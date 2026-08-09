«Хрущёвка» на колёсах: как LuxForm превратил «Буханку» в люкс-апартаменты с высотой 2 метра

9 августа 2026, 05:51
LuxForm превращает УАЗ «Буханка» в современный автодом с подъемной крышей
LuxForm превращает УАЗ «Буханка» в современный автодом с подъемной крышей
LuxForm представила модульный автодом на базе УАЗ «Буханка» с подъемной крышей и гибкой планировкой. Новинка ориентирована на местный рынок и отвечает растущему спросу на комфортные решения для автотуризма. В чем ее ключевые особенности - в материале.
Модульный автодом на базе УАЗ «Буханка» от LuxForm – заметное событие для рынка автотуризма. В условиях растущего интереса к самостоятельным путешествиям и поиску мобильных решений, российская компания предложила необычный подход к классическим моделям, сохраняющим узнаваемый внешний вид, но полностью переосмысливающим пространство.
Главная конструкция - подъемная крыша из легкого стеклопластика и водоотталкивающей ткани. В сложенном состоянии она не меняет силуэт автомобиля, а в разложенном превращается в просторную палатку для двоих.
Внутри реализована система трансформируемой мебели: сиденья и кровать перемещаются по направляющим, что позволяет менять планировку под разные задачи - перевозку большого багажа или создание спальной зоны. Многослойное покрытие пола с вибро- и шумоизоляцией обеспечивает комфорт даже на сложных дорогах. Мебель включает в себя два тумбочки и шкаф для одежды, которые можно доработать под себя. В одной тумбе размещена газовая плита, в другой — раковина с электрическим насосом и бак для воды. Для приема пищи предусмотрены выдвижные столики, а над кухней - выдвижная секция для возможности стоять в полный рост.
Второй ярус - отдельная палатка размером 1200×1900 мм. По периметру установлена светодиодная подсветка, создающая уют и ночник для нижнего яруса. Основная кровать внизу - трансформер: ее можно убрать для перевозки габаритных вещей. В отделке салона и кабины используется прочный АБС-пластик, который пришел на смену стандартным материалам. Все окна оборудованы шторками в цвет кузова.
Для повышения проходимости и грузоподъемности автодом оснащен пневмоподвеской с регулировкой из кабины, усиленными амортизаторами и приподнятой подвеской. Воздухозаборник двигателя выведен через шноркель, что позволяет уверенно преодолевать сложные участки. Задний силовой обвес служит для крепления запасного колеса, а передний увеличивает пространство для ног пассажиров. LuxForm предлагает три варианта крыши: подъемную, комбинированную и стационарную, с разной высотой в сложенном и рабочем положении. Высота салона достигает двух метров, что удобно даже для высоких людей.
Автодом рассчитан на четверых и подходит для длительных поездок, сохраняя возможность перевозки грузов и пассажиров. Для желающих доступен стеклопластиковый обвес. Стоимость мебели и крыши без установки составляет 500 тысяч рублей, комплектацию можно подобрать индивидуально.
В целом, проект LuxForm может стать отправной точкой для развития отечественного рынка автодомов.
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