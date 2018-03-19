19 марта 2018, 15:19

Лука Патриньяни назначен новым директором FCA Russia

Российское подразделение альянса Fiat Chrysler представило нового генерального директора. С марта нынешнего года Лука Патриньяни сменил в этой должности Кристофа Бертончини.
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Лука Патриньяни назначен новым директором FCA Russia
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В официальном заявлении FCA говорится, что компания видит большой потенциал в российском рынке. Это, безусловно, повлияло на выбор кандидатуры нового директора - опытного топ-менеджера, хорошо знакомого с особенностями ведения автомобильного бизнеса в России. На протяжении пяти лет, с 2012 по 2017 годы, Лука Патриньяни работал на руководящих позициях в российском офисе General Motors. 

Именно с этим автомобильным концерном связана большая часть трудовой биографии Лука Патриньяни. Окончив в 1988 году Университет Луис-Гвидо Карли в Риме, он в 1989 году устроился в подразделение General Motors в Цюрихе. Затем перешел в итальянское представительство Opel менеджером по маркетингу, позднее возглавлял представительство Opel в Греции. В 2009 году Лука Патриньяни был назначен директором по маркетингу в европейском офисе GM в Рюссельсхайме. А в 2012 году его перевели в Россию, где он встал во главе марок Opel и Cadillac. С 2015 по 2017 год Лука Патриньяни руководил подразделением GM в России.

Новый директор FCA Rus Лука Патриньяни уже заявил о намерении укреплять позиции альянса в России и сосредоточиться на дальнейшем завоевании рынка с учетом особенностей современной ситуации. 

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Лука Патриньяни назначен новым директором FCA Russia
{{material_122646}}В официальном заявлении FCA говорится, что компания видит большой потенциал в российском рынке. Это, безусловно, повлияло на выбор кандидатуры нового директора - опытного топ-менеджера, хорошо знакомого с особенностями ведения автомобильного бизнеса в России. На протяжении пяти лет, с 2012 по 2017 годы, Лука Патриньяни работал на руководящих позициях в российском офисе General Motors. Именно с этим автомобильным концерном связана большая часть трудовой биографии Лука Патриньяни. Окончив в 1988 году Университет Луис-Гвидо Карли в Риме, он в 1989 году устроился в подразделение General Motors в Цюрихе. Затем перешел в итальянское представительство Opel менеджером по маркетингу, позднее возглавлял представительство Opel в Греции. В 2009 году Лука Патриньяни был назначен директором по маркетингу в европейском офисе GM в Рюссельсхайме. А в 2012 году его перевели в Россию, где он встал во главе марок Opel и Cadillac. С 2015 по 2017 год Лука Патриньяни руководил подразделением GM в России.Новый директор FCA Rus Лука Патриньяни уже заявил о намерении укреплять позиции альянса в России и сосредоточиться на дальнейшем завоевании рынка с учетом особенностей современной ситуации. 
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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