досталось американскому лифтбеку Tesla Model 3 (242 балла), а третье завоевал немецкий седан Porsche Taycan (222 очка). В первую пятерку также вошли Renault Clio (211 баллов) и Ford Puma (209 баллов). Замыкают список Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1-Series (133 балла).
Премия «Европейский автомобиль года присуждается с 1964 года. За минувшие полвека автомобили Peugeot побеждали 5 раз: Peugeot 504 (1969), Peugeot 405 (1988), Peugeot 307 (2002), Peugeot 308 (2014) и Peugeot 3008 (2017). Каждый из 60 автомобильных журналистов, входящих в жюри, должен распределить между финалистами 25 баллов. При этом оценить надо минимум 5 автомобилей, и одна машина может получить не более 10 баллов. Нашу страну в жюри представляют Михаил Подорожанский и Вадим Овсянкин.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия
08.02.2018, 09:18
Ретро-тест Peugeot 306: середняк «львиного» семейства
20.03.2017, 03:38
Тест-драйв Peugeot 308 GT Line: серьезна и мила
13.11.2016, 22:47
Тест-драйв Peugeot Partner: под французским каблуком
11.05.2016, 16:46
Тест-драйв Peugeot 508: костюм с иголочки
19.12.2014, 06:55
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия
08.02.2018, 09:18
Ретро-тест Peugeot 306: середняк «львиного» семейства
20.03.2017, 03:38
Тест-драйв Peugeot 308 GT Line: серьезна и мила
13.11.2016, 22:47
Тест-драйв Peugeot Partner: под французским каблуком
11.05.2016, 16:46
Тест-драйв Peugeot 508: костюм с иголочки
19.12.2014, 06:55
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
3-х дверный вариант пришелся мне по душе. Мотор взял самый мощный – турбированный 4-х цилиндровый 1.6 л. Тянет неплохо, но до «бешеной табуретки»все-таки не дотягивает, 10,2 секунды до сотни как-то не впечатляют. На ходу коробка передач хорошо дергает при отпускании газа. На обгоны идти не страшно, только ...
Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве