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28 августа 2019, 21:20

«Лукойл» и «Роснефть» доминируют на петербургском топливном рынке

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Фото: ТАСС
Больше половины автозаправочных станций Петербурга принадлежат компаниям «Лукойл» и «Роснефть». В соответствии с федеральным антимонопольным законодательством ФАС взяла их цены под контроль.
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По закону «О защите конкуренции», если совокупная доля группы игроков (до трех компаний) на топливном рынке превышает 50%, речь идет о доминирующем положении. На долю «Лукойла» и «Роснефти» приходится сейчас 50,1% петербургских АЗС. Компаниям запрещено навязывать потребителям невыгодные условия, держать высокую или низкую цену на основе монополии. Специалисты УФАС ведут постоянный мониторинг цен на заправках монополистов, сообщает портал Peterburg2.

Напомним, в июле 2019 года «Роснефть» приобрела «Петербургскую топливную компанию» (ПТК). Сделка позволила ей обогнать «Лукойл» по числу АЗС в Петербурге и Ленинградской области. Теперь у «Роснефти» в городе и области 128 станций, а у «Лукойла» - 114. Однако, по числу АЗС в границах Петербурга по-прежнему лидирует «Лукойл».

Кроме того, в УФАС отметили, что после покупки «Роснефтью» компании ПТК процент вертикально-интегрированных холдингов на топливном рынке Санкт-Петербурга вырос с 52% до 78,8%.

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«Лукойл» и «Роснефть» доминируют на петербургском топливном рынке
{{material_127092}}По закону «О защите конкуренции», если совокупная доля группы игроков (до трех компаний) на топливном рынке превышает 50%, речь идет о доминирующем положении. На долю «Лукойла» и «Роснефти» приходится сейчас 50,1% петербургских АЗС. Компаниям запрещено навязывать потребителям невыгодные условия, держать высокую или низкую цену на основе монополии. Специалисты УФАС ведут постоянный мониторинг цен на заправках монополистов, сообщает портал Peterburg2.Напомним, в июле 2019 года «Роснефть» приобрела «Петербургскую топливную компанию» (ПТК). Сделка позволила ей обогнать «Лукойл» по числу АЗС в Петербурге и Ленинградской области. Теперь у «Роснефти» в городе и области 128 станций, а у «Лукойла» - 114. Однако, по числу АЗС в границах Петербурга по-прежнему лидирует «Лукойл».Кроме того, в УФАС отметили, что после покупки «Роснефтью» компании ПТК процент вертикально-интегрированных холдингов на топливном рынке Санкт-Петербурга вырос с 52% до 78,8%.
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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