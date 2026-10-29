Когда Chery выведет за рубеж четыре кроссовера Luxeed, которых нет даже в Китае — и как новые рынки меняют планы бренда

29 октября 2026, 13:49
Почему Luxeed больше не хочет просто вывозить китайские машины за границу
Почему Luxeed больше не хочет просто вывозить китайские машины за границу
Четыре кроссовера без аналогов в китайской гамме расширят выбор Luxeed за рубежом. Бренд уже вывел на глобальный рынок LLounge и Stormax, а к 2030 году намерен присутствовать более чем на 60 рынках с электрическими и гибридными версиями.
Китайский премиальный бренд Luxeed, созданный совместными усилиями Chery и Huawei, готовится к масштабной международной экспансии. В отличие от многих конкурентов, компания не ограничивается простым экспортом уже существующих моделей: ставка сделана на разработку специальных автомобилей под запросы зарубежных покупателей и адаптацию под местные нормы разных рынков.
Основой новой глобальной гаммы станут шесть моделей с тремя типами силовых установок — от полностью электрических до последовательных гибридов, где бензиновый двигатель выполняет лишь роль генератора. Первые шаги этой стратегии уже сделаны: на мировой рынок вышли большой минивэн LLounge и спортивный кроссовер Stormax, а к 2027 году к ним должны присоединиться четыре новых кроссовера. Ниже — подробности о технике, планах и том, что пока остается неизвестным.
У минивэна LLounge бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 115 кВт работает как генератор и питает тяговую батарею на 53,4 кВт·ч. На электротяге машина проходит от 285 до 305 км по циклу CLTC. Такая последовательная схема станет одним из вариантов международных гамм Luxeed.
В общей сложности бренд включает шесть моделей и три типа силовых установок. Большой минивэн LLounge и спортивный кроссовер Stormax уже вышли на мировой рынок. Еще четыре кроссовера пока обозначены цифрами 3, 5, 7 и 9. Эти машины созданы специально для зарубежных покупателей: в средней линейке Luxeed их нет. Stormax делает акцент на динамике, а новинка дает более роскошную роль. Характеристики и официальное название обещают раскрыться в 2027 году.
Для новых моделей предвидятся последовательная схема и подключаемая гибридная установка. В гамме также заявлен полностью электрический вариант. Для сравнения решений в сегменте можно посмотреть разбор гибридной системы Tank 400 Hi4-T.
Согласно утечкам из презентации, новые модели получили предварительные обозначения с индексами три, пять, семь и девять, и они не будут перелицованными версиями китайских автомобилей, а разрабатываются специально под запросы зарубежных покупателей. По уровню роскоши они встанут выше глобального Stormax, сместив акцент с динамики и ориентации на водителя в сторону максимального комфорта и премиальности, а силовая гамма будет включать три типа установок: чистый электро, подключаемый гибрид и электро с двигателем-генератором, что дает гибкость под разные рынки с разной инфраструктурой. Детали по именам, характеристикам и ценам обещают раскрыть только к 2027 году.
Пока же экспансию откроют две уже существующие модели под новыми именами. Stormax, бывший RX, представляет собой крупный электрический кроссовер-купе длиной около пяти метров с агрессивным дизайном, над которым работал бывший дизайнер Ferrari, и серьезной техникой вплоть до почти 590 лошадиных сил, разгона до сотни за 3,6 секунды и запаса хода свыше 850 километров по китайскому циклу. LLounge, бывший V9, — это большой семиместный минивэн с акцентом на роскошь, пневмоподвеской, продвинутой аудиосистемой и технологией EREV, где бензиновый двигатель работает только как генератор для зарядки батареи.
Luxeed рассчитывает выйти на 18 рынков в 2026 и 2027 годах. В следующем двухлетнем периоде планка должна подняться до 36 рынков. К 2030 году бренд намерен превысить отметку в 60.
Бренд Luxeed запущен на мировой рынок в 2023 гоу как совместный проект Chery, отвечающей за платформу, производство и железо, и Huawei, отвечающей за софт, автопилот и электрику, а в Китае уже продаются седан S7, кроссоверы R7 и RX, а также минивэн V9. Новая стратегия означает, что партнеры больше не хотят просто вывозить китайские машины за границу, а планируют полноценную локальную экспансию с адаптацией под местные нормы и предпочтения.
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