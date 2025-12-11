Электрические гиганты Lumina выходят на рынок – что изменится на стройках уже завтра?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 19:29

Lumina готовит электромонстров для стройплощадок по всему миру – революция в отрасли

Lumina готовит электромонстров для стройплощадок по всему миру – революция в отрасли

Электрические гиганты Lumina выходят на рынок – что изменится на стройках уже завтра?

Lumina готовит электромонстров для стройплощадок по всему миру – революция в отрасли

Строительная техника меняется на глазах. Lumina готовит к запуску три новых электромашины. Их ждут на стройках уже в 2026 году. Подробности о планах компании держатся в секрете. Узнайте, как новые технологии изменят привычный рынок.

Строительная техника меняется на глазах. Lumina готовит к запуску три новых электромашины. Их ждут на стройках уже в 2026 году. Подробности о планах компании держатся в секрете. Узнайте, как новые технологии изменят привычный рынок.

Строительная отрасль всегда ассоциировалась с крупными игроками, такими как CAT и JCB, которые долгие годы определяли стандарты техники на строительных площадках. Однако в ближайшие годы ситуация может кардинально измениться: на горизонте появился новый амбициозный участник – компания LuminaTech, которая намерена перевернуть представления о строительной технике.

По информации autoevolution, LuminaTech уже несколько лет разрабатывает сразу три инновационные машины, которые должны появиться на строительных объектах по всему миру. Компания делает ставку на электрические технологии, обещая вывести на рынок технику, способную не только конкурировать с признанными лидерами, но и задать новые стандарты эффективности и экологичности.

Первые образцы электрических гигантов Lumina планирует выпустить в серийное производство уже в первом квартале 2026 года. Однако на этом амбиции компании не заканчиваются: к 2028 году LuminaTech рассчитывает полностью внедрить свои машины на крупнейших стройках планеты. Ожидается, что эти машины смогут работать в самых сложных условиях, обеспечивая при этом минимальный уровень выбросов и высокий уровень автономности.

Пока подробности о технических характеристиках новых моделей держатся в секрете, но известно, что инженеры LuminaTech делают акцент на мощности, надежности и простоте обслуживания. В компании уверены, что их техника сможет заменить привычные дизельные аналоги, снизив затраты на топливо и обслуживание, а также повысив безопасность на стройплощадках.

Эксперты отмечают, что появление таких машин может стать настоящим прорывом для строительной индустрии. Электрические технологии позволяют не только снизить вредное воздействие на окружающую среду, но и существенно упростить эксплуатацию техники. Кроме того, новые машины Lumina обещают быть тише и маневреннее, что особенно важно для работы в городских условиях.

В ближайшие годы рынок строительной техники может столкнуться с серьезными переменами. Если LuminaTech удастся реализовать свои планы, привычные бренды столкнутся с мощной конкуренцией, а сами строительные площадки станут чище, тише и безопаснее. Остается только ждать официальных презентаций и первых отзывов от профессионалов отрасли, чтобы понять, насколько революционными окажутся новинки Lumina.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Краснодар Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться