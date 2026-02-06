Гибрид автомобиля и мотоцикла стал одной из самых обсуждаемых новинок на российском рынке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 09:46

Редкий Luwei LD1800ZD: премиальный трицикл выставили на продажу во Владивостоке за 6,8 млн рублей

Редкий Luwei LD1800ZD: премиальный трицикл выставили на продажу во Владивостоке за 6,8 млн рублей

Гибрид автомобиля и мотоцикла стал одной из самых обсуждаемых новинок на российском рынке

Редкий Luwei LD1800ZD: премиальный трицикл выставили на продажу во Владивостоке за 6,8 млн рублей

Владивосток стал площадкой для старта продаж необычного трицикла Luwei LD1800ZD 2024 года. Модель с мощным 1800-кубовым мотором, автоматом и современными системами безопасности уже вызвала ажиотаж. Что скрывается за ценником в 6,8 млн рублей и почему этот трицикл может изменить представление о премиальной технике — разбираемся в деталях.

Владивосток стал площадкой для старта продаж необычного трицикла Luwei LD1800ZD 2024 года. Модель с мощным 1800-кубовым мотором, автоматом и современными системами безопасности уже вызвала ажиотаж. Что скрывается за ценником в 6,8 млн рублей и почему этот трицикл может изменить представление о премиальной технике — разбираемся в деталях.

Российский рынок техники редко удивляет по-настоящему нестандартными новинками, но появление Luwei LD1800ZD 2024 года во Владивостоке стало именно таким событием. Для автолюбителей, следящих за трендами и ищущих нечто большее, чем просто мотоцикл или автомобиль, этот трицикл — настоящий вызов привычным представлениям о премиальной технике. Цена в 6,8 миллиона рублей сразу выделяет его из массы, а технические характеристики и история создания только подогревают интерес.

В первую очередь, Luwei LD1800ZD — это не просто трицикл, а результат многолетней работы международной команды инженеров. Модель оснащена бензиновым двигателем объемом 1800 куб. см, который выдает 132 лошадиные силы и 176 Нм крутящего момента. Четырехтактный мотор с инжекторной системой питания работает в паре с автоматической коробкой передач CVT, что делает управление максимально простым и интуитивным даже для тех, кто раньше не сталкивался с подобной техникой.

Безопасность — один из главных акцентов в конструкции. Здесь применены электронная иммобилайзерная система, зона деформации длиной два метра, ремни безопасности для обоих пассажиров, а также стабилизатор поперечной устойчивости и современная ABS от Bosch на все колеса. Запуск двигателя реализован по автомобильному принципу — с кнопки, без ключа. Впечатляет и электронный стояночный тормоз, который работает как на передней, так и на задней оси.

Фото: drom.ru

Кузов и рама выполнены из алюминия и нержавеющей стали, а внешние панели — из карбона. Такая комбинация материалов обеспечивает не только легкость, но и прочность конструкции. Подвеска — двойные рычаги из алюминия спереди и карбона сзади, что редко встречается даже на дорогих спорткарах. Шины TOYO — 215/45/18 спереди и 335/30/18 полуслики сзади — намекают на серьезные динамические возможности и отличное сцепление с дорогой.

Отдельного внимания заслуживает история бренда. Luwei Motorcycles — компания с китайскими корнями, но с международным опытом. Разработка стартовала в 2012 году в Лос-Анджелесе, а уже к 2015 был создан первый концепт. После успешных тестов производство и R&D-центр переехали в Чунцин, который считается «мотостолицей» Китая. За годы работы компания получила более 40 патентов в Китае, США и Европе, а также внедрила уникальную систему устойчивости Triple-Safe, что особенно важно для трехколесной техники.

В 2024 году Luwei LD1800ZD официально вышел на российский рынок, и Владивосток стал одним из первых городов, где можно приобрести этот трицикл. Продавец — частное лицо, что добавляет интриги: модель пока не стала массовой, и каждый экземпляр — на вес золота. Габариты впечатляют: длина 3,5 метра, ширина 1,5 метра, высота 1,3 метра, дорожный просвет — 180 мм. Топливный бак на 45 литров позволяет совершать дальние поездки без частых остановок.

Глобализация бренда идет полным ходом: стратегические партнеры в России уже включают ведущих дилеров Приморья и Москвы. Владельцы получают не только уникальный транспорт, но и доступ к сервису и поддержке на уровне премиум-класса. Контакты продавца и дополнительные услуги доступны на сайте, но уже сейчас ясно: Luwei LD1800ZD — это не просто средство передвижения, а символ статуса и технологического прогресса, который способен изменить рынок тяжелых трициклов в России.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Архангельск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться