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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 18:44

Российские производители не стоят на месте: компания Lux Form представила компактный кемпер с двухуровневой компоновкой

Российские производители не стоят на месте: компания Lux Form представила компактный кемпер с двухуровневой компоновкой

«Двухэтажная квартира» на колесах за 1,6 млн: как российский кемпер Lux Form уместил кухню, душ и спальню в компактный фургон

Российские производители не стоят на месте: компания Lux Form представила компактный кемпер с двухуровневой компоновкой

Lux Form представила кемпер на базе Нивы с мини-кухней и санузлом. Внутри предусмотрено спальное место для двоих, а стартовая цена составляет 1,6 млн рублей; максимальная комплектация обойдется от 2,1 млн рублей.

Lux Form представила кемпер на базе Нивы с мини-кухней и санузлом. Внутри предусмотрено спальное место для двоих, а стартовая цена составляет 1,6 млн рублей; максимальная комплектация обойдется от 2,1 млн рублей.

Отечественный производитель автодомов и прицепов Lux Form разработал проект компактного кемпера, в котором удалось совместить ежедневные бытовые нужды и полноценный отдых. При общей ширине 1746 мм ширина жилой части составляет 1648 мм — пространство внутри организовано на двух уровнях.

На нижнем уровне расположена мини-кухня с одной газовой конфоркой и столиком. Рядом установлены стол и два сиденья, а в нишу под конфоркой встроен холодильник. Для вещей предусмотрено место хранения.

Российские производители не стоят на месте: компания Lux Form представила компактный кемпер с двухуровневой компоновкой
Фото: Lux Form

Выше устроена зона для сна и отдыха на двоих. Над спальным местом установлен светильник, а размер спальной зоны составляет 158 × 198 см.

В отдельном санузле оборудованы душевая зона и унитаз, там же установлена раковина. Для гигиенических принадлежностей предусмотрен шкаф с зеркальной створкой. Поддон душевой кабины изготовлен из АБС-пластика и имеет акриловое защитное покрытие.

Бытовые системы выведены на панель управления: на ней отображаются заряд аккумулятора и уровень воды, а также наполнение биотуалета. Здесь же находится кнопка включения бойлера. Запас чистой воды составляет 70 л, сточной — 45 л.

По габаритам кемпер имеет длину 4769 мм и высоту 2776 мм, внутренняя высота — 1558 мм. Электропитание обеспечивает AGM-аккумулятор на 95 А и 12 В, а для отопления установлен бензиновый Webasto мощностью 2 кВт.

Такое размещение жилого оборудования отличается от индивидуальных переделок универсалов: в другом проекте модуль вставлен в Lada Largus, где присутствует материал о переоборудовании универсала. В кемпере Lux Form, кроме жилой части, предусмотрен отдельный санузел.

Цена начинается от 1,6 млн рублей, автомобиль в верхней комплектации стоит от 2,1 млн рублей. Автолюбители, которым удалось прокатиться на кемпере, отмечают его высокую проходимость и сравнительно небольшой расход топлива.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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