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Автор: Мария Степанова

18 июня 2026, 13:01

Luxe 48FB 2027: новый стандарт роскоши и автономии среди домов на колесах

Luxe 48FB 2027: новый стандарт роскоши и автономии среди домов на колесах

Внедорожный автодом для восьми человек Luxe 48FB 2027 — квартира на колесах без компромиссов

Luxe 48FB 2027: новый стандарт роскоши и автономии среди домов на колесах

Luxe 48FB 2027 - это не просто автодом, а полноценное жилье с уровнем комфорта, который ранее был доступен только в стационарных квартирах. Модель выделяется премиальными материалами, гибкой планировкой и возможностью глубокой кастомизации, что особенно актуально на фоне растущего интереса к мобильному образу жизни.

Luxe 48FB 2027 - это не просто автодом, а полноценное жилье с уровнем комфорта, который ранее был доступен только в стационарных квартирах. Модель выделяется премиальными материалами, гибкой планировкой и возможностью глубокой кастомизации, что особенно актуально на фоне растущего интереса к мобильному образу жизни.

Рынок домов на колесах переживает заметную трансформацию: минимализм уступает место комфорту, а производители все чаще ориентируются на тех, кто не готов идти на компромиссы в вопросах современного уюта и оснащения. Яркий пример — Luxe 48FB 2027, который сразу привлекает внимание не только габаритами, но и широкими возможностями для индивидуализации. В условиях растущей популярности мобильного образа жизни такие модели открывают новые горизонты для путешественников.

Внутри автодома — полноценный жилой комплекс на восемь спальных мест, включая отдельную спальню в передней части и шесть дополнительных мест в гараже. Гараж оборудован собственным входом, автоматически откидной кроватью, диванами, трансформируемыми в двуспальную кровать, совмещенным санузлом и антресолью, которую можно использовать как детскую зону или дополнительное место для хранения. Погрузочная рампа легко превращается в крытую террасу для отдыха.

В Luxe 48FB 2027 не экономят на деталях даже в технических зонах: шкафы из массива дерева оснащены доводчиками, установлена профессиональная аудиосистема и индивидуальная климатическая система мощностью 11 000 БТЕ. Гостевой санузел выполнен в том же стиле, что и основной, — с каменной тумбой и качественной сантехникой. Главный вход ведет в просторную гостиную с большим угловым диваном, напротив которого расположены 65-дюймовый смарт-телевизор на поворотном кронштейне, камин и саундбар. Рядом находится компактная обеденная зона на четверых, которую при желании можно заменить на более вместительную.

Фото: Luxe Fifth Wheels

Кухня открытого типа оснащена всем необходимым для полноценного приготовления пищи: четырехконфорочная газовая плита, духовой шкаф, микроволновая печь с вытяжным аэрогрилем, вместительный холодильник с морозильной камерой и генератором, глубокая мойка, а также дополнительные выдвижные поверхности для разделки продуктов. Все шкафы и ящики выполнены с использованием соединений «ласточкин хвост», что гарантирует их надежность. В отделке кухни и гостиной применяются каменные столешницы и ручная плитка на фартуке.

В передней части автодома расположена основная ванная комната с просторной душевой кабиной, универсальной лейкой, скамейкой из тика, каменной раковиной, фарфоровым унитазом и вместительными внутренними шкафами. Рядом находится изолированная спальня с кроватью размера king-size, угловым диваном, комодом и гардеробной с раздельными секциями для двоих. Подобный уровень приватности редко встречается даже в стационарных квартирах.

Автономность — еще один весомый аргумент в пользу Luxe 48FB 2027. В стандартную комплектацию входят 100-литровый бак для чистой воды, 80-литровый — для серой и 40-литровый — для сточной воды, генератор Onan 7.0, трехступенчатая система фильтрации воды, камера кругового обзора на 270 градусов, бесключевой доступ с брелоком, два электроприводных тента и уличные динамики морского класса. Все параметры можно доработать под себя — от объема баков до выбора отделочных материалов.

Стоимость Luxe 48FB 2027 стартует от 410 093 долларов, однако при покупке напрямую с завода цена составляет 282 823 доллара. Такой подход к комплектации и кастомизации делает модель уникальной на рынке. Для сравнения: уже существуют готовые проекты с двумя спальнями и кухней-островом, например, Athena XXL из Новой Зеландии, но Luxe 48FB 2027 делает акцент на индивидуализацию и премиум-отделку, что особенно важно для тех, кто рассматривает автодом как постоянное жилье.

Интересно, что тенденция к повышению уровня комфорта и индивидуализации наблюдается не только в сегменте домов на колесах, но и в других видах транспорта. Например, эксперты отмечают, что современные семейные кроссоверы, такие как Honda CR-V 2026, также стремятся сочетать надежность, вместительность и передовые технологии, что подтверждает общий вектор развития новых стандартов комфорта и практичности в автомобилях для семей

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