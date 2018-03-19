19 марта 2018, 15:19
Лука Патриньяни назначен новым директором FCA Russia
Российское подразделение альянса Fiat Chrysler представило нового генерального директора. С марта нынешнего года Лука Патриньяни сменил в этой должности Кристофа Бертончини.
Ранее мы писали
Согласно плану стратегического развития, который обнародуют в июне, альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ...Читать далее
Именно с этим автомобильным концерном связана большая часть трудовой биографии Лука Патриньяни. Окончив в 1988 году Университет Луис-Гвидо Карли в Риме, он в 1989 году устроился в подразделение General Motors в Цюрихе. Затем перешел в итальянское представительство Opel менеджером по маркетингу, позднее возглавлял представительство Opel в Греции. В 2009 году Лука Патриньяни был назначен директором по маркетингу в европейском офисе GM в Рюссельсхайме. А в 2012 году его перевели в Россию, где он встал во главе марок Opel и Cadillac. С 2015 по 2017 год Лука Патриньяни руководил подразделением GM в России.
Новый директор FCA Rus Лука Патриньяни уже заявил о намерении укреплять позиции альянса в России и сосредоточиться на дальнейшем завоевании рынка с учетом особенностей современной ситуации.
Читайте по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
19.03.2018, 11:50
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
18.03.2018, 09:33
«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе
17.03.2018, 21:20
Вы знаете, как отличить легковые сорта масел от грузовых?
17.03.2018, 08:04
Audi экспериментирует с синтетическим топливом
17.03.2018, 06:22
Читайте по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
19.03.2018, 11:50
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
18.03.2018, 09:33
«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе
17.03.2018, 21:20
Вы знаете, как отличить легковые сорта масел от грузовых?
17.03.2018, 08:04
Audi экспериментирует с синтетическим топливом
17.03.2018, 06:22
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Интересно.
Ну или на другой машине, которая ей нравится)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное