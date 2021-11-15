Lufthansa показала роскошный бизнес-джет для миллиардеров: у него есть балкон (видео)
Фото: Lufthansa
Фото: Lufthansa
Фото: Lufthansa
Фото: Lufthansa
Фото: Lufthansa
Добравшись до места назначения, пассажиры могут воспользоваться автомобилями, которые летели вместе с ними в специальном отсеке, или насладиться захватывающим видом с веранды самолета, выдвигающейся наружу на высоте порядка 4 метров. На борту есть все необходимое, включая спальни, рабочие кабинеты, обеденную зону и даже тренажерный зал. В VIP-салоне на потолок проецируется любое изображение от звездного неба до морского побережья. Кроме того, стол и стулья можно убрать, превратив помещение в диско-клуб. Lufthansa Explorer рассчитан на 12 пассажиров и будет стоить не менее 100 млн долларов... в дополнение к первоначальной стоимости лайнера Airbus A330.
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