Американский бренд Lucid запускает сервис для бывших в употреблении электрокаров – что скрывается за этим шагом?

16 декабря 2025, 20:18
Lucid запускает программу продажи подержанных электромобилей и признает быструю потерю их стоимости
Lucid впервые запускает официальный сервис для продажи подержанных электромобилей. Компания обещает новые возможности для покупателей. Программа может изменить отношение к электрокарам на вторичном рынке. Узнайте, почему производитель решился на такой шаг и что это значит для будущих владельцев.
Американская компания Lucid, специализирующаяся на производстве электромобилей, спустя почти два десятилетия после ее основания решила сделать следующий шаг – запустить первую официальную программу продажи подержанных автомобилей. Новый сервис получил название Lucid Recharged и, согласно информации, намерен дать вторую жизнь уже бывшим в употреблении электрокарам бренда.
Lucid Recharged ориентирован на тех, кто давно владеет электромобилем этой марки, но не был готов покупать новый автомобиль из-за высоких цен. Теперь у таких покупателей появляется шанс получить Lucid по более доступной цене.
Запуск такой программы говорит о том, что компания осознает: электромобили, несмотря на все технологические преимущества, теряют свою стоимость на вторичном рынке быстрее, чем традиционные автомобили с ДВС. Это связано с быстрым развитием технологий, снижением цен на новые модели и опасениями покупателей по поводу износа батарей.
Lucid не скрывает, что вторичный рынок электрокаров сталкивается с трудностями. В частности, потенциальные держатели подвергаются риску дорогостоящей замены аккумуляторов и сокращения запаса со временем. Именно поэтому производитель берет на себя обязательства по привлечению и обновлению ключевых компонентов, чтобы минимизировать риски для новых владельцев владеющих Lucid.
В рамках программы Lucid Recharged автомобили проходят комплексную диагностику, обновление программного обеспечения и, при необходимости, замену изношенных деталей. Это позволяет не только повысить доверие к марке, но и сделать электромобиль более доступным и выгодным.
Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут стать новым трендом на рынке электромобилей. Производители ищут способы поддерживать остаточную стоимость своих моделей и стимулировать интерес к ним на вторичном рынке. Для Lucid это еще и способ расширить аудиторию, привлечь новых клиентов и укрепить позиции на фоне растущей конкуренции.
Пока программа Lucid Recharged только начинает свою работу, но уже сейчас видно, что компания готова открыто признать проблемы, с которыми сталкиваются владельцы электрокаров при перепродаже. Подобный подход может стать основой для других производителей и изменить отношение к электромобилям на вторичном рынке в целом.
Похожие материалы Люцид
16.12.2025, 21:03
Владелец продает свой электрический Ford F-150 Lightning спустя год после покупки
На аукционе появился почти новый Ford F-150 Lightning Platinum 2024 года с пробегом 8 900 км. Владелец вложил в пикап почти 90 тысяч долларов, но сейчас цена на торгах вдвое ниже. Почему он решил продать машину так быстро? Подробности – в нашем материале.Читать далее
16.12.2025, 20:52
Chrysler 300G 1961 года: последний из больших «плавниковых» автомобилей эпохи
Chrysler 300G 1961 года — легенда американского автопрома. Мощный V8, культовые плавники и редкий кузов делают его желанным для коллекционеров. Восстановленный экземпляр удивляет состоянием. Почему этот автомобиль так ценится — читайте в материале.Читать далее
16.12.2025, 20:26
Гольф-кар в стиле Chevrolet Camaro ушел с молотка за 6,5 тысячи долларов
Гольф-кар, стилизованный под Chevrolet Camaro, недавно был продан на аукционе. Его цена оказалась в два с лишним раза ниже первоначальной. Внутри — кожаная отделка и множество необычных опций. Чем еще удивил этот мини-автомобиль, читайте в нашем материале.Читать далее
16.12.2025, 20:09
Mercedes-Benz GLB 2026: новая модель заменит сразу два автомобиля в линейке
Mercedes-Benz готовит к выпуску обновленный GLB 2026 года. Модель обещает стать заменой сразу двум автомобилям бренда. Ожидаются две разные силовые установки и свежий взгляд на сегмент компактных кроссоверов. Подробности о платформе и особенностях новинки пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
16.12.2025, 19:59
Мобильный дом Odda: как компактный дом на колесах стал уютным семейным гнездом
Мобильные дома давно перестали быть актуальными только для путешественников. Odda доказывает: даже с детьми можно жить на колесах круглый год. Внутри - продуманные решения и уютные детали. Семейный комфорт в необычном формате. Почему Odda называют домом будущего?Читать далее
16.12.2025, 19:52
Редкая Corvette Z06 2023 года потеряла в цене почти 30 тысяч долларов за год
Юбилейная Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом недавно сменила владельца. Машина стоила почти 140 тысяч долларов, но теперь ушла с молотка за 111 тысяч. Что стало причиной такой потери стоимости? Подробности - в нашем материале.Читать далее
16.12.2025, 19:42
Ford прекращает выпуск F-150 Lightning и готовит электропикап с запасом хода 1100 км
Ford завершает производство F-150 Lightning и анонсирует новую версию с рекордным запасом хода. Компания меняет стратегию и делает ставку на гибриды и электромобили с увеличенным пробегом. Подробности о будущем культового пикапа держатся в секрете. Ожидается революция в сегменте электрических грузовиков.Читать далее
16.12.2025, 19:31
Европейский луноход Mona Luna готовится к новому старту после неудачи с Resilience
Европейский проект по отправке собственного лунохода потерпел неудачу в 2025 году. Однако Venturi Space не сдается и готовит новую попытку. Mona Luna может стать ключевым игроком в будущих миссиях. Запуск намечен на 2030 год. Что ждет европейский автопром в космосе — интрига сохраняется.Читать далее
16.12.2025, 19:16
Редкая Chevrolet Corvette 1963 года с одной особенностью выставлена на продажу
Chevrolet Corvette 1963 года почти идеален и долгое время был скрыт от глаз. Машина всю жизнь находилась у одного владельца. Теперь ее продает дочь. В чем же секрет этого автомобиля? Подробности в нашем материале.Читать далее
16.12.2025, 17:39
Покупатель через суд добился компенсации от автосалона за окрашенный бампер
В России участились судебные споры между автосалонами и клиентами. Иногда выигрывают продавцы, иногда - покупатели. Один из таких процессов завершился неожиданно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
