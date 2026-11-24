24 ноября 2026, 22:23
Luxury Container House Mark VII: дом на колесах нового поколения для глэмпинга и отдыха
Luxury Container House Mark VII: дом на колесах нового поколения для глэмпинга и отдыха
В Австралии представили роскошный контейнерный дом Mark VII с прозрачной крышей террасы, умной мебелью и премиальными удобствами. Идеальное решение для глэмпинга и удаленного отдыха — подробности, фото и цены в нашем материале.
Современные дома на колесах и контейнерные дома становятся все популярнее среди любителей путешествий и ценителей уединенного отдыха. В Австралии появился новый яркий представитель этого сегмента — Luxury Container House Mark VII, созданный компанией Sonic Steel. Этот проект сразу привлек внимание благодаря сочетанию роскоши, функциональности и экологичности.
Внешне Mark VII напоминает классический контейнер, но внутри скрывается настоящий оазис комфорта. Длина дома составляет чуть более 12 метров (39 футов), а масса — около 7 000 кг (15 400 фунтов). Такой размер позволяет разместить все необходимое для комфортного проживания одного-двух гостей, а также сделать дом мобильным и удобным для транспортировки.
Главная изюминка Mark VII — встроенная терраса с прозрачной крышей. Это не просто пристройка, а полноценное продолжение жилого пространства, защищенное от непогоды и открывающее потрясающие виды на окружающую природу. Прозрачная крыша создает атмосферу глэмпинга и позволяет наслаждаться звездами или рассветом, не выходя из дома.
Внутри дом оборудован умной мебелью, разработанной специально для экономии пространства. Например, кровать с платформой размера queen-size оснащена встроенными ящиками для хранения и барной стойкой для завтраков, совмещая сразу три функции: сон, прием пищи и хранение вещей. Кровать расположена так, чтобы через раздвижные стеклянные двери открывался вид на террасу и природу за окном.
Кухня в Mark VII не уступает по уровню отделки и оснащения: каменная столешница, премиальные шкафы с покрытием CleanTouch, керамическая плита и вытяжка. Для хранения предусмотрено множество шкафов и полок, что особенно важно для длительных поездок или аренды на несколько дней.
Ванная комната выполнена с использованием полноразмерной фарфоровой плитки и оборудована окном-люком Velux для естественного освещения. В качестве альтернативы традиционному унитазу предлагается компостирующий вариант — экологичное решение для тех, кто заботится о природе и хочет снизить эксплуатационные расходы.
Еще одна важная особенность — встроенный шкаф-гардероб, который совмещает открытые и закрытые секции, а также место для одежды на вешалках. Он расположен между кухней и ванной, что делает планировку максимально удобной и логичной.
Для поддержания комфортного микроклимата в доме используется система вентиляции с рекуперацией тепла Zehnder HRV, предотвращающая появление конденсата и плесени. Стены, потолок и пол утеплены панелями PUR толщиной 70 мм и 32 мм, а под полом дополнительно может быть установлен слой полиэстера.
Весь дом буквально залит естественным светом благодаря большим окнам с обеих сторон. Простая и продуманная планировка, а также качественные материалы делают Mark VII не только стильным, но и легким в обслуживании.
Стоимость стандартной версии Mark VII с террасой и умной мебелью начинается от 130 000 австралийских долларов. Дом полностью настраивается под пожелания заказчика, а представленный в штате Новый Южный Уэльс вариант отлично вписался в природный ландшафт и стал образцом для глэмпинга и аренды.
Mark VII — это не просто дом на колесах, а полноценное жилье для отдыха, работы или сдачи в аренду. Он сочетает преимущества контейнерных домов — мобильность, прочность, энергоэффективность — с уровнем комфорта, который раньше был доступен только в стационарных коттеджах. Благодаря продуманной планировке и премиальным материалам, этот дом подходит как для романтических уединенных поездок, так и для постоянного проживания.
В условиях растущей популярности глэмпинга и удаленного отдыха, такие решения становятся все более востребованными. Mark VII — отличный пример того, как современные технологии и дизайн могут сделать жизнь на природе по-настоящему комфортной и стильной.
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