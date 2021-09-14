Лучшим отелем в мире признали палаточный лагерь Ричарда Брэнсона в Кении (много роскошных фото)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
На территории лагеря расположено 12 палаток, и отель может принять не более 24 гостей. Каждая из роскошных палаток имеет отдельную террасу, ванную комнату и может быть оснащена кроватью размера «king-size» или двумя односпальными кроватями. Гости наслаждаются невероятными видами, превосходными блюдами и напитками, а также беспроводным интернетом и прочими услугами, которые обычно предоставляют в высококлассных отелях. Дважды в день предлагают выезды на захватывающие сафари.
Конечно, проживание в «лучшем отеле мира» обходится недешево. В высокий сезон цена доходит до 1,5 тысяч долларов с человека за ночь (порядка 100 тысяч рублей в пересчете по курсу). Но это, безусловно, не так дорого, как билет в космос.
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