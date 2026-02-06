Гибрид автомобиля и мотоцикла стал одной из самых обсуждаемых новинок на российском рынке

6 февраля 2026, 09:46
Редкий Luwei LD1800ZD: премиальный трицикл выставили на продажу во Владивостоке за 6,8 млн рублей
Владивосток стал площадкой для старта продаж необычного трицикла Luwei LD1800ZD 2024 года. Модель с мощным 1800-кубовым мотором, автоматом и современными системами безопасности уже вызвала ажиотаж. Что скрывается за ценником в 6,8 млн рублей и почему этот трицикл может изменить представление о премиальной технике — разбираемся в деталях.
Российский рынок техники редко удивляет по-настоящему нестандартными новинками, но появление Luwei LD1800ZD 2024 года во Владивостоке стало именно таким событием. Для автолюбителей, следящих за трендами и ищущих нечто большее, чем просто мотоцикл или автомобиль, этот трицикл — настоящий вызов привычным представлениям о премиальной технике. Цена в 6,8 миллиона рублей сразу выделяет его из массы, а технические характеристики и история создания только подогревают интерес.
В первую очередь, Luwei LD1800ZD — это не просто трицикл, а результат многолетней работы международной команды инженеров. Модель оснащена бензиновым двигателем объемом 1800 куб. см, который выдает 132 лошадиные силы и 176 Нм крутящего момента. Четырехтактный мотор с инжекторной системой питания работает в паре с автоматической коробкой передач CVT, что делает управление максимально простым и интуитивным даже для тех, кто раньше не сталкивался с подобной техникой.
Безопасность — один из главных акцентов в конструкции. Здесь применены электронная иммобилайзерная система, зона деформации длиной два метра, ремни безопасности для обоих пассажиров, а также стабилизатор поперечной устойчивости и современная ABS от Bosch на все колеса. Запуск двигателя реализован по автомобильному принципу — с кнопки, без ключа. Впечатляет и электронный стояночный тормоз, который работает как на передней, так и на задней оси.
Кузов и рама выполнены из алюминия и нержавеющей стали, а внешние панели — из карбона. Такая комбинация материалов обеспечивает не только легкость, но и прочность конструкции. Подвеска — двойные рычаги из алюминия спереди и карбона сзади, что редко встречается даже на дорогих спорткарах. Шины TOYO — 215/45/18 спереди и 335/30/18 полуслики сзади — намекают на серьезные динамические возможности и отличное сцепление с дорогой.
Отдельного внимания заслуживает история бренда. Luwei Motorcycles — компания с китайскими корнями, но с международным опытом. Разработка стартовала в 2012 году в Лос-Анджелесе, а уже к 2015 был создан первый концепт. После успешных тестов производство и R&D-центр переехали в Чунцин, который считается «мотостолицей» Китая. За годы работы компания получила более 40 патентов в Китае, США и Европе, а также внедрила уникальную систему устойчивости Triple-Safe, что особенно важно для трехколесной техники.
В 2024 году Luwei LD1800ZD официально вышел на российский рынок, и Владивосток стал одним из первых городов, где можно приобрести этот трицикл. Продавец — частное лицо, что добавляет интриги: модель пока не стала массовой, и каждый экземпляр — на вес золота. Габариты впечатляют: длина 3,5 метра, ширина 1,5 метра, высота 1,3 метра, дорожный просвет — 180 мм. Топливный бак на 45 литров позволяет совершать дальние поездки без частых остановок.
Глобализация бренда идет полным ходом: стратегические партнеры в России уже включают ведущих дилеров Приморья и Москвы. Владельцы получают не только уникальный транспорт, но и доступ к сервису и поддержке на уровне премиум-класса. Контакты продавца и дополнительные услуги доступны на сайте, но уже сейчас ясно: Luwei LD1800ZD — это не просто средство передвижения, а символ статуса и технологического прогресса, который способен изменить рынок тяжелых трициклов в России.
