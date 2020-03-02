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2 марта 2020, 23:15

Лучшим автомобилем в Европе признан Peugeot 208

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Фото: zrkuban.ru
Оргкомитет конкурса «Европейский автомобиль года» огласил итоги. Гран-при в 2020 году авторитетное жюри присудило французскому хэтчбеку Peugeot 208. Отрыв от ближайшего преследователя составил почти 40 баллов.
Лучшим автомобилем в Европе признан Peugeot 208

Фото: Peugeot

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Накануне Женевского автосалона оргкомитет европейского конкурса на звание лучшего автомобиля обычно всегда объявляет имя победителя. Отмена нынешнего мотор-шоу не стала препятствием. Лучшим из семи финалистов признали хэтчбек Peugeot 208, который набрал 281 балл и обошел сразу два электрокара. Правда в линейке 208-ых тоже есть полностью электрическая версия – Peugeot e-208 c силовой установкой мощностью 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Продажи начались одновременно с классическими бензиновыми и дизельными модификациями.

Второе место досталось американскому лифтбеку Tesla Model 3 (242 балла), а третье завоевал немецкий седан Porsche Taycan (222 очка). В первую пятерку также вошли Renault Clio (211 баллов) и Ford Puma (209 баллов). Замыкают список Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1-Series (133 балла).

Премия «Европейский автомобиль года присуждается с 1964 года. За минувшие полвека автомобили Peugeot побеждали 5 раз: Peugeot 504 (1969), Peugeot 405 (1988), Peugeot 307 (2002), Peugeot 308 (2014) и Peugeot 3008 (2017). Каждый из 60 автомобильных журналистов, входящих в жюри, должен распределить между финалистами 25 баллов. При этом оценить надо минимум 5 автомобилей, и одна машина может получить не более 10 баллов. Нашу страну в жюри представляют Михаил Подорожанский и Вадим Овсянкин.

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Отзывы по теме
Форум Peugeot 208
3-х дверный вариант пришелся мне по душе. Мотор взял самый мощный – турбированный 4-х цилиндровый 1.6 л. Тянет неплохо, но до «бешеной табуретки»все-таки не дотягивает, 10,2 секунды до сотни как-то не впечатляют. На ходу коробка передач хорошо дергает при отпускании газа. На обгоны идти не страшно, только ...
Автолюбитель
Форум Peugeot Partner
Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
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Форум Peugeot 408
эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
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Лучшим автомобилем в Европе признан Peugeot 208
{{material_125845}}Накануне Женевского автосалона оргкомитет европейского конкурса на звание лучшего автомобиля обычно всегда объявляет имя победителя. Отмена нынешнего мотор-шоу не стала препятствием. Лучшим из семи финалистов признали хэтчбек Peugeot 208, который набрал 281 балл и обошел сразу два электрокара. Правда в линейке 208-ых тоже есть полностью электрическая версия – Peugeot e-208 c силовой установкой мощностью 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Продажи начались одновременно с классическими бензиновыми и дизельными модификациями.Второе место досталось американскому лифтбеку Tesla Model 3 (242 балла), а третье завоевал немецкий седан Porsche Taycan (222 очка). В первую пятерку также вошли Renault Clio (211 баллов) и Ford Puma (209 баллов). Замыкают список Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1-Series (133 балла).Премия «Европейский автомобиль года присуждается с 1964 года. За минувшие полвека автомобили Peugeot побеждали 5 раз: Peugeot 504 (1969), Peugeot 405 (1988), Peugeot 307 (2002), Peugeot 308 (2014) и Peugeot 3008 (2017). Каждый из 60 автомобильных журналистов, входящих в жюри, должен распределить между финалистами 25 баллов. При этом оценить надо минимум 5 автомобилей, и одна машина может получить не более 10 баллов. Нашу страну в жюри представляют Михаил Подорожанский и Вадим Овсянкин.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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