«Хрущёвка» на колёсах: как LuxForm превратил «Буханку» в люкс-апартаменты с высотой 2 метра

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 05:51

LuxForm превращает УАЗ «Буханка» в современный автодом с подъемной крышей

LuxForm превращает УАЗ «Буханка» в современный автодом с подъемной крышей

«Хрущёвка» на колёсах: как LuxForm превратил «Буханку» в люкс-апартаменты с высотой 2 метра

LuxForm превращает УАЗ «Буханка» в современный автодом с подъемной крышей

LuxForm представила модульный автодом на базе УАЗ «Буханка» с подъемной крышей и гибкой планировкой. Новинка ориентирована на местный рынок и отвечает растущему спросу на комфортные решения для автотуризма. В чем ее ключевые особенности - в материале.

LuxForm представила модульный автодом на базе УАЗ «Буханка» с подъемной крышей и гибкой планировкой. Новинка ориентирована на местный рынок и отвечает растущему спросу на комфортные решения для автотуризма. В чем ее ключевые особенности - в материале.

Модульный автодом на базе УАЗ «Буханка» от LuxForm – заметное событие для рынка автотуризма. В условиях растущего интереса к самостоятельным путешествиям и поиску мобильных решений, российская компания предложила необычный подход к классическим моделям, сохраняющим узнаваемый внешний вид, но полностью переосмысливающим пространство.

Главная конструкция - подъемная крыша из легкого стеклопластика и водоотталкивающей ткани. В сложенном состоянии она не меняет силуэт автомобиля, а в разложенном превращается в просторную палатку для двоих. 

Внутри реализована система трансформируемой мебели: сиденья и кровать перемещаются по направляющим, что позволяет менять планировку под разные задачи - перевозку большого багажа или создание спальной зоны. Многослойное покрытие пола с вибро- и шумоизоляцией обеспечивает комфорт даже на сложных дорогах. Мебель включает в себя два тумбочки и шкаф для одежды, которые можно доработать под себя. В одной тумбе размещена газовая плита, в другой — раковина с электрическим насосом и бак для воды. Для приема пищи предусмотрены выдвижные столики, а над кухней - выдвижная секция для возможности стоять в полный рост.

Второй ярус - отдельная палатка размером 1200×1900 мм. По периметру установлена ​​светодиодная подсветка, создающая уют и  ночник для нижнего яруса. Основная кровать внизу - трансформер: ее можно убрать для перевозки габаритных вещей. В отделке салона и кабины используется прочный АБС-пластик, который пришел на смену стандартным материалам. Все окна оборудованы шторками в цвет кузова.

Фото: uazbuka.ru

Для повышения проходимости и грузоподъемности автодом оснащен пневмоподвеской с регулировкой из кабины, усиленными амортизаторами и приподнятой подвеской. Воздухозаборник двигателя выведен через шноркель, что позволяет уверенно преодолевать сложные участки. Задний силовой обвес служит для крепления запасного колеса, а передний увеличивает пространство для ног пассажиров. LuxForm предлагает три варианта крыши: подъемную, комбинированную и стационарную, с разной высотой в сложенном и рабочем положении. Высота салона достигает двух метров, что удобно даже для высоких людей.

Автодом рассчитан на четверых и подходит для длительных поездок, сохраняя возможность перевозки грузов и пассажиров. Для желающих доступен стеклопластиковый обвес. Стоимость мебели и крыши без установки составляет 500 тысяч рублей, комплектацию можно подобрать индивидуально.

В целом, проект LuxForm может стать отправной точкой для развития отечественного рынка автодомов.

Упомянутые марки: УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ

Похожие материалы UAZ

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Самара Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться