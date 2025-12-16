Американский бренд Lucid запускает сервис для бывших в употреблении электрокаров – что скрывается за этим шагом?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 20:18

Lucid запускает программу продажи подержанных электромобилей и признает быструю потерю их стоимости

Lucid запускает программу продажи подержанных электромобилей и признает быструю потерю их стоимости

Американский бренд Lucid запускает сервис для бывших в употреблении электрокаров – что скрывается за этим шагом?

Lucid запускает программу продажи подержанных электромобилей и признает быструю потерю их стоимости

Lucid впервые запускает официальный сервис для продажи подержанных электромобилей. Компания обещает новые возможности для покупателей. Программа может изменить отношение к электрокарам на вторичном рынке. Узнайте, почему производитель решился на такой шаг и что это значит для будущих владельцев.

Lucid впервые запускает официальный сервис для продажи подержанных электромобилей. Компания обещает новые возможности для покупателей. Программа может изменить отношение к электрокарам на вторичном рынке. Узнайте, почему производитель решился на такой шаг и что это значит для будущих владельцев.

Американская компания Lucid, специализирующаяся на производстве электромобилей, спустя почти два десятилетия после ее основания решила сделать следующий шаг – запустить первую официальную программу продажи подержанных автомобилей. Новый сервис получил название Lucid Recharged и, согласно информации, намерен дать вторую жизнь уже бывшим в употреблении электрокарам бренда.

Lucid Recharged ориентирован на тех, кто давно владеет электромобилем этой марки, но не был готов покупать новый автомобиль из-за высоких цен. Теперь у таких покупателей появляется шанс получить Lucid по более доступной цене.

Запуск такой программы говорит о том, что компания осознает: электромобили, несмотря на все технологические преимущества, теряют свою стоимость на вторичном рынке быстрее, чем традиционные автомобили с ДВС. Это связано с быстрым развитием технологий, снижением цен на новые модели и опасениями покупателей по поводу износа батарей.

Lucid не скрывает, что вторичный рынок электрокаров сталкивается с трудностями. В частности, потенциальные держатели подвергаются риску дорогостоящей замены аккумуляторов и сокращения запаса со временем. Именно поэтому производитель берет на себя обязательства по привлечению и обновлению ключевых компонентов, чтобы минимизировать риски для новых владельцев владеющих Lucid.

В рамках программы Lucid Recharged автомобили проходят комплексную диагностику, обновление программного обеспечения и, при необходимости, замену изношенных деталей. Это позволяет не только повысить доверие к марке, но и сделать электромобиль более доступным и выгодным.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут стать новым трендом на рынке электромобилей. Производители ищут способы поддерживать остаточную стоимость своих моделей и стимулировать интерес к ним на вторичном рынке. Для Lucid это еще и способ расширить аудиторию, привлечь новых клиентов и укрепить позиции на фоне растущей конкуренции.

Пока программа Lucid Recharged только начинает свою работу, но уже сейчас видно, что компания готова открыто признать проблемы, с которыми сталкиваются владельцы электрокаров при перепродаже. Подобный подход может стать основой для других производителей и изменить отношение к электромобилям на вторичном рынке в целом.

Упомянутые марки: Lucid
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Люцид

Похожие материалы Люцид

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Волгоград Астраханская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться