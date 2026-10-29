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Автор: Мария Степанова

29 октября 2026, 13:49

Почему Luxeed больше не хочет просто вывозить китайские машины за границу

Почему Luxeed больше не хочет просто вывозить китайские машины за границу

Когда Chery выведет за рубеж четыре кроссовера Luxeed, которых нет даже в Китае — и как новые рынки меняют планы бренда

Почему Luxeed больше не хочет просто вывозить китайские машины за границу

Четыре кроссовера без аналогов в китайской гамме расширят выбор Luxeed за рубежом. Бренд уже вывел на глобальный рынок LLounge и Stormax, а к 2030 году намерен присутствовать более чем на 60 рынках с электрическими и гибридными версиями.

Четыре кроссовера без аналогов в китайской гамме расширят выбор Luxeed за рубежом. Бренд уже вывел на глобальный рынок LLounge и Stormax, а к 2030 году намерен присутствовать более чем на 60 рынках с электрическими и гибридными версиями.

Китайский премиальный бренд Luxeed, созданный совместными усилиями Chery и Huawei, готовится к масштабной международной экспансии. В отличие от многих конкурентов, компания не ограничивается простым экспортом уже существующих моделей: ставка сделана на разработку специальных автомобилей под запросы зарубежных покупателей и адаптацию под местные нормы разных рынков.

Основой новой глобальной гаммы станут шесть моделей с тремя типами силовых установок — от полностью электрических до последовательных гибридов, где бензиновый двигатель выполняет лишь роль генератора. Первые шаги этой стратегии уже сделаны: на мировой рынок вышли большой минивэн LLounge и спортивный кроссовер Stormax, а к 2027 году к ним должны присоединиться четыре новых кроссовера. Ниже — подробности о технике, планах и том, что пока остается неизвестным.

У минивэна LLounge бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 115 кВт работает как генератор и питает тяговую батарею на 53,4 кВт·ч. На электротяге машина проходит от 285 до 305 км по циклу CLTC. Такая последовательная схема станет одним из вариантов международных гамм Luxeed.

В общей сложности бренд включает шесть моделей и три типа силовых установок. Большой минивэн LLounge и спортивный кроссовер Stormax уже вышли на мировой рынок. Еще четыре кроссовера пока обозначены цифрами 3, 5, 7 и 9. Эти машины созданы специально для зарубежных покупателей: в средней линейке Luxeed их нет. Stormax делает акцент на динамике, а новинка дает более роскошную роль. Характеристики и официальное название обещают раскрыться в 2027 году.

Для новых моделей предвидятся последовательная схема и подключаемая гибридная установка. В гамме также заявлен полностью электрический вариант. Для сравнения решений в сегменте можно посмотреть разбор гибридной системы Tank 400 Hi4-T.

Согласно утечкам из презентации, новые модели получили предварительные обозначения с индексами три, пять, семь и девять, и они не будут перелицованными версиями китайских автомобилей, а разрабатываются специально под запросы зарубежных покупателей. По уровню роскоши они встанут выше глобального Stormax, сместив акцент с динамики и ориентации на водителя в сторону максимального комфорта и премиальности, а силовая гамма будет включать три типа установок: чистый электро, подключаемый гибрид и электро с двигателем-генератором, что дает гибкость под разные рынки с разной инфраструктурой. Детали по именам, характеристикам и ценам обещают раскрыть только к 2027 году.

Пока же экспансию откроют две уже существующие модели под новыми именами. Stormax, бывший RX, представляет собой крупный электрический кроссовер-купе длиной около пяти метров с агрессивным дизайном, над которым работал бывший дизайнер Ferrari, и серьезной техникой вплоть до почти 590 лошадиных сил, разгона до сотни за 3,6 секунды и запаса хода свыше 850 километров по китайскому циклу. LLounge, бывший V9, — это большой семиместный минивэн с акцентом на роскошь, пневмоподвеской, продвинутой аудиосистемой и технологией EREV, где бензиновый двигатель работает только как генератор для зарядки батареи.

Luxeed рассчитывает выйти на 18 рынков в 2026 и 2027 годах. В следующем двухлетнем периоде планка должна подняться до 36 рынков. К 2030 году бренд намерен превысить отметку в 60.

Бренд Luxeed запущен на мировой рынок в 2023 гоу как совместный проект Chery, отвечающей за платформу, производство и железо, и Huawei, отвечающей за софт, автопилот и электрику, а в Китае уже продаются седан S7, кроссоверы R7 и RX, а также минивэн V9. Новая стратегия означает, что партнеры больше не хотят просто вывозить китайские машины за границу, а планируют полноценную локальную экспансию с адаптацией под местные нормы и предпочтения.

Упомянутые марки: Chery
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