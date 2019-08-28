28 августа 2019, 21:20
«Лукойл» и «Роснефть» доминируют на петербургском топливном рынке
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Фото: ТАСС
Больше половины автозаправочных станций Петербурга принадлежат компаниям «Лукойл» и «Роснефть». В соответствии с федеральным антимонопольным законодательством ФАС взяла их цены под контроль.
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Напомним, в июле 2019 года «Роснефть» приобрела «Петербургскую топливную компанию» (ПТК). Сделка позволила ей обогнать «Лукойл» по числу АЗС в Петербурге и Ленинградской области. Теперь у «Роснефти» в городе и области 128 станций, а у «Лукойла» - 114. Однако, по числу АЗС в границах Петербурга по-прежнему лидирует «Лукойл».
Кроме того, в УФАС отметили, что после покупки «Роснефтью» компании ПТК процент вертикально-интегрированных холдингов на топливном рынке Санкт-Петербурга вырос с 52% до 78,8%.
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