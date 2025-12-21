Необычные номинации и неожиданные победители — кто получит титул лучшего авто

21 декабря 2025, 20:26
Лучший автомобиль 2025 года по версии autoevolution для самых необычных водителей
Забываем о стандартных рейтингах и привычных критериях. В этот раз мы ищем победителя среди самых необычных категорий. Кто станет лучшим автомобилем 2025 года для тех, кто не вписывается в шаблоны? Ответ удивит даже опытных автолюбителей. Готовы взглянуть на автоиндустрию под новым углом?
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.12.2025, 10:29
В Беларуси построили уникальный дизельный Volkswagen Beetle мощностью 240 л.с
Владелец из Беларуси превратил старый Beetle в нечто особенное. Мощность выросла до 240 л.с. Автомобиль получил множество доработок. Семья не спешит расставаться с машиной. Почему дети просят газовать — узнаете в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 10:17
Редкий Chevrolet Impala 1964 года десятилетиями ржавел под открытым небом в США
Chevrolet Impala 1964 года долгие годы стоял заброшенным. Его кузов покрыт ржавчиной, а салон требует полной переделки. Машина ищет нового владельца, готового вернуть ей былую славу. История этого авто - пример того, как легко забыть легенду. Но сможет ли кто-то вдохнуть в нее новую жизнь?Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:54
Cub Drifter 2016 - уникальный кемпер с двойным складыванием для бездорожья и путешествий
Рынок кемперов постоянно пополняется новыми моделями, но опытные производители по-прежнему в цене. Cub Campers из Австралии - один из таких брендов. Компания с 1968 года создает прицепы для путешествий, которые славятся надежностью. Чем удивляет Cub Drifter 2016? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:18
Зимняя мойка автомобиля: как избежать проблем с кузовом и замками
Зимой мыть машину не так просто, как кажется. Есть нюансы, которые могут удивить даже опытных водителей. Как часто стоит посещать мойку и почему важно выбирать правильную температуру воды? Узнайте, как сохранить лак и избежать неприятностей после процедуры.Читать далее
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее
-
