Необычные номинации и неожиданные победители — кто получит титул лучшего авто

Автомобильные награды не всегда должны быть скучными. Вместо сухих цифр и мощности давайте оценим машины через призму поп-культуры. Ведь автомобили — это не просто транспорт, а часть нашей общей истории, которая живёт в кино, музыке и воспоминаниях. Итак, вот наши герои 2025 года в необычных номинациях.

Фото: WheelsAge

Если вождение для вас — рутина, ваш выбор — Tesla Cybercab. В этой капсуле без руля и педалей можно просто расслабиться. Для выживания в зомби-апокалипсисе идеален Ford F-350 с турбодизелем Power Stroke и внедорожным пакетом Tremor. Его масса и крутящий момент — ваши лучшие союзники.

Фото: WheelsAge

Чтобы сбежать от городской суеты, вам понадобится что-то по-настоящему мощное и грозное. Aston Martin Valiant с его 735-сильным V12 справится с этой задачей как нельзя лучше.

Если бы всё человечество исполняло ваши желания, как в сериале Pluribus, стоит купить уникальный гиперкар Bugatti Brouillard за десятки миллионов долларов с двигателем W16 мощностью 1578 л.с.

Болельщикам непобедимых LA Dodgers подойдёт столь же бескомпромиссный и мощный Chevrolet Corvette ZR1X. Его гибридная установка выдаёт 1250 л.с. и разгоняет машину до 60 миль/ч менее чем за 2 секунды.

Фото: WheelsAge

Для поездки на курорт нужен роскошный кабриолет. Bentley Continental GTC Azure с его гибридной мощностью и шикарным интерьером — идеальный выбор.

Если вам нравятся коллекционные игрушки вроде Labubu, то их автомобильным воплощением можно считать обновлённый Mercedes-Benz CLA. Он симпатичный, технологичный. Электромобиль, может проехать до 602 км на одном заряде.

Чтобы показать, что вам плевать на скандалы в соцсетях, садитесь за руль брутального и ретро-стильного Ford Bronco Heritage Edition. Его дизайн в духе 60-х говорит сам за себя.

Если нужно затеряться в толпе после концерта, вас выручит неприметная Toyota Corolla Cross. Она настолько невзрачна, что на неё точно никто не обратит внимания.

Наконец, истинным футуристам, верящим в завтрашний день, понравится Polestar 5. Его архитектурный и чёткий дизайн выглядит как автомобиль из захватывающего будущего.