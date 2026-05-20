Почему Luna Nook в Nature Nooks - новый стандарт глэмпинга и как он меняет подход к отдыху

Luna Nook: скандинавский мини-дом с элементами роскоши в лесах штата Мэн

В США появился необычный мини-дом Luna Nook - сочетание скандинавского стиля, современных удобств и приватности на природе. Этот проект в штате Мэн может стать новым ориентиром для тех, кто ищет баланс между уединением и комфортом, не жертвуя качеством отдыха.

Современный рынок глэмпинга в США пополнился новым интересным проектом — мини-домом Luna Nook, расположенным в лесах штата Мэн, недалеко от национального парка Акадия. Этот домик сразу привлекает внимание сочетанием скандинавской эстетики и комфорта президентского уровня. В условиях растущего спроса на уединённые и стильные места для отдыха Luna Nook выглядит как ответ на запрос тех, кто устал от городской суеты, но не готов жертвовать привычными удобствами.

Фото: Nature Nooks/Salt Air Properties

Внешне Luna Nook напоминает классические североевропейские домики: строгий силуэт, натуральная древесина, лаконичные формы. Дом органично вписывается в окружение дикого леса, создавая ощущение, что он всегда был частью этого пейзажа. Проект полностью американский: его построили в Салливане, штат Мэн, на территории Nature Nooks, где на 17 акрах расположены несколько похожих мини-домов. Каждый из них находится на достаточном расстоянии для приватности, но при этом гости могут собираться у общего костра.

Главная форма Luna Nook — баланс между компактностью и функциональностью. Дом рассчитан на троих гостей: здесь есть основная кровать и дополнительное спальное место, что редко встречается в подобных форматах. Внутри — открытая планировка без перегородок, которая визуально расширяет пространство и наполняет его светом благодаря большим окнам. Спальная зона, расположенная у панорамного окна, позволяет наблюдать за природой прямо из кровати.

Интерьер выполнен в духе скандинавского минимализма, но с современными акцентами: натуральное дерево сочетается с чёрными элементами отделки, что придаёт пространству свежесть и индивидуальность. Кухня оборудована не только стильными чёрными шкафами и современной техникой, но и настоящим ретро-холодильником, который становится визуальным центром. Здесь есть всё необходимое для самостоятельного приготовления еды: микроволновая печь, чайник, кофемашина, полный набор посуды и даже полноценный стол с удобными стульями.

Особое внимание уделено ванной комнате. В отличие от большинства мини-домов, где обычно располагаются компактные душевые, в Luna Nook есть полноценная ванна, создающая впечатление настоящей роскоши. Ванная выполнена из дерева, дополнена современной панелью и зеркалом, а для любителей свежего воздуха предусмотрен уличный душ.

Для отдыха и развлечений предусмотрены проектор с подсветкой напротив кровати, настольные игры, книги и акустическая система. В каждом домике есть терраса-веранда с мебелью для отдыха на свежем воздухе. Такой набор опций делает Luna Nook привлекательным не только для любителей природы, но и для тех, кто ценит комфорт и разнообразие досуга.

Проект Nature Nooks был создан Эдоардо Чентиони, который вдохновился путешествиями по разным странам и решил создать эстетику природы с продуманным строительством. Каждый домик здесь построен с расчётом на максимальный комфорт, но без последствий для окружающей среды. Такой подход может быть интересен и путешественникам, особенно на фоне растущего интереса к экотуризму и формату «домов на колёсах».