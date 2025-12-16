Американский бренд Lucid запускает сервис для бывших в употреблении электрокаров – что скрывается за этим шагом?

Lucid запускает программу продажи подержанных электромобилей и признает быструю потерю их стоимости

Lucid впервые запускает официальный сервис для продажи подержанных электромобилей. Компания обещает новые возможности для покупателей. Программа может изменить отношение к электрокарам на вторичном рынке. Узнайте, почему производитель решился на такой шаг и что это значит для будущих владельцев.

Lucid впервые запускает официальный сервис для продажи подержанных электромобилей. Компания обещает новые возможности для покупателей. Программа может изменить отношение к электрокарам на вторичном рынке. Узнайте, почему производитель решился на такой шаг и что это значит для будущих владельцев.

Американская компания Lucid, специализирующаяся на производстве электромобилей, спустя почти два десятилетия после ее основания решила сделать следующий шаг – запустить первую официальную программу продажи подержанных автомобилей. Новый сервис получил название Lucid Recharged и, согласно информации, намерен дать вторую жизнь уже бывшим в употреблении электрокарам бренда.

Lucid Recharged ориентирован на тех, кто давно владеет электромобилем этой марки, но не был готов покупать новый автомобиль из-за высоких цен. Теперь у таких покупателей появляется шанс получить Lucid по более доступной цене.

Запуск такой программы говорит о том, что компания осознает: электромобили, несмотря на все технологические преимущества, теряют свою стоимость на вторичном рынке быстрее, чем традиционные автомобили с ДВС. Это связано с быстрым развитием технологий, снижением цен на новые модели и опасениями покупателей по поводу износа батарей.

Lucid не скрывает, что вторичный рынок электрокаров сталкивается с трудностями. В частности, потенциальные держатели подвергаются риску дорогостоящей замены аккумуляторов и сокращения запаса со временем. Именно поэтому производитель берет на себя обязательства по привлечению и обновлению ключевых компонентов, чтобы минимизировать риски для новых владельцев владеющих Lucid.

В рамках программы Lucid Recharged автомобили проходят комплексную диагностику, обновление программного обеспечения и, при необходимости, замену изношенных деталей. Это позволяет не только повысить доверие к марке, но и сделать электромобиль более доступным и выгодным.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут стать новым трендом на рынке электромобилей. Производители ищут способы поддерживать остаточную стоимость своих моделей и стимулировать интерес к ним на вторичном рынке. Для Lucid это еще и способ расширить аудиторию, привлечь новых клиентов и укрепить позиции на фоне растущей конкуренции.

Пока программа Lucid Recharged только начинает свою работу, но уже сейчас видно, что компания готова открыто признать проблемы, с которыми сталкиваются владельцы электрокаров при перепродаже. Подобный подход может стать основой для других производителей и изменить отношение к электромобилям на вторичном рынке в целом.