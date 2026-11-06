«Двухэтажная квартира» на колесах за 1,6 млн: как российский кемпер Lux Form уместил кухню, душ и спальню в компактный фургон

6 ноября 2026, 18:44
Российские производители не стоят на месте: компания Lux Form представила компактный кемпер с двухуровневой компоновкой
Российские производители не стоят на месте: компания Lux Form представила компактный кемпер с двухуровневой компоновкой
Lux Form представила кемпер на базе Нивы с мини-кухней и санузлом. Внутри предусмотрено спальное место для двоих, а стартовая цена составляет 1,6 млн рублей; максимальная комплектация обойдется от 2,1 млн рублей.
Отечественный производитель автодомов и прицепов Lux Form разработал проект компактного кемпера, в котором удалось совместить ежедневные бытовые нужды и полноценный отдых. При общей ширине 1746 мм ширина жилой части составляет 1648 мм — пространство внутри организовано на двух уровнях.
На нижнем уровне расположена мини-кухня с одной газовой конфоркой и столиком. Рядом установлены стол и два сиденья, а в нишу под конфоркой встроен холодильник. Для вещей предусмотрено место хранения.
Выше устроена зона для сна и отдыха на двоих. Над спальным местом установлен светильник, а размер спальной зоны составляет 158 × 198 см.
В отдельном санузле оборудованы душевая зона и унитаз, там же установлена раковина. Для гигиенических принадлежностей предусмотрен шкаф с зеркальной створкой. Поддон душевой кабины изготовлен из АБС-пластика и имеет акриловое защитное покрытие.
Бытовые системы выведены на панель управления: на ней отображаются заряд аккумулятора и уровень воды, а также наполнение биотуалета. Здесь же находится кнопка включения бойлера. Запас чистой воды составляет 70 л, сточной — 45 л.
По габаритам кемпер имеет длину 4769 мм и высоту 2776 мм, внутренняя высота — 1558 мм. Электропитание обеспечивает AGM-аккумулятор на 95 А и 12 В, а для отопления установлен бензиновый Webasto мощностью 2 кВт.
Такое размещение жилого оборудования отличается от индивидуальных переделок универсалов: в другом проекте модуль вставлен в Lada Largus, где присутствует материал о переоборудовании универсала. В кемпере Lux Form, кроме жилой части, предусмотрен отдельный санузел.
Цена начинается от 1,6 млн рублей, автомобиль в верхней комплектации стоит от 2,1 млн рублей. Автолюбители, которым удалось прокатиться на кемпере, отмечают его высокую проходимость и сравнительно небольшой расход топлива.
Похожие материалы Лада
-
09.11.2026, 09:59
Дома на колесах для бездорожья: сравнение экспедиционных машин
У этих автодомов есть запасы топлива и воды для долгих маршрутов, генераторы и полноценные спальные места. В подборке собраны шесть внедорожных машин: от премиальных кемперов до исследовательского автопоезда на базе Unimog.Читать далее
-
09.11.2026, 08:50
Выдает более 1200 сил: зачем Ford построил безумный внедорожник Megazilla?
На SEMA 2026 Ford и Kincer Chassi показали Bronco Frostwarden с мотором мощностью более 1200 л.с. Внедорожник предназначен в том числе для спасательных работ в труднодоступных районах. Для него подготовили и трансмиссию.Читать далее
-
09.11.2026, 08:17
Сворачивают производство легенд: почему Land Rover убивает Evoque и Velar?
За первое десятилетие Evoque разошелся почти миллионным тиражом, но Land Rover намерен убрать его вместе с Velar. Начальной моделью семейства должен стать Range Rover GT. Компания уже говорит об интересе покупателей.Читать далее
-
08.11.2026, 20:16
Почему Toyota срочно отзывает 55 тысяч свежих Prado и Lexus и при чем тут копеечный фиксатор
Фиксатор топливного соединения может сместиться при эксплуатации, а при ударе магистраль способна отсоединиться. В сервис позовут десятки тысяч владельцев Prado и GX 550h. Проверка и ремонт будут бесплатными.Читать далее
-
08.11.2026, 19:45
Отказываются от конвейера и штамповки: как устроен российский вездеход Visuva T8 с мотором V8 за 33 миллиона
Visuva связывает цену вездеходов с индивидуальной инженерией и ручной сборкой. Существенные расходы приходятся на проектирование. Валютный курс и логистика влияют на стоимость импортных компонентов, но стартовые цены компания старается удерживать.Читать далее
-
08.11.2026, 18:17
Меньше шести метров, но просторнее, чем кажется: обзор Vantage Teo 2026
Vantage Motorhomes представила Teo 2026 длиной менее шести метров. Планировка рассчитана на двух человек, но дает возможность устроить спальное место для третьего. Внутри есть кухня с современной техникой и компактная ванная; отопление рассчитано на поездки в любое время года.Читать далее
-
08.11.2026, 15:22
Этот автодом крепится к фаркопу и раскладывается за минуты — но есть нюанс
Телескопический кемпер Hitch Hotel получил версию Traveller с парой 12-дюймовых колес и стал полноценным прицепом. В нем можно перевозить больше личных вещей. На стоянке дополнительные опоры не нужны. Цена начинается от 5,7 тысячи долларов.Читать далее
-
07.11.2026, 20:02
Land Cruiser 250 VX за 2,92 млн рублей: почему японский ценник сравнивают с Vesta
В японском ценовом срезе Land Cruiser 250 VX стоит 5,7 млн иен - около 2,92 млн рублей по текущему курсу. Это примерно на 400 тысяч дороже топовой Lada Vesta Sport, но российские цены на порядок выше.Читать далее
-
06.11.2026, 20:49
Ramblenook Camper: компактный дом на колесах с одним но
Компания Quest Campers превратила одноосный грузовой прицеп 2003 года в миниатюрный дом на колесах. Внутри есть спальное место на двоих и мини-кухня; солнечные панели обеспечивают энергией оборудование. Цена: 11 тысяч долларов.Читать далее
-
06.11.2026, 19:56
Секретные точки для камер и «умный» полный привод: чем удивляет новый премиальный кроссовер из Китая
На саммите в Китае показали варианты ESTEO V27 для блоггеров и поездок по бездорожью; отдельная версия рассчитана на работу с наружным светом. У машины есть крепления для оборудования и система управления внешним освещением.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
09.11.2026, 09:59
Дома на колесах для бездорожья: сравнение экспедиционных машин
У этих автодомов есть запасы топлива и воды для долгих маршрутов, генераторы и полноценные спальные места. В подборке собраны шесть внедорожных машин: от премиальных кемперов до исследовательского автопоезда на базе Unimog.Читать далее
-
09.11.2026, 08:50
Выдает более 1200 сил: зачем Ford построил безумный внедорожник Megazilla?
На SEMA 2026 Ford и Kincer Chassi показали Bronco Frostwarden с мотором мощностью более 1200 л.с. Внедорожник предназначен в том числе для спасательных работ в труднодоступных районах. Для него подготовили и трансмиссию.Читать далее
-
09.11.2026, 08:17
Сворачивают производство легенд: почему Land Rover убивает Evoque и Velar?
За первое десятилетие Evoque разошелся почти миллионным тиражом, но Land Rover намерен убрать его вместе с Velar. Начальной моделью семейства должен стать Range Rover GT. Компания уже говорит об интересе покупателей.Читать далее
-
08.11.2026, 20:16
Почему Toyota срочно отзывает 55 тысяч свежих Prado и Lexus и при чем тут копеечный фиксатор
Фиксатор топливного соединения может сместиться при эксплуатации, а при ударе магистраль способна отсоединиться. В сервис позовут десятки тысяч владельцев Prado и GX 550h. Проверка и ремонт будут бесплатными.Читать далее
-
08.11.2026, 19:45
Отказываются от конвейера и штамповки: как устроен российский вездеход Visuva T8 с мотором V8 за 33 миллиона
Visuva связывает цену вездеходов с индивидуальной инженерией и ручной сборкой. Существенные расходы приходятся на проектирование. Валютный курс и логистика влияют на стоимость импортных компонентов, но стартовые цены компания старается удерживать.Читать далее
-
08.11.2026, 18:17
Меньше шести метров, но просторнее, чем кажется: обзор Vantage Teo 2026
Vantage Motorhomes представила Teo 2026 длиной менее шести метров. Планировка рассчитана на двух человек, но дает возможность устроить спальное место для третьего. Внутри есть кухня с современной техникой и компактная ванная; отопление рассчитано на поездки в любое время года.Читать далее
-
08.11.2026, 15:22
Этот автодом крепится к фаркопу и раскладывается за минуты — но есть нюанс
Телескопический кемпер Hitch Hotel получил версию Traveller с парой 12-дюймовых колес и стал полноценным прицепом. В нем можно перевозить больше личных вещей. На стоянке дополнительные опоры не нужны. Цена начинается от 5,7 тысячи долларов.Читать далее
-
07.11.2026, 20:02
Land Cruiser 250 VX за 2,92 млн рублей: почему японский ценник сравнивают с Vesta
В японском ценовом срезе Land Cruiser 250 VX стоит 5,7 млн иен - около 2,92 млн рублей по текущему курсу. Это примерно на 400 тысяч дороже топовой Lada Vesta Sport, но российские цены на порядок выше.Читать далее
-
06.11.2026, 20:49
Ramblenook Camper: компактный дом на колесах с одним но
Компания Quest Campers превратила одноосный грузовой прицеп 2003 года в миниатюрный дом на колесах. Внутри есть спальное место на двоих и мини-кухня; солнечные панели обеспечивают энергией оборудование. Цена: 11 тысяч долларов.Читать далее
-
06.11.2026, 19:56
Секретные точки для камер и «умный» полный привод: чем удивляет новый премиальный кроссовер из Китая
На саммите в Китае показали варианты ESTEO V27 для блоггеров и поездок по бездорожью; отдельная версия рассчитана на работу с наружным светом. У машины есть крепления для оборудования и система управления внешним освещением.Читать далее